అప్పుడు రాజకీయ నేతలకు శిక్షణ కేంద్రం - ఇప్పుడు చదువుల నిలయం : సీఎం చంద్రబాబు
హైదరాబాద్లో ఎన్టీఆర్ విద్యాసంస్థల వార్షికోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - చిన్న పాఠశాల నుంచి ఇంటర్, డిగ్రీ కాలేజీ వరకు ఈ సంస్థ ఎదిగిందన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 10:23 PM IST
NTR Educational Institutions Anniversary Program in Hyderabad : ప్రతి విద్యార్థి ఓ లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని పనిచేసినప్పుడే జీవితంలో ముందుకెళ్లగలరని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పేద పిల్లలకు అండగా ఉండాలనే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్థాపించామని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఎన్టీఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ వార్షికోత్సవంలో సీఎం మాట్లాడారు. ‘‘గండిపేటకు వస్తే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ ఉండేది. అప్పుడు రాజకీయ నేతలకు శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రం ఇది. ఇప్పుడు అదే స్థలంలో పిల్లలకు చదువు నేర్పుతున్నారు. రకరకాల కారణాల వల్ల చాలామంది పిల్లలు అనాథలుగా మారేవారు. ఆ పిల్లలకు పెద్ద దిక్కుగా ఉండాలనే ఈ విద్యాసంస్థలకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఆ నాడు నాటిన చిన్న మొక్క ఇవాళ పెద్ద వృక్షంగా తయారైంది. ఈ విద్యాసంస్థను సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్న ఘనత భువనేశ్వరిదే" అన్నారు.
నా చొరవ వల్లే ఉన్నతవిద్యకు కేరాఫ్ అడ్రస్ : " గ్రూప్-1 పోస్టులకు ఇక్కడి నుంచి నలుగురు విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీల్లో 29 మంది సీట్లు సంపాదించారు. ఇప్పుడు పలు చోట్ల 1,641 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. చిన్న పాఠశాల నుంచి ఇంటర్, డిగ్రీ కాలేజీ వరకు ఈ సంస్థ ఎదిగింది. నా చొరవ వల్లే ఉన్నతవిద్యకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా హైదరాబాద్ మారింది. ఎవరైనా వ్యవసాయం, వ్యాపారం ద్వారా సంపాదించాలనే హెరిటేజ్ పెట్టాం. మొదట్లో హెరిటేజ్ బాధ్యతలు తీసుకునేందుకు భువనేశ్వరి ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత హెరిటేజ్ను సమర్థంగా నిర్వహించే స్థాయికి ఆమె చేరారు. ఆరోజు హైటెక్సిటీ కట్టి ఐటీని ప్రోత్సహించాను. ఈరోజు మళ్లీ డేటా సెంటర్, ఏఐ, క్వాంటమ్ వ్యాలీ, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, సెమీ కండక్టర్, డ్రోన్ టెక్నాలజీ, స్పేస్ టెక్నాలజీకి చిరునామాగా ఏపీని తయారు చేయాలని నెక్ట్స్ జెనరేషన్కు వెళ్లాం. టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటున్నాం’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.
" రాజకీయాల్లో రూపాయి ఆశించకుండా సేవ చేస్తున్నాం. ప్రజల మేలు కోసం కష్టపడి పనిచేయడమే నాకు తెలుసు. ప్రపంచంలో ఏ టెక్నాలజీ ఉన్నా దాన్ని ఏపీకి తెస్తాం. ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నతస్థాయికి వెళ్తున్నారు. సమాజంలో సమానత్వ సాధన కోసం ఎన్టీఆర్ కృషి చేశారు. దేశంలో మా పార్టీ మాత్రమే ఇలాంటి సేవలు అందిస్తోంది. దేశంలో తొలిసారి విద్యుత్ సంస్కరణలు తెచ్చిన ప్రభుత్వం మాదే. ఐటీ రంగంలో అనేక విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, యువత, సుస్థిర పాలన మన దేశానికి బలం. నా చొరవ వల్లే ఉన్నతవిద్యకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా హైదరాబాద్ మారింది. ఎవరైనా వ్యవసాయం, వ్యాపారం ద్వారా సంపాదించాలనే హెరిటేజ్ పెట్టాం. పేద పిల్లలకు అండగా ఉండాలనే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్థాపించాం." - సీఎం చంద్రబాబు
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా పేదల జీవితాల్లో మార్పు : ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు సతీమణిని భవనేశ్వరి మాట్లాడుతూ, ఎన్టీఆర్ ఆశయాలను మేం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం, ప్రజలకు విద్య, వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాం అన్నారు. తలసేమియా రోగులకు సాయం చేస్తున్నామని గుర్తుచేశారు. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం అనేక విధాలుగా సాయం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. మహిళలు తమ కాళ్లపై తాము నిలబడేందుకు కుట్టుమిషన్లు పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. సమాజంలో పేదలకు అండగా ఉన్నాం, ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా పేద పిల్లల జీవితాల్లో మార్పు తెస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. సమాజంలో మార్పు తెచ్చేందుకు మావంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు. ఎన్టీఆర్ సినిమాలు, రాజకీయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు, పేదలు, బడుగువర్గాల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన వ్యక్తి అని కొనియాడారు.
రామాయణం, మహాభారతం గొప్పవి - పురాణాలు యువతకు వివరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీపడేదే లేదు - తప్పు చేసిన ఏ ఒక్కర్నీ వదిలిపెట్టం: సీఎం చంద్రబాబు