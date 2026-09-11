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వాట్సప్ మెసేజ్‌లపై ఉన్న శ్రద్ధ ఫైళ్లు చూడటంలో లేదా?: సీఎం చంద్రబాబు

వాట్సప్‌ మెసేజ్‌లపై చూపిస్తున్న శ్రద్ధ ఫైళ్లు చూడటంలో ఎందుకు లేదంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫోన్లు లేకుండా కొన్ని గంటలూ ఉండలేకపోతున్నారా అని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

CM Chandrababu at Collectors Conference in Amaravati
అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 1:39 PM IST

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CM Chandrababu at Collectors Conference in Amaravati : వాట్సప్ మెసేజ్‌లపై చూపిస్తున్న శ్రద్ధ శాఖాపరమైన ఫైళ్ల క్లియరెన్స్‌పై ఎందుకు ఉండటం లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫోన్లు లేకుండా కొన్ని గంటలు కూడా ఉండలేకపోతున్నారా అని అసహనం వెలిబుచ్చారు. కలెక్టర్ల సదస్సుకు గైర్హాజరు కావడానికి ఎంత ధైర్యం అని మండిపడ్డారు. మంత్రులు, సెక్రటరీలు, హెచ్‌ఓడీలు, జిల్లా కలెక్టర్ల స్థాయిలో ఫైళ్లు క్లియర్‌ కావడానికి పడుతున్న సమయాన్ని సీఎం స్వయంగా వెల్లడిస్తూ, నిర్ణయాల్లో జాప్యాన్ని ఏమాత్రం సహించబోనని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 8వ జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతోంది. కలెక్టర్ల సమావేశం రెండవ రోజున 'సూపర్ సిక్స్' కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాల అమలుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో హెచ్‌ఓడీల వద్ద ఫైళ్లు ఎందుకు ఆలస్యమవుతున్నాయని సీఎం నిలదీశారు. ఫైళ్లు పెండింగ్‌లో పెట్టే అధికారుల నుంచి వివరణ తీసుకోవాలని సీఎస్‌ను ఆదేశించారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి అధికారుల పనితీరుపై 360 డిగ్రీల ఒపీనియన్లు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు.

వాట్సప్ మెసేజ్‌లపై ఉన్న శ్రద్ధ ఫైళ్లు చూడటంలో లేదా?: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

మంత్రులు రాంప్రసాద్‌రెడ్డి, కొల్లు రవీంద్ర, పయ్యావుల కేశవ్‌ వద్ద దస్త్రాల క్లియరెన్స్‌కు ఎక్కువ సమయం పడుతోందని సీఎం ప్రస్తావించారు. తాను కూడా కొన్ని ఫైల్స్‌ క్లియర్‌ చేయడానికి నాలుగు రోజులు తీసుకుంటున్నానని చంద్రబాబు చెప్పారు. హోంమంత్రి అనిత సహా ప్రతి ఒక్కరూ నిర్ణయాల వేగాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వంలో ఫైల్‌ కదలికకు పట్టే ప్రతి రోజు పాలనపై ప్రభావం చూపుతుందని, అధికారులు వేగంగా స్పందించి ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి ఫలితాలు అందించేలా పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

కాపు కార్పొరేషన్ నిధులపై సీఎం స్పష్టత: కాపు కార్పొరేషన్ రుణాలకు నిధుల కొరత ఉంటే వెంటనే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని, తక్షణమే నిధులు మంజూరు చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కలెక్టర్ల సదస్సులో అధికారుల పనితీరుపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారులు గంటసేపు సిద్ధమై వచ్చి, రెండు నిమిషాల్లో విషయం చెప్పమంటే తడబడటం ఇకపై కుదరదని, సమయం వృథా చేయడానికి వీల్లేదని తేల్చిచెప్పారు. ఇకపై అన్ని సమావేశాలు ఇదే తరహాలో సూటిగా, సంక్షిప్తంగా సాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు వక్ఫ్ బోర్డు పరిధిలో పెద్దఎత్తున ఆస్తులు ఉన్నప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో ఆదాయం రాకపోవడంపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దేవాదాయ శాఖ తరహాలోనే మైనార్టీ శాఖ కూడా తన ఆస్తుల నుంచి ఆదాయం సమకూర్చుకునే మార్గాలను అన్వేషించాలని, మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం అధికారులు మరింత గట్టిగా పనిచేసి న్యాయం చేయాలని ఆదేశించారు.

సంక్షేమ పథకాలపై దిశానిర్దేశం: కలెక్టర్ల సమావేశం రెండవ రోజున 'సూపర్ సిక్స్' కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాల అమలుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. సంక్షేమ క్యాలెండర్‌ను సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. వివిధ సంక్షేమ పథకాల అమలు కోసం నిర్దిష్ట తేదీలను ప్రకటించాలని ఆయన సూచించారు. నిధుల సరైన వినియోగంపై లబ్ధిదారులలో అవగాహన కల్పించాలని, సాంప్రదాయ వృత్తులకు విలువ చేకూర్చేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

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