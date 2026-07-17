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అర్హులందరికీ రుణాలు - 5 లక్షల మందితో ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు: సీఎం చంద్రబాబు

అర్హులైన అందరికీ రుణాలు అందించడమే రుణమేళా ఉద్దేశం - ఒకప్పుడు బ్యాంకు రుణం కష్టమైన పని -ఇప్పుడు బ్యాంకులే ప్రజల వద్దకు వెళ్లి రుణాలు ఇస్తున్నాయి -పల్నాడు జిల్లా రుణ మేళా కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు

CM Chandrababu Participated in Massive Loan Mela in AP
CM Chandrababu Participated in Massive Loan Mela in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 3:37 PM IST

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CM Chandrababu Participated in Massive Loan Mela in AP : బ్యాంకులు రుణాలిచ్చే సంస్థలే కాదు, రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. రైతు భవిష్యత్తు మార్చడానికి, యువకుడి ఆశయానికి, మహిళా సాధికారతకు ఈ రుణాలు ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. అలాగే క్రెడిట్‌ అవుట్‌రీచ్‌ ద్వారా మరిన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని స్పష్టం చేశారు. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో నేడు జరిగిన భారీ రుణ మేళా కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పాల్గొన్నారు. స్థానిక కోడెల శివప్రసాదరావు క్రీడా ప్రాంగణంలో జరిగే సభలో పాల్గొని రూ. 3,216 కోట్ల రుణాలను రైతులు, మహిళలు, నిరుద్యోగ యువతకు పంపిణీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ "పల్నాడు పౌరుషానికి శక్తిమంతమైన ఆయుధమిస్తున్నాం. పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారడానికి పల్నాడు చిరునామా కావాలి. ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం తెచ్చినా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి. క్రెడిట్‌ అవుట్‌రీచ్‌ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న అందరికీ అభినందనలు. రైతులు, విద్యార్థులు ఇలా అర్హులైన అందరికీ రుణం అందించడమే లక్ష్యం. ప్రజల వద్దకే బ్యాంకులు వెళ్లి రుణాలు అందించడం గర్వకారణం. ఈ ఏడాది 5 లక్షల మందితో ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు.

బ్యాంకింగ్‌లో నిర్మలా సీతారామన్‌ చాలా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. నష్టాల్లో ఉన్న చిన్న బ్యాంకులను విలీనం చేసి సమర్థ బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థకు దోహదం చేశారు. డిజిటల్‌ బ్యాంకింగ్‌ విప్లవం తీసుకొచ్చారు. జనధన్‌ యోజన ద్వారా కోట్లాదిమందికి బ్యాంకు ఖాతాలిచ్చారు. జీఎస్టీ శ్లాబ్‌లు ఎక్కువ ఉండేవి చాలామంది నష్టపోయారు. రైతులు, పేదలకు న్యాయం జరిగేలా జీఎస్టీ శ్లాబులు మార్చారు. క్రియేటివ్‌గా ఆలోచించే సమర్థ మంత్రిగా నిర్మలను చూశాం. వికసిత్‌ భారత్‌ 2047కు అనుగుణంగా చాలా సంస్కరణలు నిర్మల తీసుకొచ్చారు.

రాబోయే రోజుల్లో 6 జిల్లాల్లో సమావేశాలు పెడదామంటే నిర్మల అంగీకరించారు. త్వరలోనే 3 నెలల ఒకటి, క్రెడిట్‌ అవుట్‌రీచ్‌ వంటి కార్యక్రమాలు. ఈ సమావేశాలకు నిర్మలా సీతారామన్‌ వస్తారని ఆమెను కోరుతున్నా. రెండేళ్లకు మునుపు రాష్ట్రంలో అంతా చీకటి, విధ్వంసం. ఎప్పుడూ చూడని ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని చూశాం. ఎక్కడ చూసినా సమస్యల సుడిగుండమే. రాష్ట్రాన్ని మళ్లీ పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తామని చెప్పాం. మళ్లీ బయటపడ్డామంటే కేంద్ర సహకారమే" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

"2027 మార్చిలోపు పోలవరం పూర్తిచేసి మొదటి ఫేజ్‌ను జాతికి అంకితం చేస్తాం. రాయలసీమను హార్టికల్చర్‌ హబ్‌గా మారుస్తాం. ప్రపంచానికి గ్లోబల్‌ హబ్‌గా రాయలసీమ హార్టికల్చర్‌ తయారవుతుంది. యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, మరోవైపు వాతావరణ పరిస్థితులు తారుమారయ్యాయి. వర్షాలు కురవట్లేదు, పడినా కుంభవృష్ఠి, అనావృష్ఠితో బాధపడుతున్నాం. వర్షాల తక్కువై గోదావరికి నీళ్లు రావడం కూడా తగ్గిపోయే పరిస్థితి. దేశానికి ప్రధాని మోదీ, సమర్థ నాయకుడు. ప్రపంచం మెచ్చే ఏకైక నాయకుడు నరేంద్రమోదీ." - సీఎం చంద్రబాబు

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TAGGED:

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భారీ రుణ మేళా కార్యక్రమం
CM CHANDRABABU AT LOAN MELA

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