సర్వేలు చేయిస్తున్నాం - తప్పులు చేసిన వారిని వదిలించుకుంటాం : సీఎం చంద్రబాబు
గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతి మించితే వదిలిపెట్టం - పార్టీకి ఓటమి లేదు, రాదు అనే స్థాయిలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం - ఎన్టీఆర్ భవన్లో శిక్షణ పొందుతున్న క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జులతో సీఎం సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 4:33 PM IST
CM Chandrababu Participated Coffee Chat Meeting with Cluster In Charges : రాష్ట్రం, పార్టీ శ్రేయస్సు కోసం తప్పులు చేసిన వాళ్లని, తేడాగా ఉన్నవాళ్లని వదిలించుకుంటానని ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయకులకు తేల్చిచెప్పారు. యుద్దాన్ని గెలిపించే బాధ్యత తనదని, తనతో పాటు అలుపెరగకుండా పోరాడే బాధ్యత మీదేనంటూ శ్రేణులకు హితబోధచేశారు. ఇకపై పార్టీకి ఓటమి లేదు, రాదనే స్థాయిలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలతో మంచిగా ఉంటూ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తూ, సంక్షేమం-అభివృద్ధి చేస్తూ, ప్రజలకు స్వేచ్ఛను ఇవ్వటంతో పాటు ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టే ఓటమి రాదని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సర్వేలు చేయిస్తున్నాం, తప్పులు చేసిన వాళ్లను వదిలించుకుంటానని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు.
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో శిక్షణ పొందుతున్న క్లస్టర్ ఇంచార్జ్లతో కాఫీ కబుర్లు సమావేశంలో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. కార్యకర్తలను నాయకులుగా మలిచేందుకే శిక్షణ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజలకు మంచి చేయాలి, నాయకులుగా ఎదగాలనే సంకల్పం తీసుకోవాలని సూచించారు. డీఎస్సీ నిర్వహణపై చేస్తున్న దుష్ప్రచారానికి గట్టిగా ఇచ్చిన కౌంటర్లతో గొడ్డలి పార్టీ కంగుతిందని చంద్రబాబు తెలిపారు.
కార్యకర్తలందరూ సీక్రెట్ పుస్తకాన్ని చదవాలి : కార్యకర్తలందరూ సీక్రెట్ అనే పుస్తకాన్ని చదవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. సంకల్పం తీసుకుని పని చేస్తే ఆ సంకల్పం నెరవేరడానికి కావాల్సిన ఎకో సిస్టం ఆటోమేటిగ్గా ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. మంచి ఆలోచనలు చేసే వాళ్ల చుట్టూ మంచి వాళ్లే తోడవుతారు, చెడు ఆలోచనలు చేసే వాళ్ల చుట్టూ గొడ్డలి బ్యాచ్ జమ అవుతుందని అన్నారు. పార్టీ పదవులు మొదలుకుని టిక్కెట్ల కేటాయింపుల వరకు నిరంతరం సర్వేలు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రజలు, కార్యకర్తల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.
ప్రతి బూత్ లోనూ గతానికి మించి ఓట్లు రావాలి : ఓడిన స్థానంలోనే గెలిచిన లోకేశ్ మంగళగిరిలో చక్కగా పని చేస్తూ నియోజకవర్గాన్ని టీడీపీకి కంచుకోటగా మార్చారని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి బూత్ లోనూ గతానికి మించి ఓట్లు రావాలని సూచించారు. మద్యపానం నిషేధం చేస్తామని హామీ ఇచ్చి గొడ్డలి పార్టీ చేతులెత్తేసింది, సీపీఎస్ వారం రోజుల్లో రద్దు చేస్తామని పక్కన పెట్టేసిందని ఆరోపించారు. జాబ్ క్యాలెండర్ అమలు చేస్తామని గొడ్డలి పార్టీ మాట తప్పిందని గుర్తుచేశారు. ఇంతటితో ఆగకుండా వ్యవస్థలను విధ్వంసం చేసిందని మండిపడ్డారు. వాళ్లు చెప్పినవి చేయకపోగా మనం నిర్వహించిన డీఎస్సీ-2025పై బురద జల్లారని సీఎం ఆరోపించారు.
గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతి మించితే : వివేకా హత్యపై ఎలా దుష్ప్రచారం చేసి లబ్ది పొందారో, డీఎస్సీ విషయంలోనూ దుష్ప్రచారంతో లబ్దిపొందాలనుకున్నారన్న ఆయన, దుష్ప్రచారం చేయడం, ఫేక్ రాజకీయాలు చేయడం గొడ్డలి పార్టీ విధానం, సిద్దాంతమని దుయ్యబట్టారు. అధికారంలో ఉన్నాం సహనం, ఓపిక అవసరమన్న చంద్రబాబు, కానీ గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతి మించితే వదిలి పెట్టమని హెచ్చరించారు.
సైకిల్తో ఆరోగ్యంతో పాటు పర్యావరణ హితం, ఇంధన పొదుపు: సీఎం
సంతానోత్పత్తి రేటు పెంచడమే లక్ష్యం - పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీకి కసరత్తు