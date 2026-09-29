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'నా అనుభవం, పవన్ హుషారు' - కేంద్రం సాయంతో ముందుకెళ్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

నెల్లూరు జిల్లా రామాపురం వేదికగా కూటమి ప్రభుత్వం పల్లెపండుగ 3.0కు శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తం రూ.11,085 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులను సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌తో కలసి ప్రారంభించారు.

Chandrababu on Rural Development
పల్లెపండుగ 3.0కు శ్రీకారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 6:25 PM IST

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Chandrababu on Rural Development : ఉదయగిరి నుంచి పల్లెల్లో నవోదయానికి నాంది పలికామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పల్లె పండుగ 3.0 కోసం రూ.11,085 కోట్ల నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మన పల్లెల్లో కొత్త వెలుగులు వస్తాయన్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో తమకు అండగా నిలిచేందుకు మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్‌ జెట్‌స్పీడ్‌తో ముందుకెళ్తోందని వివరించారు. నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు మండలం రామాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు.

అంతకుముందు సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​తో కలిసి పల్లె పండుగ 3.0ను ప్రారంభించారు. తద్వారా గ్రామాల్లో పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందుకోసం రూ.11,085 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా 5,391 కోట్లు కాగా రాష్ట్రం వాటా 5,694 కోట్లుగా ఉంది. కేంద్రం అండతో రాష్ట్రాభివృద్ధి శరవేగంగా జరుగుతోందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చామని గుర్తుచేశారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖలో అనేక మార్పులు తెచ్చారని ఆయన తన శాఖలో పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టి నిత్యం పర్యవేక్షిస్తున్నారని వివరించారు.

రామాపురంలో బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (ETV Bharat)

"పల్లె పండుగ 3.0లో 15,500 కిలోమీటర్ల మేర బీటీ, సీసీ రోడ్లు వేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రూ.2700 కోట్లతో ఆరు వేల కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు వేస్తున్నాం. మేం వచ్చాక ప్రతి ఇంటిముందు సీసీ రోడ్డు కనిపిస్తోంది. గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో 880 కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లే వేసింది. ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో మేం 6500 కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు వేసి చరిత్ర సృష్టించాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'నా అనుభవం, పవన్ హుషారు, కేంద్రం సాయంతో ముందుకెళ్తున్నాం. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనతో రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టాం. మీరు వేసిన ఓటు వృధా కాలేదు. మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాం. ప్రతి గ్రామంలో తాగునీరు, రోడ్లు, డ్రెయిన్లు, వీధి లైట్లు వేస్తున్నాం. గ్రామాల్లో పేదరికం తగ్గించేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రెండేళ్ల క్రితం ఉన్న పరిస్థితులు మీరంతా గుర్తుంచుకోవాలి. సూపర్‌సిక్స్ హామీలిచ్చి మాట నిలబెట్టుకున్నాం. అనేక కష్టాలున్నా తట్టుకుని పలు పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. తల్లికి వందనం, స్త్రీ శక్తి ద్వారా మహిళలకు అండగా నిలిచాం. అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు సాయం చేస్తున్నాం. అన్న క్యాంటీన్‌ ద్వారా పేదలకు రూ.5కే భోజనం పెడుతున్నాం. నేతన్నలు, మత్స్యకారులకు ఆర్థికసాయం చేస్తున్నాం. గత పాలకులు ఏపీ బ్రాండ్‌ను దారుణంగా దెబ్బతీశారు. ఈ రెండేళ్లలో రూ.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చాం. కొత్త పాలసీలు తెచ్చాం అనేక సంస్కరణలు చేపట్టామని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

"గత ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిన డబ్బులు వైఎస్సార్సీపీ నేతల జేబుల్లోకి వెళ్లాయి. గత హయాంలో సంక్షోభానికి, నేటి సంక్షేమానికి తేడా చూడండి. వైఎస్సార్సీపీ పాలన విధ్వంసానికి, మేం చేస్తున్న వికాసానికి తేడా చూడండి. నేరస్థులను ప్రోత్సహించేది ఎవరో, ప్రజల జీవితాలను మార్చేది ఎవరో గమనించాలి. మేం పేదలకు పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాం. వాళ్లు రక్తాభిషేకం అంటున్నారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'నెల్లూరు జిల్లాను లాజిస్టిక్స్ హబ్‌గా మారుస్తాం. ఉదయగిరి నియోజకవర్గం పండ్లతోటల హబ్‌గా మారుతుంది. ఉదయగిరిలో ఇటుకలు, రాళ్ల పరిశ్రమల్లో చాలామంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ జిల్లా అన్ని రంగాల్లో నంబర్‌వన్ అవుతుంది. కృష్ణపట్నం, రామాయపట్నం, దగదర్తి విమానాశ్రయం మీకు ఉన్నాయి.రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో బీపీసీఎల్ ప్లాంట్ వస్తోంది. ఉపాధి కోసం మన యువత ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సోమశిల హై కెనాల్‌ ఫేజ్‌-1కు త్వరలోనే అనుమతులిస్తాం. సోమశిల డ్యామ్‌ భద్రత పనులకు నిధులు కేటాయిస్తాం. కనిగిరిలోని గ్రామాల్లో ఫ్లోరైడ్‌ సమస్య పరిష్కరిస్తామని' చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు.

"వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేశాం. వెలిగొండ నుంచి నల్లమలసాగర్‌కు నీరు తరలించాం. వెలిగొండ ఫేజ్‌-2 పూర్తి చేసి.. మార్కాపురం జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేస్తాం. ఈసారి ఎల్‌నినో వచ్చి అనేక ఇబ్బందులు వచ్చాయి.కష్టాల్లో ఉన్న ఆక్వా రైతులకు అండగా నిలిచాం. వీలైన ప్రతిచోటా ప్రకృతి సేద్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. మనం చేసే పనులు చూసి విశాఖలో వరుణుడు కూడా కరుణించాడు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

మీ ఇల్లు మీ హక్కు కింద పేదలకు పట్టాలు ఇస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాన్ని నాలెడ్జ్ హబ్‌గా తయారుచేసే బాధ్యత తమదని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టులు, డేటా సెంటర్లు తెచ్చామని, స్పేస్ సిటీ, ఆటోమొబైల్‌, గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయని వివరించారు. సుస్థిరమైన ప్రభుత్వంతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని తమకు అండగా నిలవాలని చంద్రబాబు కోరారు.

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పల్లె పండుగ 3.0 ద్వారా గ్రామాల రూపురేఖలు మరింత మారుతాయి: పవన్‌

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