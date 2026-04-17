నాకెవరూ సిఫార్సు చేయలేదు - కష్టపడ్డ వారిని గుర్తించి పదవులిచ్చా: సీఎం చంద్రబాబు
తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జీలతో ‘కాఫీ కబుర్లు’ పేరుతో కార్యక్రమం - పని చేసేవారికి గౌరవం, గుర్తింపు తప్పకుండా లభిస్తుందని భరోసానిచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:48 PM IST
CM Chandrababu Participated in Coffee Chat Program: జగన్ ఇంట్లో ఉంటే ఆయన ఇంటి వరకే నష్టమనీ కానీ రాజకీయాల్లో ఉంటే రాష్ట్రానికి నష్టమని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పొట్టేళ్లను నరికి రక్తాభిషేకాలు చేస్తున్నారని అధికారంలోకి వస్తే ‘రప్పా రప్పా నరుకుతాం’ అని పోస్టర్లు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇదీ వాళ్ల సంస్కృతి అని చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు. వాళ్ల అరాచకాలు, దుర్మార్గాల్ని క్షేత్రస్థాయిలో వివరించాలని సూచించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జీలతో ‘కాఫీ కబుర్లు’ పేరుతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గోన్నారు.
పనితీరు ప్రతిపదికగా ఒక మండలాధ్యక్షురాలిని, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జిని పార్టీలో అత్యున్నతమైన పొలిట్బ్యూరోలోకి తీసుకున్నామని సీఎం వివరించారు. కార్యకర్తే అధినేత అన్న విధానానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు. పొలిట్బ్యూరోలోకి తీసుకోవాలని తనకెవరూ సిఫార్సు చేయలేదని పార్టీ కోసం వారుపడ్డ కష్టాన్ని గుర్తించి పదవులిచ్చామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. పని చేసేవారికి గౌరవం, గుర్తింపు తప్పకుండా లభిస్తుందని భరోసానిచ్చారు. ఎన్నికలకు ముందు పార్టీ పిలుపునిచ్చిన కార్యక్రమాలు, ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోను ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లారని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
అధికారంలోకి వచ్చాక ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆ హామీల్ని అమలు చేశామని గతంలో కంటే రెట్టింపు సంక్షేమం అమలు చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఏ పని చేసినా దాని ఫలితం పార్టీకే దక్కుతుందని 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజామోదం ఉన్నవారికే టికెట్లు ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా అభిప్రాయం తీసుకుని అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామని గుర్తుచేశారు. ఫలానా వాళ్లు గెలవరనుకుంటే తనకు సన్నిహితంగా ఉన్నా సరే టికెట్టు ఇవ్వలేదన్నారు.
కేడర్ను పట్టించుకునే పార్టీ టీడీపీ: స్థానికసంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని క్షేత్రస్థాయి నాయకత్వానికి సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. వివిధ సర్వేల ద్వారా ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరు, సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు గురించి తెలుసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. నాయకులు ప్రజలకు నష్టం కలిగించే పనులు చేసినా, కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం తగ్గినా పార్టీకి నష్టమన్నారు. బలమున్న నియోజకవర్గాన్ని అసమర్థ నాయకుడి చేతిలో పెడితే ఓటమి ఖాయమని హెచ్చరించారు. మంచి నాయకుడ్ని బలహీన నియోజకవర్గానికి పంపిస్తే పార్టీ గెలుస్తుందని చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. కార్యకర్తలు నిత్య విద్యార్థుల్లా ఉండాలని సూచించారు.
జీవితాంతం నేర్చుకోవాలన్న సీఎం తనకే తెలుసనుకుంటే అక్కడితోనే ఆగిపోతారని హితవుపలికారు. శిక్షణలో నేర్చుకున్న అంశాల్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. వీలైనంత మంది కార్యకర్తల్ని ఈ-3 (ఎథిక్ ఎకనమిక్ ఎంపవర్మెంట్) ద్వారా ఆర్థికంగా పైకి తీసుకొస్తామని అన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీని లేకుండా చేస్తామని ప్రగల్భాలు పలికిన వాళ్లే కాలగర్భంలో కలిసిపోయారని గుర్తుచేశారు. కేడర్ను పట్టించుకునే పార్టీ టీడీపీ అని స్పష్టంచేశారు. తొలి నుంచీ ఇది పార్టీ సంస్కృతిలో భాగమని తెలిపారు.
పార్టీ కోసం ప్రాణాలర్పించిన, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న కార్యకర్తల పిల్లల్ని చదివిస్తున్నామని గుర్తుచేశారు. జలధార కార్యక్రమంలో భాగంగా 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక చేపట్టామని దీనిపై ప్రజలకు విస్త్రృతంగా అవగాహన కల్పించాలని సీఎం సూచించారు. రాష్ట్రమంతటా మే 15వ తేదీకే పంటలకు నీళ్లివ్వబోతున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. కార్యకర్తలకిస్తున్న యోగా శిక్షణపై అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు.
