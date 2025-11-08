ETV Bharat / state

'48 మంది ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు ఇవ్వండి' - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

పార్టీ కార్యాలయ సిబ్బందితో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం - పింఛన్లు, సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల పంపిణీలో పొల్గొనని ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు ఇవ్వాలన్న సీఎం

CM Chandrababu Naidu
CM Chandrababu Naidu (Image Source: X Account @AndhraPradeshCM)
Published : November 8, 2025 at 5:08 PM IST

CM Chandrababu Orders Notices to 48 MLAs: పింఛన్ల పంపిణీ, సీఎంఆర్​ఎఫ్ చెక్​ల పంపిణీ కార్యక్రమాల్లో పొల్గొనని 48 మంది ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్ పార్టీ బ్యాకాఫీస్​తో చంద్రబాబు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ మేరకు ప్రోగ్రాం కమిటీకి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. పేదల సేవలో భాగంగా పించన్ల పంపిణీలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొనాల్సిందేనని సీఎం చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు. పాల్గొనని ఎమ్మెల్యేలను నోటీసులు ఇచ్చి వివరణ తీసుకున్న తరువాత చర్యలు తీసుకునేందుకు కూడా వెనకాడబోమని హెచ్చరించారు.

కార్యకర్తలకు బీమా, సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల పంపిణీలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొని తీరాల్సిందేనని అధినేత ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎమ్మెల్యేలకు నచ్చిన కార్యకర్తలే కాకుండా సిన్సియర్​గా పనిచేసిన కార్యకర్తలను కూడా కలుపుకొని వెళ్లాలని సూచనలు చేశారు. ఎవరైనా పాల్గొనకపోతే వెంటనే పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి వివరణ తీసుకోవాలని, తన దృష్టికి తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిధుల కొరతపై ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు.

