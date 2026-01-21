ETV Bharat / state

యువతను క్వాంటం, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దాలి: సీఎం చంద్రబాబు

దావోస్‌లో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ - యువతను ఏఐ, క్వాంటం నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఐబీఎంకు వినతి, ఏపీని నాలెడ్జ్‌ ఎకనామీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని స్పష్టీకరణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:25 AM IST

CM Chandrababu Davos Tour Updates: ఏపీలో అమలు చేస్తున్న పారిశ్రామిక విధానాలను తెలుసుకునేందుకు పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్, గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్లాంట్ వంటి పెట్టుబడులతో ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో విశాఖ, కాకినాడలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఏపీలో వివిధ సంస్థలు ఇప్పటికే మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టులను మరింత విస్తరించేలా పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తలతో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్​లు వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

పెట్టుబడుల సాధన, ఏపీ బ్రాండింగ్, రాష్ట్రంలోని వనరులను వివరించేలా ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సుకు హాజరైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఏపీ బృందం పర్యటన విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. వివిధ జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో వరుస భేటీలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్​లు నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ దేశాల్లో రంగాల వారీగా అమలు చేస్తున్న పారిశ్రామిక విధానాలను సీఎం చంద్రబాబు అధ్యయనం చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రాలకు ప్రతినిధుల మధ్య చర్చ: రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న పారిశ్రామిక విధానాలు, తెచ్చిన పాలసీలను పారిశ్రామిక వేత్తలకు వివరిస్తున్నారు. 1998 నుంచి చంద్రబాబు దావోస్ కు వస్తున్న విషయాన్ని పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తలు ఆయన వద్ద ప్రస్తావించారు. దావోస్ మ్యాన్ అంటూ సీఎం చంద్రబాబును ఈరోస్ సీఈఓ కిషోర్ లుల్లా తన సహచరులకు పరిచయం చేయడం విశేషం. గతేడాది దావోస్ పర్యటనతో ఏపీలో 2.36 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాకారమయ్యాయనే అంశంపై భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రతినిధుల మధ్య చర్చ జరిగింది.

వివిధ రంగాల్లోని 20 ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 2.36 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను గతేడాది కూటమి ప్రభుత్వం రాబట్టింది. ఐటీ రంగంలో దాదాపు 1.36 లక్షల కోట్లు, స్టీల్ రంగంలో సుమారు 62 వేల కోట్లు, ఇంధన రంగంలో దాదాపు 23 వేల కోట్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో సుమారు 9 వేల కోట్లు, డిఫెన్స్-ఎయిరో స్పేస్ రంగంలో 2 వేల కోట్లు, ఇన్ఫ్రా, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో 4 వేల కోట్లు రూపాయల మేర పెట్టుబడులు సాధించగలిగింది.

సైబర్ సెక్యూరిటీపై నైపుణ్య శిక్షణ: తాజా పర్యటనలో గూగుల్, ఐబీఎం వంటి కీలక సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు బృందం భేటీలు నిర్వహించింది. అమరావతిలో క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని ఐబీఎం వద్ద సీఎం ప్రతిపాదించారు. ఐబీఎం భాగస్వామ్యంతో అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసేలా ఇప్పటికే ఏపీ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఏపీలో 10 లక్షల మందికి ఏఐ, క్వాంటం, సైబర్ సెక్యూరిటీపై నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వాలని ఐబీఎం ప్రతినిధులను సీఎం కోరారు.

పెట్టుబడుల సాధనలో లోకేశ్ కీలకపాత్ర: ఏపీకి పెట్టుబడుల సాధనలో మంత్రి నారా లోకేశ్ కీలకంగా వ్యవహరించారు. రాష్ట్రంలో 10 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో లోకేశ్ సంప్రదింపులు జరిపారు. ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ ఇందుకు అంగీకారం తెలిపింది. ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ విశాఖ, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. జీసీసీలు, హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్, ఇండస్ట్రీయల్, లాజిస్టిక్ ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది.

కాగ్నిజెంట్‌ సీఈవో రవికుమార్‌తో పాటు ఇతర ప్రతినిధులతోనూ లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. విశాఖలో కాగ్నిజెంట్‌ ఐటీ క్యాంపస్‌ పనులు వేగవంతం చేయాలని కోరారు. తాత్కాలిక సౌకర్యాల ద్వారా ముందస్తు ఉద్యోగుల సంఖ్య పెంచే అంశం పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌తో భాగస్వామ్యం వహించాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి సూచించారు.
ఏపీలో పర్యటించేందుకు పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు మరికొన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థల ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయి. నేషన్ ఫస్ట్ అనే స్పూర్తితో పని చేస్తామని దావోస్ లో ఇండియా లాంజ్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు.

ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో ప్రజలకు మేలు జరగాలి - ఓ తరం అభివృద్ధి చెందాలి: సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్రాన్ని బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్‌గా మారుస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

