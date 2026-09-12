ఏపీలో నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలకు 'త్రిశూల్'తో చెక్ - శిక్షల రేటును 80 శాతానికి పెంచేందుకు కసరత్తు
మాదకద్రవ్యాలు, మహిళలపై నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు 'త్రిశూల్' పేరుతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. నేరం చేసిన తర్వాత ఎవరూ తప్పించుకోకుండా చూడాలని పోలీసులకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 9:42 AM IST
Trishul To Curb Drugs Crimes Against Women And Road Accidents : మాదకద్రవ్యాలు, మహిళలపై నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణకు 'త్రిశూల్' పేరుతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. నేరం జరిగిన 30 నిమిషాల్లోనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరాలన్నారు. నేరం చేస్తే తప్పించుకోలేమన్న భయం కలిగేలా పోలీసింగ్ను మరింత పటిష్ఠం చేయాలని ఆదేశించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలపై స్వతంత్ర సంస్థతో ఆడిట్ చేయించడంతో పాటు నేరాల్లో శిక్షల రేటును 47 నుంచి 80 శాతానికి పైగా పెంచాలని స్పష్టం చేశారు. సీఐడీలో 24/7 సాంకేతిక బృందం, ఆధునిక టూల్స్తో దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేయాలని సీఎం నిర్దేశించారు.
రెండ్రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సులో భాగంగా చివర్లో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. డ్రగ్స్, మహిళలపై నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణలో వివిధ శాఖలను సమన్వయం చేస్తూ కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. సమావేశంలో ఎక్కువ మంది ఆమోదించిన పేరును కమిటీకి పెట్టారు .'త్రిశూల్ పేరిట రాష్ట్రస్థాయిలో సీఎస్, డీజీపీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్, ఎస్పీ నేతృత్వంలో ఇది పనిచేస్తుంది. డ్రగ్స్ నియంత్రణపై క్యాలెండర్ రూపొందించి ఏడాది పొడవునా విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. విశాఖ, తిరుపతి, అమరావతిలో డీ-అడిక్షన్ ఎక్స్లెన్స్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. గంజాయి సహా మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, వినియోగంపై ప్రత్యేక నిఘా పెంచాలని సూచించారు.
"ఎవరైనా మహిళల జోలికి రావడానికి సాహసిస్తే, అదే వారికి చివరి రోజు కావాలి. అప్పుడే భయం ఉంటుంది, అప్పుడే అదుపు ఉంటుంది. అటువంటి చర్యలకు పాల్పడేవారి విషయంలో చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో మనం ఎటువంటి రాజీ పడకూడదు. సామాన్య ప్రజల పట్ల మనం ఎంత మంచిగా ఉంటామో, సమాజ విరుద్ధ శక్తుల పట్ల అంతే కఠినంగా వ్యవహరించాలి"- చంద్రబాబు నాయుడు, ముఖ్యమంత్రి
మహిళల భద్రతకు ప్రాధాన్యత : మహిళల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు, అభ్యంతరకర కామెంట్లు, వ్యక్తిత్వ హననం, వ్యవస్థీకృత ఆన్లైన్ వేధింపులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. సోషల్ మీడియా నిబంధనలపై మంత్రుల కమిటీ మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయాలన్నారు. కోర్టు కేసుల పరిష్కారంలో 'వన్ కోర్టు–వన్ కానిస్టేబుల్' విధానం అమలు చేయాలన్నారు. నేరాల రేటు అధికంగా ఉన్న సబ్డివిజన్లకు జాగిలాలు వేగంగా చేరేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని నిర్దేశించారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేసి నేరస్థులకు శిక్షలు పడేలా వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దాలని చెప్పారు. సీఐడీలో 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండే సాంకేతిక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఆధునిక టూల్స్ కొనుగోలుకు నిధుల కొరత లేకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ బృందాన్ని తక్షణమే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఐడీ చీఫ్కు స్పష్టం చేశారు.
రెండేళ్ల గణంకాలను సమర్పించిన పోలిస్ శాఖ : సైబర్ నేరాలు కొన్ని జిల్లాల్లో పెరుగుతున్నాయని సీఎం దృష్టికి అధికారులు తీసుకొచ్చారు. అన్నమయ్య, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఆర్థిక నేరాలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయన్నారు. రాష్ట్రంలో గత రెండేళ్ల నేరాలపై పోలీస్ శాఖ గణాంకాలను సమర్పించింది. ఇదే సమయంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు 8.2 శాతం తగ్గినట్లు పోలీస్ శాఖ తెలిపింది. దేశంలోనే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏపీ ముందంజలో ఉండటంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సీఎం ప్రతి ఘటనను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించి ప్రమాదాలకు దారితీస్తున్న కారణాలను గుర్తించి వాటి పునరావృతిని అరికట్టే చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు. ప్రమాదాల ఆడిట్ బాధ్యతను స్వతంత్ర సంస్థకు అప్పగించాలని స్పష్టం చేశారు.
నేర నియంత్రణలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్న ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తున్న విధానాలను ఇతర జిల్లాల్లోనూ అనుసరించాలని సీఎం సూచించారు. కలెక్టర్ల సదస్సుకు విభాగాధిపతులు గైర్హాజరైతే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. సమావేశాలకు అందుబాటులో లేని అధికారుల హాజరును పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్ను ఆదేశించారు.
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