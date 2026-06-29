ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేసే అవకాశాన్ని ప్రజలకు కల్పించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఆర్టీజీఎస్లో వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదులు చేసే అవకాశాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న సీఎం - రాష్ట్రంలో మొబైల్ నెట్వర్క్ సమస్యలు లేకుండా చూడాలన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 4:56 PM IST
Chandrababu Review on RTGS : ప్రభుత్వ సేవలు ప్రజలకు సులభంగా అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్ నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి పలు సూచనలు చేశారు. ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదులు చేసే అవకాశాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతోపాటు మనమిత్ర వాట్సాప్లో కూడా ఫిర్యాదులు చేసే అవకాశం కల్పించాలన్నారు. వాయిస్ మెసేజ్లు చేసిన వాటిని కూడా ఫిర్యాదులుగా స్వీకరించేలా చూడాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు.
రాష్ట్రంలో మొబైల్ నెట్వర్క్ సమస్యలు లేకుండా చూడాలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏపీలో సుమారు మూడు వేల ప్రాంతాల్లో కనెక్టివిటీ సమస్య ఉందని దీనిని మూడు నెలల్లో పరిష్కరించాలని చెప్పారు. ఈ మేరకు నెట్వర్క్ సంస్థలతో మాట్లాడాలని సూచించారు. నవచేతన పేరుతో స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ చేపట్టిన ఎర్లీ చైల్డ్ హుడ్ డెవలప్మెంట్ స్క్రీనింగ్ విధానంపై సమావేశంలో అధికారులు, ముఖ్యమంత్రికి ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. పిల్లల ఎదుగుదల, వారి మానసిక, శారీరక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేస్తున్నట్టు అధికారులు వివరించారు.
Chandrababu on Public Services Expands : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33,949 మంది పిల్లలను స్క్రీనింగ్ చేసినట్టు అధికారులు చంద్రబాబుకు వివరించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చేవారితో పాటు ఇళ్లకు కూడా వెళ్లి స్క్రీనింగ్ చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. స్క్రీనింగ్తో పాటు ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
మరోవైపు సీఎం సూచనల మేరకు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనల విషయంలో సర్క్యులర్ జారీ చేశామని అధికారులు చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఈ మేరకు నెలలో సెక్రటరీలు 3 రోజులు, హెచ్ఓడీలు 6 రోజులు, జిల్లా కలెక్టర్లు 8 రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని సర్క్యూలర్ జారీ చేసినట్టు తెలియజేశారు. పీజీఆర్ఎస్ విధానం మరింత మెరుగ్గా పనిచేసేలా స్టాండర్ట్ ఆపరేటివ్ ప్రోసీజర్స్ జారీ చేసినట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన చంద్రబాబు సమస్యలు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి తక్షణ పరిష్కారాలు చూపాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మరోవైపు సీఐఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజీత్ బెనర్జీ, సీఐఐ ప్రతినిధులను వెంటపెట్టుకుని సీఎం చంద్రబాబు ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రానికి వచ్చారు. ఆర్టీజీఎస్ పనితీరును ఐటీ సెక్రటరీ కాటంనేని భాస్కర్ సీఐఐ ప్రతినిధులకు వివరించారు. ఏఐ సహా వివిధ టెక్నాలజీలను పరిపాలనలో ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నామనే అంశాన్ని భాస్కర్ వెల్లడించారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో ఆర్టీజీఎస్ పని విధానానికి సంబంధించిన కేస్ స్టడీస్ను వారికి తెలియజేశారు. సీఐఐ గ్లోబల్ లీడర్షిప్ సెంటర్ను వీలైనంత త్వరగా ఏర్పాటు చేయాలని సీఐఐ ప్రతినిధులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
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