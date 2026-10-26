తుపానుపై ప్రతి నాలుగు గంటలకోసారి బులెటిన్ - అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు
Cyclone Arnab: తుపాను ముప్పు ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పది శాఖల అధికారులు, జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షించారు. ఆర్నబ్ తుపాను తీవ్రతపై వాతావరణశాఖ అంచనాలను పరిశీలించి శాఖలవారీగా సన్నద్ధతను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:39 AM IST
CM Chandrababu Orders Alert as Cyclone Arnab: అర్నబ్ తుపాను ముప్పుపై సీఎం చంద్రబాబు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రతి అడుగూ ముందస్తు ప్రణాళికతో వేయాలని ఆదేశించారు. ప్రాణనష్టానికి తావులేకుండా జీరో ఇన్సిడెంట్స్ లక్ష్యంగా ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమివ్వాలని స్పష్టం చేశారు. తుపాను హెచ్చరికల నుంచి సహాయక చర్యల వరకు ప్రతి వ్యవస్థ సమన్వయంతో పనిచేస్తూ విపత్తు ప్రభావాన్ని సాధ్యమైనంత తగ్గించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
అంచనా వేస్తూ చర్యలు: తుపాను ముప్పు ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పది శాఖల అధికారులు, జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షించారు. ఆర్నబ్ తుపాను తీవ్రతపై వాతావరణశాఖ అంచనాలను పరిశీలించి శాఖలవారీగా సన్నద్ధతను అడిగి తెలుసుకున్నారు. జిల్లా స్థాయిలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. సెల్ఫోన్లకు నిరంతరం సందేశాలు పంపుతూ అప్రమత్తం చేయాలని తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. ఉపగ్రహ సమాచారం, శాస్త్రీయ డేటా ఆధారంగా పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
తుపాను అక్టోబర్ 28 మధ్యాహ్నంలోగా బాపట్ల- విశాఖపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. ప్రస్తుత అంచనా ప్రకారం కోనసీమ–యానాం కాకినాడ తీర ప్రాంతం వద్ద తీరాన్ని తాకే అవకాశముంది.
ఎక్కువ ప్రభావం ఉత్తరాంధ్రపైనే: తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 115 నుంచి 125 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే ప్రమాదముందని కొన్ని సందర్భాల్లో గాలి వేగం 140 కిలోమీటర్లకు చేరవచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు. రేపు, ఎల్లుండి ఉత్తరాంధ్ర, మధ్య కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవవచ్చని అంచనా వేశారు. కాకినాడ, అనకాపల్లి, విశాఖ, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్రపై తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని వివరించారు. ఈ పరిస్థితులపై ప్రతి నాలుగు గంటలకోసారి బులెటిన్ విడుదల చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
వర్షాలు, బలమైన గాలుల ప్రభావంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది, పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచి సరఫరా నిలిచిన చోట వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు. సెల్ఫోన్ నెట్వర్క్ దెబ్బతిన్నా తక్షణమే పునరుద్ధరించేలా సంబంధిత ఏజెన్సీలు సిద్ధంగా ఉండాలని ఈ విషయంలో జాప్యాన్ని సహించబోనని స్పష్టం చేశారు. సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన పడవలన్నీ సురక్షితంగా తీరానికి చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
గర్భిణీల కోసం ముందస్తు జాగ్రత్తలు: తుపాను ప్రభావంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడితే గర్భిణీలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే ప్రమాదముందని సీఎం అన్నారు. అందుకే ఈ వారంలో ప్రసవాలు అయ్యే అవకాశం ఉన్న గర్భిణీలను ముందుగానే ఆసుపత్రులకు తరలించాలని ఆదేశించారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో అవసరమైన వసతులు, సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి చిన్న ఫిర్యాదు కూడా రాకుండా అధికారులు బాధ్యతగా పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. భారీ వర్షాల వల్ల వచ్చే వరదనీటిని జలవనరుల్లో నిల్వ చేసుకునేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని ఇరిగేషన్శాఖను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
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