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మూడు ఎకనామిక్ రీజియన్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - 'వైజాగ్‌ బే సిటీ'ని అభివృద్ధి చేయాలని సూచన

మూడు ఎకనామిక్ రీజియన్లపై చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష - విశాఖలో 51.88 చ.కి.మీ.ల్లో ‘వైజాగ్‌ బే సిటీ’ని అభివృద్ధి చేయాలన్న సీఎం - ప్రముఖ సంస్థల పెట్టుబడుల్ని ఆహ్వానించాలని సూచన

Three Economic Regions in AP
Three Economic Regions in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:34 AM IST

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Three Economic Regions in AP : రాష్ట్రంలోని మూడు ఎకనామిక్ రీజియన్లపై సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి కేంద్రాలుగా 3 రీజియన్ల అభివృద్ధికి మార్గదర్శకాలను సూచించారు. తీరప్రాంత పర్యాటకం, గ్లోబల్ బిజినెస్-ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్, గ్లోబల్ టాలెంట్-ఎలైట్ లివింగ్ అనే మూడు పిల్లర్లపై వైజాగ్ బే సిటీ అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. బే సిటీలో291 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి లభ్యత ఉందని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు తెలిపారు.

రాష్ట్రంలోని 3 ఎకనామిక్ రీజియన్లపై సీఎం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష (ETV)

విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్‌లో ఇప్పటికి 49 ప్రాజెక్టులు రాగా వీటిలో 18 ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ అయ్యాయని చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. మరో 12 త్వరలో గ్రౌండ్ కానున్నాయని చెప్పారు. మరో 19 ప్రాజెక్టులు ప్రణాళిక దశలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి వచ్చే 3 నెలల్లో లక్ష చదరపు అడుగుల్లో ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్, హోటళ్లు, ఐటీ ప్రాజెక్టులు వచ్చేలా చూడాలని లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. అరకు-పాడేరు-విశాఖను పర్యాటక సర్కిల్‌గా రూపొందించి ప్రత్యేక ఆకర్షణ తీసుకురావాలన్నారు. పోర్టులు, ఫిషింగ్ హార్బర్లతో విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్‌ అభివృద్ధికి ఎంతో ఆస్కారం ఉందని వివరించారు. వెల్‌నెస్‌ సెంటర్లకు ప్రత్యేకంగా భూ కేటాయింపులు జరపాలని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000ల కోట్లు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులతో మరో రూ.60,000ల కోట్లు ఉద్యానవన రంగానికి ఊతమిస్తాయని అధికారులకు సీఎంకు చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన చంద్రబాబు వైఎస్సార్ కడప జిల్లా లింగాల మండలంలో ప్రజలు రూ.7.30 లక్షల తలసరి ఆదాయం కలిగి ఉండడం హార్టికల్చర్ పంటల సాగు వల్ల కలిగే లాభాలకు నిదర్శనమన్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాల కన్నా తలసరి ఆదాయం అధికంగా ఉండటంపై అధ్యయనం చేయాలని చెప్పారు. తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్ మాస్టర్ ప్లాన్‌లో హార్టికల్చర్‌ రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్దేశించారు. ఖనిజ సంపద నుంచి హార్టికల్చర్ వరకు ఫుణ్యక్షేత్రాల నుంచి పర్యాటక ప్రాంతాల వరకు రాయలసీమకు ఉన్న అనుకూలతను మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలని సీఎం పేర్కొన్నారు.

Chandrababu on Vizag Bay City : తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, శ్రీశైలం వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు, ఐఐటీ వంటి విద్యా సంస్థలు, గోల్డ్, ఐరన్ ఓర్, లైమ్ స్టోన్ వంటి ఖనిజ వనరులు రాయలసీమ అభివృద్ధికి దోహదపడతాయని చంద్రబాబు వివరించారు. గండికోట, హార్సిలీహిల్స్, తలకోన వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలను ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నారు. శ్రీసిటీ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌గా నిలుస్తోందని ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అన్ని రంగాల్లోనూ పెట్టుబడులకు తిరుపతి రీజియన్ అనుకూలమని చంద్రబాబు వివరించారు.

రాష్ట్ర జనాభాలో 32 శాతం అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్‌లో నివసిస్తున్నారని భౌగోళికంగా 33 శాతం విస్తరించి ఉందని అధికారులు చంద్రబాబుకు తెలిపారు. భౌగోళికంగా రాష్ట్రానికి మధ్యలో ఉండటం, నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు ఉండటం కలిసొచ్చే అంశమన్నారు. అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్ పరిధిలో కృష్ణా జిల్లా తలసరి ఆదాయంలో ముందుందని చెప్పారు. జిల్లాల వారీగా రీజియన్ అభివృద్ధి జరిగేలా వర్క్ షాపులు నిర్వహిస్తున్నట్టు వివరించారు. ఆక్వా, పామాయిల్, కోకో ఉత్పత్తులతో పాటు కొల్లేరు సరస్సును రీజియన్ అభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలని సీఎం సూచించారు.

అమరావతి, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్ల మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసి, ముసాయిదాపై ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని సీఎం నిర్దేశించారు. 2 నెలల్లో డిస్ట్రిక్ట్ ఎకనమిక్ ప్రొఫైల్ సిద్ధం చేయాలన్నారు. కలెక్టర్లు తమ ప్రాంతాన్ని ఏ రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉందో ప్రణాళికలు తయారు చేయాలని చెప్పారు. అమరావతి, తిరుపతి, విశాఖలో అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలు నిర్వహణకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలన్న సీఎం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో 3చోట్లా స్పోర్ట్స్ సిటీల అభివృద్ధి జరగాలని తెలిపారు. సూర్యలంక సహా వివిధ ప్రాంతాల్లోని బీచ్ ఫ్రంట్‌లు అభివృద్ధి చేయాలని వివరించారు. సూర్య లంక బీచ్ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారీకి నిర్దేశించారు. ప్రతీ 2 నెలలకు ఒకసారి 3 ఎకనామిక్ రీజియన్లపై సమీక్ష నిర్వహిస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

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CHANDRABABU ON 3 ECONOMIC REGIONS

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