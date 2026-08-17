బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - రేపు కేబినెట్లో చర్చ
34 శాతం రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే న్యాయపరంగా నిలబడే అవకాశం లేదన్న న్యాయ నిపుణులు - రాజీవ్రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని డెడికేటెడ్ కమిషన్ సమర్పించిన నివేదికపై రేపటి కేబినెట్లో చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:22 PM IST
CM Chandrababu Over BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసెంబ్లీలోని తన చాంబర్లో పార్టీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో చర్చించారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని ఇచ్చిన హామీపై కూడా నేతలు చర్చించారు. 34 శాతం రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే న్యాయపరంగా నిలబడే అవకాశం లేదని న్యాయ నిపుణులు సూచించినట్లు సమాచారం.
రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని డెడికేటెడ్ కమిషన్ సమర్పించిన నివేదికపై రేపటి కేబినెట్ సమావేశంలో సమగ్రంగా చర్చించి, అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుందామని సీఎం అన్నట్లు తెలిసింది. కమిషన్ నివేదికతో పాటు పార్టీ పరంగా బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కొందరు మంత్రులు సూచించినట్లు సమాచారం.
నివేదిక: మరోవైపు అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనుకబడిన కులాల రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం కుటుంబ సమగ్ర సర్వేను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్న డెడికేటెడ్ కమిషన్ తన నివేదికను సీఎం చంద్రబాబుకు అందించింది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం నియమించిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ ప్రభుత్వానికి తన నివేదికను సమర్పించింది.
విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి రాజీవ్రంజన్ మిశ్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి నివేదికను అందించారు. దీనిపై సమగ్ర అధ్యయనం తర్వాత రేపు (మంగళవారం) జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదించనున్నారు. అక్టోబర్ మొదటి వారంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కమిషన్ ఏర్పాటు కాగా 6 నెలల సమగ్ర అధ్యయనం తర్వాత కమిషన్ 2 వేలకుపైగా పేజీలతో 6 వాల్యూమ్లుగా నివేదికను రూపొందించింది.
వెనుకబడిన తరగతుల వివరాల నిర్ధారణకు సమకాలీన డేటాను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉన్న నేపథ్యంలో కుటుంబ సమగ్ర సర్వేను కమిషన్ ప్రాతిపదికగా తీసుకుంది. దీంతోపాటుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీల స్థితిగతుల అధ్యయనానికి కమిషన్ జిల్లాల్లో పర్యటించింది. ప్రజాప్రతినిధులు, సంఘాల నేతలు, ఆయా సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించింది.
వెనుకబడిన కులాల రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం డెడికేటెడ్ కమిషన్ - 2 వేలకుపైగా పేజీలతో నివేదిక
స్థానిక జనాభా ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు - ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించిన ప్రత్యేక కమిషన్