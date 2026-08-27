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అనాథ పిల్లల పింఛన్లపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం - సీఎం ఆదేశించినా దక్కని సాయం

ఆశ్రమాల్లోని అనాథ చిన్నారులకు పింఛన్ల పంపిణీపై సెర్ప్ అధికారుల అలసత్వం - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించి నెలలు గడుస్తున్నా అతీగతీ లేని వైనం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆశ్రమాల్లో ఎదురుచూస్తున్న 3,725 మంది అభాగ్యులు

Pension for Orphan Children in AP
అనాథ పిల్లల పింఛన్లపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 5:17 PM IST

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Pension for Orphan Children in AP : నా అన్న వారు లేక అనాథాశ్రమాల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న అభాగ్యులకు ప్రభుత్వం అందించే సాయంపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం నీళ్లు చల్లుతోంది. ఆశ్రమాల్లో జీవనం గడుపుతున్న పిల్లలకు పింఛను మంజూరు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసి నెలలు గడుస్తున్నా అధికారులు మాత్రం ఇంకా చర్యలు తీసుకోలేదు. కొద్ది రోజులపాటు దీనిపై హడావుడి చేసిన గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ (సెర్ప్‌) అధికారులు, ఆ తర్వాత దస్త్రాన్ని పక్కనపెట్టేశారు. దీంతో పింఛను అందుతుందని ఆశించిన అనాథ పిల్లలకు ఎదురుచూపులు తప్పడం లేదు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల (ఎన్జీవోల) ఆధ్వర్యంలో 316 అనాథ పిల్లల ఆశ్రమాలు నడుస్తున్నాయి. ఇందులో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ లేని చిన్నారులు 655 మంది ఉన్నారు. తల్లి లేదా తండ్రి ఎవరో ఒకరు లేని చిన్నారులు మరో 3,070 మంది ఉన్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రంలోని ఆశ్రమాల్లో 3,725 మంది అనాథ చిన్నారులు ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. వీరికి కచ్చితంగా పింఛన్​ వర్తింపజేయాలని ఏళ్లుగా ప్రభుత్వాలకు వినతులు అందుతూనే ఉన్నాయి. ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్‌ఎస్‌)లోనూ బాధితులు పలుమార్లు మొర పెట్టుకున్నారు. ఈ పరిస్థితిని గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కలెక్టర్ల సదస్సు సందర్భంగా ఇలాంటి చిన్నారులకు వెంటనే పింఛన్​ అందించాలని అధికారులకు నిర్దేశించారు.

ఆధార్ కార్డుతో వెసులుబాటు : పింఛను మంజూరు చేయాలంటే గతంలో లాగా రేషన్‌ కార్డును కాకుండా, ఇప్పుడు ఆధార్‌ కార్డునే అధికారులు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు. కానీ, అనాథాశ్రమాల్లో ఉండే చిన్నారులకు సొంత చిరునామా లేకపోవడంతో ఆధార్‌ కార్డులు ఉండవు. అయితే ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది. చిన్నారులు ఉండే ఆశ్రమం (హోం) చిరునామాపైనే వారికి ఆధార్‌ కార్డు మంజూరు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వార్డు లేదా గ్రామ సచివాలయ అధికారుల దగ్గరకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఆధార్‌ మంజూరు చేస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

మిషన్‌ వాత్సల్యకు ముడిపెట్టి : అనాథ చిన్నారులకు పింఛను మంజూరు చేసేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా 60:40 వాటాతో 'మిషన్‌ వాత్సల్య' అనే పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి. దీని కింద నెలకు రూ. 4 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నాయి. అయితే, రాష్ట్రంలోని అనాథ పిల్లల పింఛన్ల దస్త్రాన్ని ఈ పథకానికి లంకె పెట్టి సెర్ప్‌ అధికారులు పక్కన పెట్టినట్లు తెలిసింది.

కానీ ఇక్కడే అసలు సమస్య తలెత్తింది. మిషన్‌ వాత్సల్య పథకం నిబంధనల ప్రకారం, సంస్థలు, ఆశ్రమాల్లో (ఇన్‌స్టిట్యూషన్లలో) ఉండే అనాథ చిన్నారులకు ఈ పథకం వర్తించదు. కేవలం సంరక్షకులు లేదా బంధువుల వద్ద ఉండే అనాథ చిన్నారులకు, తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడిన పిల్లలకు, తల్లి గానీ తండ్రి గానీ లేని పిల్లలకు మాత్రమే ప్రాధాన్య క్రమంలో ఈ సాయం అమలు చేస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఈ పథకం కింద 14,000 మందికి నెలకు రూ. 4 వేలు పింఛను అందిస్తున్నారు. ఈ నిబంధనల ప్రకారం చూస్తే ఎన్జీవోల ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఆశ్రమాల్లోని అనాథ పిల్లలకు మిషన్‌ వాత్సల్య పథకం ద్వారా సాయం అందే అవకాశం లేదు. ఈ సాంకేతిక సమస్యను పరిష్కరించి, సీఎం ఆదేశాల మేరకు ఆశ్రమాల్లోని పిల్లలకు పింఛన్లు అందించేలా ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది.

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TAGGED:

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PENSION FOR ORPHAN CHILDREN IN AP

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