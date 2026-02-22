గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు - సూపర్సిక్స్ అమల్లో వారి సేవలు గొప్పవి: చంద్రబాబు
పార్సిల్స్ పంపిణీలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్లను వినియోగించుకుంటామన్న సీఎం - సరైన దారి చూపిస్తే గ్రామీణ డాక్ సేవక్లు అద్భుతాలు చేస్తారని వెల్లడి - భారత్ నెట్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 7:37 PM IST
CM Chandrababu Participated in Grameena Doc Sevak Sammelan : వికసిత్ భారత్ సాధనలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్లు ముందుండాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఏ పని కావాలన్నా వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అందిస్తున్నామని, పార్శిల్ పంపిణీలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్లను వినియోగించుకుంటామని అన్నారు. సరైన దారి చూపిస్తే వారు అద్భుతాలు చేస్తారన్నారు.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులోని సత్యసాయి ఆధ్యాత్మిక సిటీలో ‘గ్రామీణ డాక్ సేవక్’ సమ్మేళనం నిర్వహించారు. ఉత్తమ గ్రామీణ డాక్ సేవక్లకు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, జోతిరాదిత్య సింధియా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, కేంద్రం, రాష్ట్రం చేసే మంచి పనులను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని కోరారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమల్లో గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల సేవలను కొనియాడారు.
తపాలాశాఖ అందించిన సేవలు మరిచిపోలేం : "మేం చదువుకునేటప్పుడు తపాలాశాఖ అందించిన సేవలు మరిచిపోలేం. మా చిన్నప్పుడు అన్నింటికీ పోస్ట్మ్యాన్పైనే ఆధారపడే వాళ్లం. జ్యోతిరాదిత్య సింధియా హార్వర్డ్, స్టాన్ఫోర్డ్లో చదువుకున్నారు. వాజ్పేయీ హయాంలో గ్వాలియర్ రాజమాతతో కలిసి పనిచేశాం. మాధవరావు సింధియాతో నాకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. గాజువాకలో ఒక ప్రాంతానికి సింధియా పేరు ఉంది. ఆనాడు వేసిన పునాది వల్లే హైదరాబాద్ గొప్ప నగరంగా మారింది.
నేనెప్పుడూ టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేస్తా. ఒకప్పుడు ఆర్థిక లావాదేవీలు, దరఖాస్తులు తపాలాశాఖ ద్వారానే జరిగేవి. కాలక్రమంలో టెలికాం రంగంలో అనేక సంస్కరణలు వచ్చాయి. ఎంత సాంకేతికత వచ్చినా గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు. దేశంలో 3 లక్షల మంది గ్రామీణ డాక్ సేవక్లు ఉన్నారు. సూపర్సిక్స్ పథకాల అమల్లో గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల సేవలు గొప్పవి." అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
" గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల గౌరవం పెంచేందుకు సింధియా పనిచేస్తున్నారు. మరో ఏడాదిలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారతాం. వికసిత్ భారత్ సాధనలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్లు ముందుండాలి. తపాలాశాఖలో చేరిన యువతకు అభినందనలు. ఏ పని కావాలన్నా వాట్సప్ గవర్నన్స్ ద్వారా అందిస్తున్నాం. పార్సిల్స్ పంపిణీలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్లను వినియోగించుకుంటాం. సరైన దారి చూపిస్తే గ్రామీణ డాక్ సేవక్లు అద్భుతాలు చేస్తారు. కేంద్రం, రాష్ట్రం చేసే మంచి పనులను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి. దిల్లీలో జరిగిన ఏఐ సదస్సులో 80 దేశాలు పాల్గొన్నాయి. మనదేశ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతినేలా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రవర్తించింది. గ్రామీణ డాక్ సేవక్ సేవలను సమర్థంగా వినియోగించుకుంటాం." - సీఎం చంద్రబాబు
మన మట్టిలోనే తపాలా వ్యవస్థ మూలాలు : పోస్టల్ శాఖలో ఏపీని అగ్రస్థానంలో నిలిపినట్లు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. తపాలా వ్యవస్థ మూలాలు మన మట్టిలోనే ఉన్నాయన్నారు. బ్రిటిషర్లు రాకముందే మనకు వివిధ రూపాల్లో తపాలా వ్యవస్థ ఉందని చెప్పారు. ‘‘ ఆధునిక సాంకేతికత ద్వారా తపాలా సేవలు తగ్గిపోయాయి. దేశంలో తపాలాశాఖకు రూ.35వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతోంది. కానీ, ఏటా రూ.13వేల కోట్లే ఆదాయం ఉంది. రైల్వే తర్వాత ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థ తపాలా శాఖ. తపాలాశాఖకు ఎయిరిండియా పరిస్థితి రాకూడదు. లోటును లాభంగా మార్చాలి. ఆదాయం ఎలా పెంచాలో ఆలోచించాలి. పోస్టల్ శాఖ పనితీరు మారాలి. కాలానుగుణంగా పని చేయాలి’’ అని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు.
గ్రామీణ డాక్ సేవక్లకు ఈ-స్కూటర్లు : తపాలా వ్యవస్థపై గ్రామ ప్రజలకు ఇంకా విశ్వాసం ఉందని కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా అన్నారు. గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల సేవలు మరిచిపోలేమన్నారు. ‘‘ గ్రామపెద్ద, డాక్ సేవక్ను గ్రామీణులు ఎప్పటికీ మరిచిపోలేరు. వారు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారికి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరా. గ్రామీణ డాక్ సేవక్ల పిల్లలకు కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో సీట్లు వచ్చేలా చూశా. తపాలాశాఖలో పార్సిల్ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం కావాలి. పార్సిల్, మెయిల్ నెట్వర్క్లో వేగం పెరగాలి. గ్రామీణ డాక్ సేవక్లకు ఈ-స్కూటర్లు ఇచ్చేలా చూస్తాం’’ అని జ్యోతిరాదిత్య సింధియా అన్నారు.
భారత్ నెట్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం : అనంతరం భారత్ నెట్తో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సమక్షంలో భారత్ నెట్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఎంవోయూపై సంతకాలు చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఫైబర్ ఇంటర్నెట్ లక్ష్యంగా భారత్ నెట్ ప్రాజెక్టు అమలుపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో డిజిటల్ సేవల విస్తరణకు భారత్ నెట్ సహకారం అందించనుంది.
