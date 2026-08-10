మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి రూ.20 లక్షల ఆర్థికసాయం - ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు
ప్రియాంక మృతిపై సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సహా మంత్రుల విచారం - ప్రియాంక కుటుంబానికి రూ.20 లక్షల ఆర్థికసాయం అందించాలని సీఎం ఆదేశం -నిందితులకు కఠిన సెక్షన్లతో శిక్షలు పడేలా చూడాలని సీఎం ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 9:29 AM IST
Financial Assistance Of Rs. 20 Lakhs To Medical Student Priyanka Family : రాజమహేంద్రవరంలో యువకులు కారుతో ఢీ కొట్టిన ఘటనలో మృతిచెందిన వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక కుటుంబానికి రూ.20 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రియాంక మృతి పట్ల సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సహా మంత్రులు విచారం వ్యక్తంచేశారు. నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపి ఆమె మృతికి కారణమైన నిందితులు ఇప్పటికే అరెస్టై జైల్లో ఉన్నారని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రియాంక మృతదేహానికి నేడు పోస్టుమార్టం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
రాజమహేంద్రవరంలో ఈ నెల 3వ తేదీన యువకులు కారుతో ఢీ కొట్టిన ఘటనలో వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రియాంక మృతి చెందిందనే వార్త తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందన్నారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న వైద్య విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై గతంలోనే ఓసారి జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్లో మరోసారి మాట్లాడారు.
బాధిత కుటుంబానికి అండగా : ప్రియాంక మృతికి కారణమైన నిందితులు ఇప్పటికే అరెస్టై జైల్లో ఉన్నారని ఎస్పీ వివరించగా నిర్లక్ష్యంతో నిండు ప్రాణం బలి తీసుకున్న వారిపై కఠిన సెక్షన్లతో శిక్షలు పడేలా చూడాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రియాంకకు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత రాజమహేంద్రవరంలో చికిత్స అందించడం, ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ తరలించిన విషయాన్ని అధికారులు వివరించారు. బాధిత కుటుంబానికి రూ.20 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా మద్దతుగా ఉంటామని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు.
కఠిన శిక్షలు పడేలా చర్యలు : భవిష్యత్తులో వైద్యురాలిగా ఎంతోమందికి సేవలందించాల్సిన ప్రియాంక అర్ధాంతరంగా మృతి చెందడం బాధాకరమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపి ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొన్న నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. ప్రియాంక ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్ధిస్తూ ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. ప్రియాంక మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేసిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆమె కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్నిరకాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు.
నేడు మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం! : సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూసిన మెడికో ప్రియాంక మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం ఇవాళ జరిగే అవకాశం ఉంది. రాజమహేంద్రవరం నుంచి ప్రియాంక తండ్రితోపాటు అక్కడి పోలీసులు హైదరాబాద్కు వెళ్లిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో పంచనామా నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం ప్రియాంక మృతదేహాన్ని కిమ్స్ ఆస్పత్రి నుంచి సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి పోస్టుమార్టం పూర్తి చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె మృతదేహాన్ని కిమ్స్ ఆస్పత్రి మార్చురీలో ఉంచారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం ప్రియాంక మృతదేహాన్ని కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించనున్నారు.
మెడికో ప్రియాంక ప్రమాద ఘటన - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ
కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మెడికో ప్రియాంక మృతి - ధ్రువీకరించిన వైద్యులు