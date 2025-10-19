ETV Bharat / state

పున్నమి ఘాట్‌లో దీపావళి వేడుకలు - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు

ఏపీ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన సీఎం - సొసైటీ ఫర్‌ వైబ్రెంట్‌ విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో పున్నమిఘాట్‌ వద్ద నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకలు

CM Chandrababu Participated in Diwali Celebrations
CM Chandrababu Participated in Diwali Celebrations (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Participated in Diwali Celebrations At Punnami Ghat: జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.15,000 ఆదా అవుతాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. సొసైటీ ఫర్‌ వైబ్రెంట్‌ విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని పున్నమిఘాట్‌ వద్ద నిర్వహించిన దీపావళి వేడులకు సీఎం ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ దసరా అంటే విజయవాడ గుర్తొచ్చేలా వైబ్రెంట్‌ విజయవాడ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో దసరా ఘనంగా చేశారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడినపెట్టామన్న సీఎం: నరకాసురుడి హత్య జరిగిన రోజున దీపావళి జరుపుకొంటున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. 2019-24 మధ్య రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడించిన రాక్షసుడిని ప్రజలు ఓడించారు. మళ్లీ రాష్ట్రంలో వైకుంఠపాళి వద్దు, మళ్లీ వైకుంఠపాళి వస్తే నాశనమవుతుందని హెచ్చరించారు. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ వల్ల ఏపీకి అన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి. వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడినపెట్టాం. చరిత్రలో ఎన్నడూ ఇవ్వని విధంగా పింఛన్లు, సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

ఏఐతో ఊహించని అభివృద్ధి: అమరావతిలో పనులు మళ్లీ ట్రాక్‌లో పడ్డాయని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మూడేళ్లలో రూ.60,000 వేల కోట్ల విలువైన పనులు పూర్తి చేస్తామని సీఎం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో గూగుల్‌ 15 బిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడి పెడుతోందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ వల్ల పదేళ్లలో ఊహించని అభివృద్ధి రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. ఏఐకి చిరునామాగా ఏపీ ఉంటే విశాఖ దానికి హెడ్ క్వార్టర్‌గా ఉంటుంది. రాజకీయ మూర్ఖత్వంతో ఇష్టానుసారం మాట్లాడే వ్యక్తులు బాగుపడరని విమర్శించారు. అలాంటి వారి మాటలు ప్రజలు విశ్వసించరని సీఎం అన్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027 జూన్ లేదా డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర నెంబర్ 1గా ఉంటే ప్రతీ పేద కుటుంబం ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు ఆనందంగా ఉండేందుకు విజయవాడలో శని, ఆదివారాలు ఆహ్లాదకర కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భాగస్వామ్య సదస్సు: విశాఖలో జరిగే సీఐఐ సదస్సుకు హాజరయ్యే వారికి హోం స్టేలో వసతి కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని పేర్కొన్నారు. దేశ విదేశీ కంపెనీల ప్రతినిధులతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన సీఎంలు, మంత్రులను, నిపుణులను కూడా ఈ సదస్సుకు ఆహ్వానించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు కూడా హాజరయ్యేలా చూడాలన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలు ఆశించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భాగస్వామ్య సదస్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. సదస్సులో చర్చించాల్సిన వివిధ అంశాలపై సీఎం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా అనుసంధానించాలని తెలిపారు.

ఏపీని ఏఐకి చిరునామాగా మారుద్దాం: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రభుత్వోద్యోగులకు దీపావళి కానుక - ఒక డీఏ ఇస్తామని ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

DIWALI CELEBRATIONS AT PUNNAMI GHAT
CM CHANDRABABU AT PUNNAMI GHAT
PUNNAMI GHAT DIWALI CELEBRATIONS
CM CHANDRA ON AP DEVELOPMENT
CM CHANDRABABU AT PUNNAMI GHAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.