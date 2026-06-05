దేశంలోని రొయ్యల ఉత్పత్తిలో 66 శాతం ఏపీ నుంచే: సీఎం చంద్రబాబు
ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో మనదే అగ్రస్థానం - రొయ్యల ఉత్పత్తి మరింత పెరిగేందుకు ఏపీ అన్నివిధాలా అనుకూలం - పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎప్పుడూ డోర్లు తెరిచే ఉంటాయి - ‘నేషనల్ సీఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్’ వర్క్షాప్లో సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 4:34 PM IST
CM Chandrababu Participated in National Seafood Exports Workshop : సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఆక్వా ఉత్పతుల నాణ్యత పెంచుతామన్నారు. విశాఖపట్నంలో ‘నేషనల్ సీఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్’పై నిర్వహించిన వర్క్షాప్లో సీఎం పాల్గొన్నారు. కేంద్రమంత్రులు పీయూష్ గోయల్, రామ్మోహన్నాయుడు, చిరాగ్ పాశ్వాన్, రాజీవ్ రంజన్ వర్క్షాప్కు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఏపీలో ఆక్వా ఉత్పత్తులు మరింత పెరిగేందుకు కేంద్రం అండగా నిలబడాలని కోరారు. రొయ్యల ఉత్పత్తి మరింత పెరిగేందుకు ఏపీ అన్ని విధాలా అనుకూలమని తెలిపారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎప్పుడూ తలుపులు తెరిచే ఉంటాయని, ఎప్పుడైనా తనను కలవొచ్చని సీఎం చెప్పారు.
ఎగుమతుల్లో మనదే అగ్రస్థానం : ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో మనదే అగ్రస్థానం అని చంద్రబాబు అన్నారు. ఆక్వా ఉత్పతుల్లో చైనా, నార్వే, ఈక్వెడార్, వియత్నాం, చిలీ ముందున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఏపీలో ఆక్వా ఉత్పత్తులు పెరిగేందుకు కేంద్రం అండగా నిలబడాలన్నారు. రొయ్యల ఉత్పత్తి మరింత పెరిగేందుకు ఏపీ అన్నివిధాలా అనుకూలంగా ఉందన్నారు. ఆక్వా ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా విశాఖ, భీమవరం, కాకినాడ, నెల్లూరు, కృష్ణపట్నం ఉన్నాయని తెలిపారు. రైతుల పొలాల్లో తీసిన కుంటలు కూడా సంపద సృష్టిస్తున్నాయని గుర్తు చేశారు.
పారిశ్రామికవేత్తలు ఎప్పుడైనా కలవవచ్చు : " స్థిరమైన అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తాం. పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎప్పుడూ డోర్లు తెరిచే ఉంటాయి. పారిశ్రామికవేత్తలు నన్ను ఎప్పుడైనా కలవవచ్చు, ఫోన్ చేసి రావచ్చు. కాలుష్యం పెరగకుండా చూసుకోవాలి. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత. ప్రజల ఆహార అలవాట్లలో పెనుమార్పులు వస్తున్నాయి. కార్యాలయాలకు కూడా సైకిళ్లపై వెళ్లాలని కోరుతున్నా. కేంద్రం కూడా అనేక పర్యావరణహిత పథకాలు తెచ్చింది" అని చంద్రబాబు వివరించారు.
"సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఆక్వా ఉత్పత్తుల నాణ్యత పెంచుతాం. సముద్ర ఉత్పత్తుల్లో రెండో స్థానంలో ఉన్నాం. ఎగుమతుల్లో గతేడాది కంటే రెట్టింపు స్థాయిలో ఉన్నాం. 5 శాతం నుంచి పదేళ్లలో 70 శాతానికి పెరుగుదల కనిపించింది. తక్కువ వ్యవధిలో ఎక్కువ ఉత్పత్తులను ఎగుమతులు చేసే స్థాయికి వెళ్లాం. దేశంలోని చేపల ఉత్పత్తిలో 28 శాతం ఏపీ నుంచే. దేశంలోని రొయ్యల ఉత్పత్తిలో 66 శాతం ఏపీ నుంచే. దేశంలోని సీఫుడ్ ఆదాయంలో 38 శాతం ఏపీ నుంచే వస్తుంది. 21వ శతాబ్దం ప్రధాని మోదీది. వచ్చే శతాబ్దం పూర్తిగా భారత్దే. వచ్చే శతాబ్దం నాటికి అన్ని రంగాల్లో భారత్ ముందుంటుంది." - చంద్రబాబు, సీఎం
2030కి 90 ఎయిర్పోర్టులు : దేశంలో సముద్ర ఉత్పత్తుల్లో ఏపీ అగ్రగామిగా ఉందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. "ప్రధాని మోదీ ఆశయాలను నెరవేర్చే దిశగా పని చేస్తున్నాం. విశాఖకు 40 కి.మీ. దూరంలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు మోడల్ కూడా ఫ్లై ఫిష్గా పెట్టాం. సివిల్ ఏవియేషన్లో కార్గో విప్లవాత్మక మార్పులు. 2030కి 90 ఎయిర్పోర్టులు నిర్మించుకుంటున్నాం. మన దేశీయ మామిడిపండ్లకు ప్రపంచం మొత్తం మార్కెట్ ఉంది" అని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు.
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