నేను హామీ ఇస్తున్నా - బీసీలకు పార్టీ పరంగా 34 శాతం కంటే ఎక్కువ సీట్లు ఇస్తాం : సీఎం చంద్రబాబు
గత 45 ఏళ్లుగా టీడీపీకు బీసీలు వెన్నెముకగా ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో తప్పకుండా 34 శాతం కంటే ఎక్కువ సీట్లు పార్టీ పరంగా ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:44 PM IST
CM Chandrababu Participated in Mee Bhoomi Mi Haku Programme : వచ్చే మార్చిలోగా రాజముద్రతో కూడిన పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ పూర్తిచేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి అవకతవతలకు అవకాశం లేకుండా పంపిణీ పూర్తిచేస్తామన్న సీఎం భవిష్యత్తులోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రకాశం జిల్లా నర్శింగోలులో 'మీ భూమి-మీహక్కు' గ్రామ సభలో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఓ మహిళకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాన్ని నేరుగా అందించారు. పాలేరు నదిపై వంతెన నిర్మాణంతోపాటు రిజర్వాయర్ స్పిల్ వే, ప్రధాన తూములు నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు.
ఎన్ని ఇబ్బందులైనా బీసీలను ఆదుకుంటాం : ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, గత 45 ఏళ్లుగా టీడీపీకి బీసీలు వెన్నెముకగా ఉన్నారని వారికి అండగా నిలవడం తన కర్తవ్యమని అన్నారు. వెనుకబడిన వర్గాలను పైకి తీసుకురావడానికి అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. బీసీలంటే వైఎస్సార్సీపీకి గిట్టదని విమర్శించారు. ‘‘స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు ఎన్టీఆర్ 24 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. దాన్ని నేను 34 శాతానికి పెంచా. గత ప్రభుత్వం మళ్లీ 24 శాతానికి తగ్గించింది. దీంతో 16,800 మందికి స్థానిక ఎన్నికల్లో నాయకత్వం కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది.
వెనుకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు పెంచుతామన్నాం, ప్రయత్నించాం. 50 శాతానికంటే రిజర్వేషన్లు పెరుగుతున్నాయంటూ గొడ్డలిపార్టీ కోర్టుకెక్కింది. మేం ఒక కమిషన్ను నియమించి నివేదిక తెప్పించాం. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా బీసీలను ఆదుకుంటాం. ఆయా వర్గాలు బాగుపడితే టీడీపీ బలపడుతుందనేది వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర. నేను హామీ ఇస్తున్నా, స్థానిక ఎన్నికల్లో తప్పకుండా 34 శాతం కంటే ఎక్కువ సీట్లు పార్టీ పరంగా ఇస్తాం’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.
" ఇప్పటివరకు 40 లక్షల 58 వేల పట్టాదార్ పాస్పుస్తకాలు ఇచ్చాం. అక్టోబర్లోనే 793 గ్రామాల్లో 4 లక్షల 58 వేలమందికి పాస్ పుస్తకాలిచ్చాం. ఒక్క ప్రకాశం జిల్లాలోనే 24,116 పాస్పుస్తకాలు ఇచ్చాం. గత ప్రభుత్వంలో మీ ఆస్తి, బొమ్మ ఎవరిదో పెట్టేవారు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టును రద్దుచేశాం. మేము రాజముద్రతో పట్టాదార్ పాస్పుస్తకాలు ఇస్తున్నాం. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పాం, చేస్తున్నాం. కార్యాలయాల చుట్టూ రైతులు తిరిగే పరిస్థితి లేకుండా చేశాం. భూమి మీదే, హక్కు మీదే అదే మా కూటమి ప్రభుత్వం మార్క్. ఎన్నో ఏళ్లు పెండింగ్లో ఉన్న రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ రిజర్వాయర్ వల్ల 9,500 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. ఈ రిజర్వాయర్ వల్ల 15 గ్రామాల్లో 30 వేలమందికి తాగునీరు అందుతుంది. రిజర్వాయర్ల నిర్మాణాల నాణ్యత ప్రమాణాల్లో కూటమి ఎలాంటి రాజీపడదు." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
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