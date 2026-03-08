ETV Bharat / state

డ్వాక్రా, మెప్మాలతో మహిళల ఆర్థిక పరిస్థితులు మారాయి : సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, డ్వాక్రా, మెప్మా వచ్చాక మహిళల ఆర్థిక పరిస్థితులు మారాయన్న సీఎం, ఆడబిడ్డల రక్షణ విషయంలో రాజీ లేదని స్పష్టం

CM Chandrababu At Womens Day Celebrations (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 6:39 PM IST

CM Chandrababu At Womens Day Celebrations: మహిళలకు ఆస్తిలో సమానహక్కు ఇచ్చిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు స్వర్గీయ ఎన్​.టి. రామారావుదేనని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రాజధాని అమరావతిలో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవం కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడుతూ మహిళలు బాగా చదువుకోవాలని ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయాలను ఎన్టీఆర్ తెచ్చారని గుర్తు చేశారు.

అంతేకాకుండా మహిళలకు స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు తెచ్చిన ఘనత సైతం ఎన్టీఆర్​కు దక్కుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. ఇప్పుడు అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారని సీఎం చమత్కరించారు. ఆడపిల్ల పుడితే రూ.5,000 బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశామని సీఎం వివరించారు. హైస్కూల్‌ విద్యార్థినులకు సైకిళ్లు ఇచ్చి ప్రోత్సహించామని తెలియజేశారు. గతంలో మహిళలు బయటకు వస్తే ఎగతాళి చేసేవారని సీఎం పేర్కొన్నారు.

కానీ కాలక్రమేణా నేటి ఆధునిక యుగంలో ప్రతి ఒక మహిళ భర్త, అత్తమామల వద్ద గుర్తింపును పొంది గౌరవ మర్యాదలను సంపాదించుకున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. డ్వాక్రా, మెప్మా వచ్చిన తర్వాత మహిళల ఆర్థిక పరిస్థితులు మరింతగా మారాయని సీఎం వివరించారు. మద్యానికి బానిసలైన భర్తలను కూడా దారిలోకి తెచ్చారని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా ఎక్కడకు వెళ్లాలన్నా బస్సుల్లో ఉచితంగా వెళ్తున్నారని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఆడబిడ్డల పరిస్థితి చూసి ఉచితంగా సిలిండర్లు ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. డ్వాక్రా, మెప్మా వల్ల మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదుగుతున్నారని చంద్రబాబు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

డ్వాక్రా, మెప్మాలతో మహిళల ఆర్థిక పరిస్థితులు మారాయి : సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌గా స్వయం బ్రాండ్: మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు ఇప్పటికే లక్ష దాటారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. తీసుకున్న రుణాలను సమయానికి బ్యాంకులకు చెల్లిస్తున్నారని సీఎం డ్వాక్రా మహిళలను అభినందించారు. తెలుగు మహిళలు ఏ పని తలపెట్టినా సాధించే వరకు వదలరని మహిళా స్ఫూర్తిని వివరించారు. అప్పులు ఇప్పించే బాధ్యత నాది, సద్వినియోగం చేసుకునే పని మీదని సీఎం చంద్రబాబు మహిళలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మీరు తయారుచేసిన వస్తువులు మీరే వాడుకోవాలని సీఎం సూచించారు. స్వయం బ్రాండ్‌ను గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌గా మార్చే బాధ్యత నాదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

నాణ్యత విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడూ రాజీ పడకూడదని సీఎం చంద్రబాబు తెలియజేశారు. మీరు చేసిన ప్రతి వస్తువుకు మంచి ధర వచ్చేలా చూస్తామని మహిళలతో చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ ఏడాది మరో 5 లక్షల మందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారుచేస్తామని సీఎం వివరించారు. ప్రతి ఇంట్లో స్వయం బ్రాండ్ ఉత్పత్తులే వాడాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. డ్వాక్రా, మెప్మాలో కోటి 10 లక్షల మంది సభ్యులున్నారని వివరించారు. మీరు తయారుచేసే ఉత్పత్తులు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని సీఎం గుర్తుచేశారు. మా ఇంట్లో కూడా ఇద్దరు మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలు చేశామని సీఎం పేర్కొన్నారు.

జనాభా తగ్గిపోతోందన్న సీఎం: నా భార్య, కోడలు సమర్థంగా వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉండాలని సీఎం తెలిపారు. ఆడబిడ్డల రక్షణ విషయంలో మాత్రం రాజీ లేదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దుర్మార్గులను అరికట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదేనని సీఎం మహిళలందరికీ దిశానిర్దేశం చేశారు. మహిళల జోలికి వస్తే అదే వారికి చివరిరోజు అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ఇంట్లో ఎవరికీ వ్యాధులు రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మీదేనని సీఎం తెలిపారు. సమాజంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల జనాభా తగ్గిపోతోందని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. జనాభా తగ్గితే అనేక ప్రమాదాలు వస్తాయని సీఎం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పెద్ద కుటుంబంతో మనకు రక్షణ, భద్రత, ఆనందం ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ పెద్ద కుటుంబాలకే అందేలా చూస్తామని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. ఇప్పుడు 58 శాతం మంది ఒక్క బిడ్డకే పరిమితం అవుతున్నారని సీఎం వివరించారు. ప్రతి మహిళ వద్ద ఫోన్ ఉండాలి, దాంతోనే అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చని సీఎం చంద్రబాబు మహిళలందరికీ సూచించారు.

"మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు ఇప్పటికే లక్ష దాటారు. తీసుకున్న రుణాలను సమయానికి బ్యాంకులకు చెల్లిస్తున్నారు. అప్పులు ఇప్పించే బాధ్యత నాది, సద్వినియోగం చేసుకునే పని మీది. మీరు తయారుచేసిన వస్తువులు మీరే వాడుకోవాలి. స్వయం బ్రాండ్‌ను గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌గా మార్చే బాధ్యత నాది. డ్వాక్రా, మెప్మాలో కోటి 10 లక్షల మంది సభ్యులున్నారు. ఈ ఏడాది మరో 5 లక్షల మందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారుచేస్తాం"-చంద్రబాబు, సీఎం

