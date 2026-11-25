సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్ - డిసెంబర్ నుంచి రేషన్ దుకాణాల్లో రూ.100కే కందిపప్పు, రూ.125కే పామాయిల్
AP ration shops prices : నిత్యావసరాల ధరల నియంత్రణపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. డిసెంబర్ తొలి వారం నుంచి రేషన్ దుకాణాల్లో రూ.100కే కందిపప్పు, రూ.125కే పామాయిల్ అందించాలని ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:35 PM IST
నిత్యావసర వస్తువుల ధరల భారం సామాన్య ప్రజలపై ఏమాత్రం పడనివ్వబోమని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. వినియోగదారులకు ధరల భారాన్ని తగ్గించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రాధాన్యమని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. రాష్ట్రంలో నిత్యావసరాల ధరల నియంత్రణపై సీఎం సచివాలయంలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. బహిరంగ మార్కెట్లో ధరలను పూర్తిగా అదుపులో ఉంచేందుకు, పేద మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు తక్షణ ఊరటనిచ్చేందుకు అధికారులకు పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నిత్యావసరాల ధరల నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా వినియోగించాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా డిసెంబర్ మొదటి వారం నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాల ద్వారా సబ్సిడీ ధరలకు కందిపప్పు, పామాయిల్ పంపిణీ ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. రేషన్ దుకాణాల్లో కిలో కందిపప్పును రూ.100కే, లీటరు పామాయిల్ను రూ.125కే ప్రజలకు అందించాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సామాన్య కుటుంబాల వంటింటి బడ్జెట్పై భారం గణనీయంగా తగ్గనుంది.
500కు 'ధరణి' బియ్యం విక్రయ కేంద్రాలు : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పరిస్థితిని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందస్తు చర్యల వల్ల బహిరంగ మార్కెట్లో బియ్యం, ఉల్లిపాయలు, పామాయిల్ ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయని అధికారులు నివేదించారు. అయితే సామాన్యులకు నాణ్యమైన బియ్యం మరింత సులభంగా, అందుబాటు ధరల్లో లభించేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. ఇందుకోసం ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్న 286 'ధరణి' బియ్యం విక్రయ కేంద్రాలను 500కు విస్తరించాలని ఆదేశించారు.
నిత్యావసరాల కృత్రిమ కొరత సృష్టించే వ్యాపారుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. సబ్సిడీ సరకులు, నిత్యావసరాలు బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలకుండా నిరంతర నిఘా పెంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అధిక ధరలకు విక్రయించే వారిపై ఎలాంటి ఉపేక్ష లేకుండా కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. మార్కెట్లో ధరల హెచ్చుతగ్గులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలని సూచించారు.
నీటి లభ్యత ఆధారంగానే పంటల ప్రణాళిక : ధరల నియంత్రణ అనేది కేవలం తాత్కాలిక చర్యలకే పరిమితం కాకుండా, శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేయాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. భవిష్యత్తులో నిత్యావసరాల కొరత రాకుండా మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న పంటల సాగును పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని అధికారులకు సూచించారు. రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న నీటి లభ్యత ఆధారంగానే పక్కాగా పంటల ప్రణాళికను రూపొందించాలని స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించడంతో పాటు, వినియోగదారులకు ఏడాది పొడవునా సరసమైన ధరలకే నిత్యావసరాలు అందుబాటులో ఉంటాయని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
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