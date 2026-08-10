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కరెన్సీ నోట్లకు ఉండే భద్రతా ఫీచర్లను పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలకు ఇస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

పాస్‌ పుస్తకాన్ని ఎవరూ ట్యాంపర్‌ చేయకుండా తయారుచేశాం - క్యూఆర్‌ కోడ్‌ కొడితే మీ సెల్‌ఫోనే మీ భూమి వద్దకు తీసుకెళ్తుంది - 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

CM Chandrababu Participated in Mee Bhoomi-Mee Hakku Programe
CM Chandrababu Participated in Mee Bhoomi-Mee Hakku Programe (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 2:45 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 3:13 PM IST

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CM Chandrababu Participated in Mee Bhoomi-Mee Hakku Programe : ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే తమ ఏకైక అజెండా అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సుపరిపాలనే తమ మొదటి ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్నారు. ఏలూరు జిల్లా కలిదిండిలో చంద్రబాబు పర్యటించారు. 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రసంగించారు.

"ప్రధాని మోదీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ సూపర్‌ స్పీడ్‌లో పరుగెడుతోంది. రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే వరకూ అధికారులు గట్టిగా పని చేయాల్సిందే. పట్టాదార్‌ పాస్‌ పుస్తకంపై వేరే వాళ్ల ఫొటో వేసుకుంటే ఊరుకుంటామా? గత ప్రభుత్వ విధ్వంసం వల్ల అనేక సమస్యలు వచ్చాయి. భూసమస్యలపైనే ఎక్కువ ఆర్జీలు వచ్చాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భూసమస్యలను పరిష్కరించాలని అనుకున్నాం.’’

కరెన్సీ నోట్లకు ఉండే భద్రతా ఫీచర్లను పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలకు ఇస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

‘‘సమస్యలు పరిష్కరిస్తేనే జనాలు జై కొడతారు. లేకపోతే చూశాం కదా 11కి పరిమితం చేశారు. బటన్ నొక్కడం, పరదాల చాటున రావడం, సభలు పెట్టి చెట్లు నరికేయటం గత పాలకులు చేశారు. కానీ మేం ప్రతీ నెలా ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవాలనే ఈ సమావేశాల ద్వారా ప్రజల్ని కలుస్తున్నాం. కరెన్సీ నోట్లకు ఉండే పటిష్టమైన భద్రతా ఫీచర్లను పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలకు కూడా అమలు చేస్తున్నాం. బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఆస్తుల వివరాలను ట్యాంపర్ చేయకుండా భద్రత కల్పించాం. క్యూఆర్ కోడ్ సహా ఇతర సాంకేతిక పరమైన భద్రతా ఫీచర్లను ఏర్పాటు చేశాం. 32.32 లక్షల పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ఇప్పటి వరకూ రైతులకు, భూ యజమానులకు అందించాం. 9365 గ్రామాల్లో రీసర్వే పూర్తి చేసి 68.64 లక్షల పాస్ పుస్తకాలు జారీ చేయాల్సి ఉంది’’ అని చంద్రబాబు వివరించారు.

పాస్‌ పుస్తకాన్ని ఎవరూ ట్యాంపర్‌ చేయకుండా : "7450 గ్రామాల్లో 32 లక్షల 22 వేల 346 పాస్‌పుస్తకాలు ఇచ్చాం. పాస్‌ పుస్తకాన్ని ఎవరూ ట్యాంపర్‌ చేయకుండా తయారుచేశాం. ఎవరైనా ట్యాంపర్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే వెంటనే తెలిసిపోతుంది. క్యూఆర్‌ కోడ్‌ కొడితే మీ సెల్‌ఫోనే మీ భూమి వద్దకు తీసుకెళ్తుంది. మరో ఏడు నెలల్లో మొత్తం పట్టాదార్‌ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయాలి. 9,365 గ్రామాలు ఉన్నాయి, 68 లక్షల 64 వేలమందికి పాస్‌పుస్తకాలు ఇవ్వాలి. ఇవాళ 2 వేలమందికి పట్టాదార్‌ పాస్‌పుస్తకాలు ఇచ్చాం. గుంతల పడిన రోడ్లను ఎక్కడికక్కడ సరిచేస్తున్నాం" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

"ముఠా కక్షలు, రౌడీయిజాన్ని అణచివేశాం. రాయలసీమలో ముఠా కక్షలు లేకుండా రూపుమాపాం. రోడ్డుపైకి వచ్చి విన్యాసాలు చేస్తే ఊరుకోవాలా?. మేము కట్టిన ప్రాజెక్టులన్నీ జగన్‌ కట్టానని చెబుతున్నారు. గొడ్డలి పార్టీకి అభివృద్ధి ముఖ్యం కాదు, విధ్వంసమే వారికి కావాల్సింది. నేను రౌడీయిజం చేయను, రౌడీలకు సింహస్వప్నంగా ఉంటా. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే ఎవరినీ వదిలిపెట్టం. స్వర్ణాంధ్ర నిర్మాణానికి సంకల్పం చేశా. నేను అనే సంకల్పానికి అందరూ సిద్ధంకండి. ప్రజా సంకల్పానికి సహకారం అందించే బాధ్యత మాది. వికసిత్‌ భారత్‌, స్వర్ణాంధ్ర కల సాకారం కావాలి. అభివృద్ధికి ఎవరైనా అడ్డొస్తే ఊరుకునేది లేదు. జాతీయ జెండా - మనసులో సంకల్పం అజెండా. నేను - నా దేశం దేశాభివృద్ధిలో అందరూ భాగస్వాములే. ప్రతిఒక్కరూ ఒక మొక్క నాటండి." - సీఎం చంద్రబాబు

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Last Updated : August 10, 2026 at 3:13 PM IST

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