కూటమి ఎంపీలంతా దిల్లీలో అందుబాటులో ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu Orders MPs: డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులపై చర్చ జరగనున్న వేళ కూటమి ఎంపీలంతా దిల్లీకి చేరుకోవాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఒక్క ఎంపీ కూడా గైర్హాజరయ్యారనే మాట రాకూడదని ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:04 PM IST
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులపై పార్లమెంటులో కీలక చర్చ జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా కూటమి ఎంపీలంతా దిల్లీ చేరుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఒక్క ఎంపీ కూడా గైర్హాజరయ్యారనే మాట రాకూడదని ఆదేశించారు.
ఎంపీలంతా దిల్లీలో ఉండాలి : టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ఎంపీలతో ముఖ్యమంత్రి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ రెండు బిల్లుల ఆమోదం చారిత్రక ఘట్టమని అభివర్ణించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో స్త్రీశక్తికి పార్లమెంటులో మరింత ప్రాధాన్యం లభిస్తుందని చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ గొప్ప సంకల్పంతో ఈ బిల్లును ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని, ఆయన నిర్ణయాలకు సంపూర్ణ మద్దతు లభించేలా ఎంపీలంతా సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.
కీలక బిల్లుల నేపథ్యంలో లోక్సభ, రాజ్యసభకు చెందిన కూటమి ఎంపీలందరూ ఆదివారం సాయంత్రానికల్లా దిల్లీలో అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. డీలిమిటేషన్ వల్ల ఏ రాష్ట్రానికీ అన్యాయం జరగదని, అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ 50 శాతం సీట్లు పెరుగుతాయని తెలిపారు. గతంలో వాజ్పేయ్ ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలోనూ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగకుండా చూశారని గుర్తు చేశారు. గతంలో వ్యతిరేకించిన పార్టీలు సైతం ఇప్పుడు ఈ బిల్లులకు మద్దతు తెలపడం మంచి పరిణామమన్నారు. ఎన్డీఏ ఇచ్చే సూచనలను ఎంపీలంతా తూచ తప్పకుండా పాటించాలని, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు చర్చకు వచ్చే సమయంలో రాష్ట్ర మహిళా ప్రతినిధులు కూడా పార్లమెంటులో ఉండేలా చూడాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
మహిళల న్యాయాన్ని నిరాకరించడమే : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అడ్డుతగలడం అంటే మహిళలకు అందాల్సిన న్యాయాన్ని నిరాకరించడమేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 1986లోనే అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడం ద్వారా దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచామని ఆయన గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 60 శాతం స్థానాలను మహిళలే దక్కించుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్న డీలిమిటేషన్ బిల్లు- మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులకు రాజకీయ పార్టీలన్నీ అతీతంగా మద్దతు తెలపాలని చంద్రబాబు కోరారు.
"దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్యను 50 శాతం పెంచడం వల్ల ప్రతి రాష్ట్రానికి భద్రత లభిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే లోక్సభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య 25 నుంచి 38కి పెరుగుతుంది. 1971లో ఒక లోక్సభ ఎంపీ 10 లక్షల జనాభాకు ప్రాతినిధ్యం వహించేవారు. నేడు ఆ సంఖ్య సుమారు 27 లక్షలకు చేరుకుంది. స్థానాల సంఖ్యను పెంచడం ద్వారా ఈ సంఖ్య 18 లక్షలకు తగ్గుతుంది. తద్వారా ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉంటారు" అని చంద్రబాబు వివరించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతుగా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఇప్పటికే తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిందని ఆయన తెలిపారు.
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