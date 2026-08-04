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తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు వేళ - నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడండి: సీఎం చంద్రబాబు

తాగునీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలన్న సీఎం - రవాణా శాఖలో అనవసర నిబంధనలు తొలగించాలని ఆదేశం - సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్లో వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం సమీక్ష

AP Transport Department Reforms
AP Transport Department Reforms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 10:31 AM IST

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AP Transport Department Reforms : తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల వేళ. తాగునీటి ఎద్దడి సమస్యపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులు, రిజర్వాయర్లలో నీటి లభ్యతను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకుంటూ తాగునీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్లో వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు.

నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలి : ఎగువన వర్షాలు కురుస్తున్నందున్న కృష్ణా బేసిన్​లో నీటి లభ్యత పెరిగే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయని అధికారులు వివరించారు. కృష్ణానదిలో కొద్ది రోజులుగా ప్రవాహాలు మొదలైనట్లు వివరించారు. గోదావరిలో వరద పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వెల్లడించారు. కృష్ణా బేసిన్‌లో ఎగువ నుంచి వచ్చే వరదను సద్వినియోగం చేసుకునేలా నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.

తరచూ తాగునీటి పరీక్షలు జరపాలి : వర్షాభావం వల్ల రానున్న రోజుల్లో పశుగ్రాసం కొరత వచ్చే అవకాశం ఉందని, దీనికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. మున్సిపాల్టీలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తరుచూ తాగునీటి పరీక్షలు జరపాలని ల్యాబ్ టెస్టుల నివేదికలను విడుదల చేయాలని సూచించారు. అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి అంగన్వాడీ కేంద్రాలను తనిఖీలు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.

రవాణా శాఖలో అనవసర నిబంధనలు తొలగించాలి : రవాణా శాఖలో పూర్తి స్థాయి టెక్నాలజీ వినియోగం, అనవసర నిబంధనల తొలగింపు వంటి అంశాలకు తీసుకుంటున్న చర్యలను సీఎం చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. 24 గంటల్లో డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానం, ఆటోమేటెడ్ డ్రైవింగ్ టెస్టింగ్ ట్రాక్స్, ఫారం-5B వంటి పరీక్షలను తొలగించడం వంటి చర్యల ద్వారా అవినీతిని తగ్గించవచ్చు అన్నారు. వీలైనంత మేరకు అనవసర నిబంధనలను తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు.


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AP TRANSPORT DEPARTMENT REFORMS

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