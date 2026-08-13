190 కిమీ ఔటర్, 96 కిమీ ఇన్నర్ రింగురోడ్డు కేంద్రం మంజూరు చేసింది: సీఎం చంద్రబాబు
2028 నాటికి భారత్ మెచ్చిన రాజధానిగా అమరావతిని ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 4:02 PM IST
CM Chandrababu Over Road Connectivity In Amaravati: 2028 నాటికి భారత్ మెచ్చిన రాజధానిగా అమరావతిని ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. 190 కిలోమీటర్ల అవుటర్, 96 కిలోమీటర్ల ఇన్నర్ రింగురోడ్డును కూడా కేంద్రం మంజూరు చేసిందన్నారు. సింధూ నాగరికత తరహాలోనే రాజధాని నగరంలో సీడ్ యాక్సెస్ రహదారులు నిర్మాణం జరుగుతున్నాయన్నారు. 2047 నాటికి ఏపీని స్వర్ణాంధ్ర చేయాలన్న సంకల్పం తీసుకున్నామన్న సీఎం, మరి మీరు ఏం సంకల్పం చేస్తారని ప్రశ్నించారు. 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చేతిలో జాతీయ జెండా, మనస్సులో అజెండాతో సాధించాల్సిన లక్ష్యాన్ని సంకల్పం చేయాలని సూచించారు.
ప్రజా ఉద్యమంగా తిరంగ ర్యాలీ: అనునిత్యం ప్రజల సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకునే ఆలోచనలు చేస్తే రాష్ట్రాభివృద్ధి, దేశాభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుందన్నారు. మనకు స్వాతంత్య్రం ఎందుకు వచ్చిందో అంతా మర్చిపోతున్నామని అన్నారు. కేవలం జెండా వందనం ఒక్కటే కాదు దేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టటం ముఖ్యమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రైతులు, విద్యార్థులు, కార్మికులు, వ్యాపారులు ఎవరైనా తమ ప్రాంతాల్లో కృషి చేయాలని కోరారు. ప్రతీ ఇల్లు, వాణిజ్య సంస్థ పైనా జాతీయ జెండా ఎగరాలన్నారు. మండల, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, జిల్లాల్లో తిరంగ ర్యాలీలు నిర్వహించాలని సూచించారు. ఓ ప్రజా ఉద్యమంగా తిరంగ ర్యాలీ జరగాలని, వచ్చే 21 ఏళ్లలో వికసిత్ భారత్గా తయారు కావాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
మొదటి మెట్టు ఎక్కాం: 2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్రగా ఏపీ తయారు కావాలని, ఆ శక్తి సామర్ధ్యాలను ప్రజలే అందించాలని కోరారు. అమరావతి రాజధాని అభివృద్దికి ప్రజలూ ఆలోచనలు పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అమరావతి ఆర్ధిక రాజధానిగా మారాలి. స్వాంతంత్య్ర దినోత్సవ స్పూర్తిని ప్రజలంతా అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు. సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి, స్టీల్ బ్రిడ్జిలతో మొదటి మెట్టు ఎక్కామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. రాజధాని అమరావతికి రాజమార్గంగా చెబుతున్న సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అమరావతి రవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలవనున్న E-3 సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ రెండో దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
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