భవిష్యత్తులో పిల్లలే ఆస్తి - వారు ప్రయోజకులైతే ఊహించని ఫలితాలు: సీఎం చంద్రబాబు
పిల్లలు పుడితే భారం కాదు ఆదాయంగా మార్చేశాం - ఎంతమంది పిల్లలున్నా అందరికీ తల్లికి వందనం డబ్బులు జమ చేస్తున్నాం - మెగా పేరెంట్స్-టీచర్స్ మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 3:20 PM IST
CM Chandrababu Participated in Mega Parents Teachers Meeting : మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ కార్యక్రమాలతో రాష్ట్రంలో విద్యావ్యవస్థలో సంస్కరణలు వచ్చి తీరతాయన్న విశ్వాసం బలపడిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో నిర్వహించిన మెగా పేరెంట్స్-టీచర్స్ మీటింగ్లో మంత్రి లోకేశ్తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. మెగా PTM ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమమన్న ఆయన ఇవాళ తానూ ఓ విద్యార్థిలా, టీచర్లా, మెంటార్లా మారే అవకాశం కలిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
పిల్లల పెంపకం సహా ఇంటి పనుల్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ సమాన పాత్ర పోషించాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. మీటింగ్కు తండ్రులు ఎక్కువ మంది రాకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తదుపరి PTM సభకు తండ్రులు రాకపోతే జరిమానా విధిస్తామని సరదా వ్యాఖ్యలు చేయడంతో సభలో నవ్వులు విరిశాయి. తల్లికి వందనం నిధులు పడ్డాయా అని సీఎం అడగ్గానే పడ్డాయంటూ పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు చెప్పిన సమాధానంతో సభా ప్రాంగణం మార్మోగింది.
సంతతి భారం కాదు, సంపద అనేలా తల్లికి వందనం పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నత విద్య అభ్యసించేవరకూ ప్రభుత్వమే అండగా నిలిచేలా వివిధ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో పిల్లలే ఆస్తి. పిల్లలు పుడితే భారం కాదు, ఆదాయంగా మార్చేశాం అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఎంతమంది పిల్లలున్నా అందరికీ తల్లికి వందనం డబ్బులు జమ చేస్తున్నామన్నారు. 67 లక్షల మంది పిల్లలకు రూ.10,120 కోట్లు జమ చేసినట్టు వివరించారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లోనే 5లక్షల మందికి రూ.664 కోట్లు వారి ఖాతాల్లో వేశామని చెప్పారు.
మంత్రి లోకేశ్కు కూడా మార్కులు తగ్గిస్తా : "ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించాలని ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాం. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తూనే అభివృద్ధిని నడిపిస్తున్నాం. పీ4 కార్యక్రమంతో పేదవారిని ఆదుకునేలా కృషి చేస్తున్నాం. అప్పులు కాదు, ఆదాయాన్ని పెంచాలి. పిల్లలు సమాజానికి ఉపయోగపడాలి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఉపాధ్యాయుల చేతుల్లో ఉంది. విద్యా వ్యవస్థకు వెన్నెముక ఉపాధ్యాయులు. భవిష్యత్తులో పిల్లలే ఆస్తి, పిల్లలు ప్రయోజకులైతే ఊహించని ఫలితాలు వస్తాయి. సమాజంలో టీచర్లకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. శనివారం నో బ్యాగ్ డే అమలు చేస్తున్నాం. పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటే బాగా చదువుతారు. అందుకే వారికి పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నాం. ఆగస్టు నుంచి సంజీవని ప్రాజెక్టు రాబోతోంది." అని సీఎం తెలిపారు.
విద్యార్థులకు మార్కులు తగ్గితే మంత్రి లోకేశ్కు కూడా మార్కులు తగ్గిస్తానని సీఎం చంద్రబాబు ఛలోక్తి విసిరారు. మంత్రి లోకేశ్ విద్యాశాఖ కావాలని కోరినప్పుడు, న్యాయం చేయగలడా అనే అనుమానం ఉండేదని కానీ అద్భుత పనితీరు కనబరుస్తున్నారని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.
సర్ నేను పెద్దయ్యాక IAS అయ్యి మిమ్మల్ని కలుస్తా : సీఎం సర్ నేను పెద్దయ్యాక IAS అయ్యి మిమ్మల్ని కలుస్తాను అని విద్యార్థి చెప్పిన మాటలకు చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మెగా పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్లో మాట్లాడిన విద్యార్థి సాకేత్ను చంద్రబాబు మెచ్చుకున్నారు. మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో 'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో' అంశంపై మాట్లాడిన విద్యార్థి సాకేత్ను సీఎం పిలిచి అభినందనలు తెలిపారు. అదే సమయంలో నేను ఐఏఎస్ అవుతాను అని సీఎంకు విద్యార్థి చెప్పటంతో వెంటనే మైక్ అందుకున్న చంద్రబాబు విజన్ అంటే ఇదే అంటూ ప్రసంశించారు. 'డేర్ టూ డ్రీమ్ స్ట్రైవ్ టూ ఎచివ్' అన్న మాటను విద్యార్థులంతా గుర్తు పెట్టుకుని ముందుకెళ్లాలన్నారు. విద్యార్థుల లక్ష్యాలను గుర్తించి తల్లిదండ్రులు, టీచర్స్ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రోత్సహించాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
సభలో తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులతో సీఎం మాట్లాడారు. డబ్బుల జమపై లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. డబ్బులు అందాయన్న మహిళలు ఫోన్కు వచ్చిన మెసేజ్లను సీఎంకు చూపించారు. తల్లికి వందనం అందించడంపై మహిళల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ డబ్బులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారికి సీఎం సూచించారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో మెరుగైన విద్య అందిస్తున్నామని, అందుకోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు.
అనంతరం మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ, విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని వెల్లడించారు. ఆ దిశగా ఇప్పటికే అడుగులు వేస్తోందన్నారు. తల్లికివందనం లక్ష్యం కేవలం ఆర్థికసాయమే కాదని తల్లిని, గురువును గౌరవించాలనే సదుద్దేశం ఇందులో దాగి ఉందన్నారు. ప్రతిఒక్కరి జీవితంలో ఇద్దరు దైవాలు ఉంటారని మొదటి దైవం తల్లిదండ్రులైతే, రెండో దైవం గురువు అనే విషయం అందరూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.
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