రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఇప్పుడు సువర్ణావకాశం: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu CII Summit : ఏపీలో టూరిజం, సెమీకండక్టర్, గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టులు, పునరుత్పాదక ఇంధనంతో పాటు మరెన్నో రంగాల్లో అపార అవకాశాలు ఉన్నాయన్ని వాటిని పెట్టుబడిదారులు వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:59 PM IST
ఏపీలో టూరిజం, సెమీకండక్టర్, గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టులు, పునరుత్పాదక ఇంధనంతో పాటు మరెన్నో రంగాల్లో అపార అవకాశాలు ఉన్నాయన్ని వాటిని పెట్టుబడిదారులు వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో పాల్గొన్న చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు. తన నాయకత్వంలో సుమారు 8 సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులు నిర్వహించామన్న సీఎం, తమపై నమ్మకంతో ఎందరో పెట్టుబడిదారులు రాష్ట్రానికి వచ్చినట్లు వివరించారు.
ఇప్పటి వరకు 32.49 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఎన్నో కొత్త సంస్కరణలు తీసుకురాబోతున్నట్లు వివరించారు. తిరుపతి స్పేస్ సిటీ ఈ సంస్కరణలకు వేదిక కాబోతోందన్నారు. దేశంలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు రాష్ట్రంలో కల్పిస్తున్నామని వాటన్నింటినీ పెట్టుబడిదారులు వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఇప్పుడు సువర్ణావకాశం అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. అద్భుతమైన టూరిజం సర్క్యూట్లకు భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ప్రస్తుతం ఆరు ఆపరేషనల్ పోర్టులు ఉన్నాయని, అదనంగా మరో 4 గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టుల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అలాగే రెండు ఫిషింగ్ హార్బర్లు ఉన్నాయని, అదనంగా మరో 7 ఫిషింగ్ హార్బర్ల ఏర్పాట్లకు చర్యలు తీసుకుంటామని చంద్రబాబు తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు : "ప్రస్తుతం నూతన సాంకేతికతకు అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రముఖంగా వినిపించే పదాలు డేటాసెంటర్లు, ఏరోస్పేస్. విశాఖ సమీపంలో సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ వేదిక కానుంది. దేశంలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం. అపార అవకాశాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన ప్రాంతం. భారత్ 500 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పత్తి సాధించాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంది. 500 గిగావాట్లలో 160 గిగావాట్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ అందించబోతోంది. దేశంలోనే మొదటి హైడ్రోజన్ వ్యాలీకి రాష్ట్రం వేదిక కానుంది. భవిష్యత్తులో కొత్త సంస్కరణలకు తిరుపతి స్పేస్ సిటీ వేదిక కాబోతోంది. త్వరలో డ్రోన్ ఎయిర్టాక్సీలు రాబోతున్నాయి.
2024 జూన్ నుంచి 22.6 లక్షల కోట్లకు 714 ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాం. 7.3 లక్షల కోట్లకు సంబంధించి 303 ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్లో ఉన్నాయి. రెండున్నరేళ్లలో పెట్టుబడుల్లో పురోగతి సాధిస్తూ వచ్చాం. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టుల అభివృద్ధిలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. అనంతపురం జిల్లా కియా సిటీ, కొరియన్ సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అనంతపురం ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు అదనంగా పెట్టుబడులకు ముందుకొచ్చింది. కియా సిటీ విస్తరణ వల్ల ఇంకా చాలామందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. కియా మోటార్స్ ఏపీకి వచ్చినప్పుడే అనుకూల వాతావరణం సృష్టించాం. ఒప్పందం కుదిరిన 14 నెలల్లోనే ప్లాంట్ నిర్మాణం, ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
"ప్రస్తుతం ఆరు ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్టులు ఉన్నాయి. అదనంగా మరో 9 ఎయిర్పోర్టుల ఏర్పాటుకు చర్యలు. దేశంలోనే ప్రధాన లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాం. రైల్వే, రోడ్లు, ఎయిర్పోర్టు, వాటర్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాం. రాష్ట్రానికి హైస్పీడ్ రైళ్లు రాబోతున్నాయి. ఎయిర్ కనెక్టివిటీ పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. 2027 మార్చి నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తిచేయబోతున్నాం. నదుల అనుసంధానాన్ని ప్రతిపాదించా అనేక రాష్ట్రాలు ముందుకొచ్చాయి. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుంది. నదుల అనుసంధానం పూర్తయితే అభివృద్ధిని అడ్డుకునేవాళ్లు ఉండరు." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
పెట్టుబడులకు చట్టపరమైన రక్షణ : ప్రభుత్వాలు మారినా రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు పెట్టుబడులు బలికాకుండా చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడుల భద్రతకు ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని కీలక ప్రతిపాదన చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చట్టం రూపొందించి కేంద్రానికి పంపుతామని, దానికి ఆమోదం తెలపాలని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ను కోరారు. రాష్ట్ర చట్టానికి ఆమోదంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలోనూ ఇలాంటి చట్టం తీసుకొస్తే దేశ అభివృద్ధికి మరింత దోహదపడుతుందని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.
సాగర తీరాన పెట్టుబడుల పండుగ - ప్రారంభమైన సీఐఐ సదస్సు
పెట్టుబడులకు ఏపీని కార్పొరేట్ హోంగా మార్చుకోండి: మంత్రి లోకేశ్