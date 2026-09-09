భూముల భద్రతే లక్ష్యం - వచ్చే మార్చి నాటికి సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మాచవరంలో 'మీ భూమి-మీహక్కు' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - అర్హులైన రైతులు, లబ్ధిదారులకు పట్టాదార్ పాస్పుస్తకాల పంపిణీ - ఇప్పటివరకు 36 లక్షల మందికి పాస్ పుస్తకాలు అందజేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 3:13 PM IST
CM Chandrababu Participated 'Mee Bhoomi-Mee Hakku' Program : 'మీ భూమి-మీహక్కు' కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల బాధ్యతగా భావిస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వచ్చే మార్చి నాటికి రాష్ట్రంలో భూ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం రీ సర్వే పేరిట రైతులు, ప్రజల జీవితాలను తలకిందులు చేసిందని సీఎం దుయ్యబట్టారు. ఆ తప్పులన్నింటినీ సరిచేసి ఎవరూ ట్యాంపర్ చేయలేని విధంగా పాసుపుస్తకాలు రూపొందించి అందజేస్తున్నామని తెలిపారు.
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మాచవరంలో గ్రామసభకు సీఎం హాజరయ్యారు. మీ భూమి- మీ హక్కు కార్యక్రమం కింద రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు అందజేశారు. అనంతరం సీఎం మాట్లాడారు. "గతంలో రెవెన్యూశాఖలో డబ్బులు ఇవ్వకపోతే పని జరగదు అనే అపవాదు ఉంది. ఆ అపవాదును మార్చి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నాం. అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించి ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తాం. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ను రద్దు చేశాం. గత ప్రభుత్వంలో నేరాలు ఘోరాలు చేశారు. భూములకు భద్రత ఇవ్వడమే కూటమి ప్రభుత్వం అజెండా. పటిష్టంగా రీసర్వే చేసి అత్యుత్తమ టెక్నాలజీతో పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తున్నాం.
కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చే పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు ఎవరూ మార్చలేరు. ఇప్పటివరకు 36 లక్షల మందికి పాస్ బుక్లు ఇచ్చాం, వచ్చే మార్చిలోపు 56 లక్షల మందికి అందజేస్తాం. పాలన అంటే సచివాలయంలో ఉండటం కాదు. ప్రజల వద్దకు వచ్చి కష్టసుఖాలు తెలుసుకొని పాలసీలు తెచ్చి న్యాయం చేయాలి. ఓటు వేసి గెలిపించిన ప్రజలతో మాట్లాడేందుకే నా పర్యటనలు. పేదల సేవలో పునీతమయ్యేందుకు సూపర్ సిక్స్ సహా సంక్షేమ పథకాలు. ప్రజలంతా గౌరవప్రదంగా జీవించే వరకూ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. పీ4 పథకం తెచ్చి పేదలను ఆదుకునే కార్యక్రమం చేపట్టాం. పిల్లలే సంపద పిల్లలు లేకపోతే యంత్రాలకు సేవ చేయాల్సి వస్తుంది" అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
"విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేయాలనే ఆలోచనతో ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఏర్పాటు చేశా. మూడేళ్ల క్రితం ఇదే రోజు నంద్యాలలో మీటింగ్ నుంచి వస్తుంటే అరెస్ట్ చేశారు. ఏ కేసులో అరెస్టు చేస్తున్నారని అడిగితే చెప్పలేదు. 53 రోజులు రాజమహేంద్రవరం జైలులో ఉన్నాను. జీవితంలో ఏది జరగకూడదని అనుకున్నానో అదే జరిగింది. నేను జైలులో ఉన్నప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ వస్తే ఇబ్బంది పెట్టారు. ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని నన్ను కలిశారు. కోనసీమ అంటే బాలయోగి గుర్తుకు వస్తారు. ప్రజల జీవితాలు బాగుపడాలనే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాం. నాలుగో శనివారం వస్తే పేదల ఆరోగ్యం గుర్తుకు వస్తుంది. గత ప్రభుత్వం ప్రజల జీవన విధానాన్ని అస్తవ్యస్థం చేసింది’’ అని సీఎం అన్నారు.
"రాష్ట్రంలో గొడ్డలి పార్టీ రప్పా రప్పా అంటూ అరాచకాలు చేస్తోంది. ఇలాంటి వారికి నేను ఎప్పుడూ భయపడను. నేను తీవ్రవాదులతో సైతం పోరాడాను. అలిపిరి వద్ద క్లైమోర్ మెన్లతో నాపై దాడి చేశారు. నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి పునర్జన్మ ఇచ్చారు. రాయలసీమలో ఫ్యాక్షన్ను తొలగించేందుకు మా ఎమ్మెల్యేలనే అరెస్టు చేశా. నేను సమర్థంగా, లేకపోతే నాకే కాదు రాష్ట్రానికే నష్టం. మా హయాంలో డీఎస్సీని పారదర్శకంగా నిర్వహించి ఉద్యోగాలిచ్చాం. రెవెన్యూ పరంగా ఏ వ్యక్తి నష్టపోకూడదనే కష్టపడుతున్నాను. 20మంది ఎంపీలను గెలిపించారు, కాబట్టే కేంద్రం నుంచి నిధులు తేగలుగుతున్నాం. పది పదిహేనుళ్లు కష్టపడి పనిచేస్తే దేశంలో ఎపీ నెంబర్ 1 అవుతుంది. వచ్చే ఎండాకాలంలోపు కోనసీమలో త్రీఫేజ్ కరెంట్ ఇస్తాం. మహిళలకు వంట గ్యాస్ డబ్బులను 4 నెలలకొకసారి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తాం." - చంద్రబాబు, సీఎం
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