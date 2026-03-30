పీ-4 నినాదం కాదు, సామాజిక విప్లవం - మార్గదర్శులకు ప్రత్యేక గౌరవం, గుర్తింపు ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
సమాజ మార్పునకు నాంది పీ-4 విధానం - ఏడాదిలో 1.6 లక్షల మంది మార్గదర్శులు, 10.8 లక్షల మందిని దత్తత తీసుకున్నారు - తిరుపతిలో పీ-4 తొలి వార్షికోత్సవ సభలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు
Published : March 30, 2026 at 10:47 PM IST
CM Chandrababu Participated in First Anniversary Meeting of P4 : పీ-4 నినాదం కాదు, సామాజిక విప్లవమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచంలో ఎవరూ ఒంటరి కాదని, ఆపద సమయంలో నేనున్నానని భరోసా కల్పించిన కార్యక్రమం పీ-4 అని తెలిపారు. పీ-4 నవసమాజ ఉద్యమానికి ఊపిరిపోయాలని పిలుపునిచ్చారు. తిరుపతిలోని పద్మావతి మహిళా వర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన పీ4 కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా నిర్వహించిన తొలి వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఏడాదిలో 1.6 లక్షల మంది మార్గదర్శులు 10.80 లక్షల మందిని దత్తత తీసుకున్నారని వెల్లడించారు. సమాజానికి సేవ చేయాలనుకున్న వారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగం కావాలాన్న సీఎం, మార్గదర్శులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక గౌరవం, గుర్తింపు ఇస్తుందని తెలిపారు.
" సమాజ మార్పునకు నాంది పీ-4 విధానం. 1.6 లక్షల మంది మార్గదర్శులు, 10.8 లక్షల మందిని దత్తత తీసుకున్నారు. ఆపదలో నేనున్నానని భరోసా కల్పించే కార్యక్రమం పీ-4.పేదరిక నిర్మూలన కోసమే పీ-4 రూపొందించాం. ఒకసారి సాయం చేసి వదిలేయకుండా పరిస్థితి మారే వరకు అండగా ఉండాలి. 2047 నాటికి ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించాలి. పీ-4 నవసమాజ ఉద్యమానికి ఊపిరిపోయాలి. పీ-4 నినాదం కాదు, సామాజిక విప్లవం. కుప్పంలో 8,904 కుటుంబాలను 3 సంస్థలు దత్తత తీసుకున్నాయి. కుప్పంలో పీ-4 కింద సొసైటీ ఏర్పాటు చేశాం. వచ్చే ఏడాది నాటికి పీ-4లో గణనీయమైన అభివృద్ధి సాధిస్తాం. నా మీద, సమాజం మీద గౌరవం ఉంటే మీ వంతు సాయం చేయండి. మార్గదర్శులకు మా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక గౌరవం, గుర్తింపు ఇస్తుంది. మార్గదర్శులకు ప్రత్యేక అవార్డులు అందచేస్తాం." - సీఎం చంద్రబాబు
పీ-4 కార్యక్రమానికి ఏడాది పూర్తి : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న పీ-4 కార్యక్రమానికి ఏడాది పూర్తి అయిన సందర్భంగా వార్షికోత్సవ వేడుకలను కృష్ణా జిల్లా బంటుమిల్లిలోని విజయలక్ష్మి కన్వెన్షన్ హాల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పెడన శాసనసభ్యులు కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గంలో 2396 కుటుంబాలను దత్తత తీసుకుని వారికి సహకరించిన దాతలను ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ శాలువలు, పుష్పగుచ్ఛాలతో సత్కరించారు. ఈ పీ-4 కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగడానికి ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ విశేష కృషి చేశారని నియోజకవర్గ ప్రత్యేక అధికారి సీఎస్ఓ కన్నమ్మ నాయుడు ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ను ప్రశంసించారు.
ఒక ఉద్యమంగా పీ- 4 కార్యక్రమం : ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కృష్ణ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, పీ- 4 కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలో ఒక సాధారణ పథకంగా కాకుండా ఒక ఉద్యమంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. పెడన నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి ఉపాధి కల్పనకు విరాళాలు ఇచ్చి పీ- 4 కార్యక్రమాలలో భాగస్వామి అయిన దాతలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.పేదరికంలో ఉన్న కుటుంబాలను దత్తత తీసుకుని వారి ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని ఈ సందర్భంగా కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాల అధికారులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.
సమాజానికి సేవ చేయడం అనేది మన సంస్కృతిలో భాగం: సీఎం చంద్రబాబు
250 కుటుంబాలను దత్తత తీసుకుంటా - నా ఫ్యామిలీ కూడా: సీఎం చంద్రబాబు