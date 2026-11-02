రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ బాలసుబ్రమణ్యం పార్థివదేహానికి సీఎం చంద్రబాబు నివాళులు
CM Chandrababu Tribute to Retired IPS : రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ బాలసుబ్రమణ్యం పార్థివదేహానికి సీఎం చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:04 PM IST
రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ బాలసుబ్రమణ్యం సమర్థతపై తనకు ఎనలేని విశ్వాసం ఉండేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. రవాణా శాఖ కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చారని కొనియాడారు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న బాలసుబ్రమణ్యం అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన పార్థివదేహానికి సీఎం నివాళులర్పించారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడ్ని ప్రార్థించారు. బాలసుబ్రమణ్యం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. రిటైర్డ్ అయ్యాక 2 నెలలకే బాలసుబ్రమణ్యం మనందరికీ దూరం కావడం బాధాకరమని సీఎం అన్నారు.
సమర్థతమైన నాకు ఎనలేని విశ్వాసం: బాలసుబ్రమణ్యం కొన్నిరోజుల క్రితం క్యాన్సర్ బారిన పడటంతో అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. చికిత్స పొందుతున్న సమయంలోనూ పలుమార్లు ఆయనతో మాట్లాడినట్లు సీఎం తెలిపారు. ఒకవైపు చికిత్స తీసుకుంటూ విధులకు కూడా హాజరయ్యారు చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన సమయంలో బాలసుబ్రమణ్యం ఇంటెలిజెన్స్లో ఉన్నారన్నారు. తాము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా విభజన సమయంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలను ఎప్పటికప్పుడు చెప్పేవారని వివరించారు. ఆయన సమర్థతమైన నాకు ఎనలేని విశ్వాసం ఉండేదని తెలిపారు. బాలసుబ్రమణ్యంతో తనకున్న అనుభందాన్ని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేసుకున్నారు.
పోలీసు శాఖకు వన్నెతెచ్చిన వ్యక్తి: సుబ్రమణ్యం ఆర్టీసీలో పని చేసినప్పుడు కూడా అతడిపై ఉన్న నమ్మకంతో ఈ ప్రగతి బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. ఆర్టీసీలో ఆయన ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. తాను పని చేసిన ప్రతీ విభాగంలో గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి సుబ్రమణ్యం అని కొనియాడారు. సుబ్రమణ్యం పోలీసు శాఖకు వన్నె తెచ్చిన వ్యక్తి అని సీఎం అన్నారు.
'బాలసుబ్రమణ్యం సమర్థతపై నాకు ఎనలేని విశ్వాసం ఉండేది. మూడు దశాబ్దాలు పోలీసు శాఖలో, ప్రభుత్వ విభాగాల్లో విభిన్న సేవలు అందించారు. రవాణా శాఖ కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. అన్ని శాఖలను సమన్వయం కోసం ఈ-ప్రగతి బాధ్యతలు అప్పగించాను. ఆయన ఎంతో నిబద్ధతతో పని చేసేవారు.' - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
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