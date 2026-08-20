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వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో దక్షిణాది కీలక ఆర్థికశక్తిగా ఎదగాలి: సీఎం చంద్రబాబు

తమిళనాడులో హోంమంత్రి అమిత్‌ షా అధ్యక్షతన సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశం - ఏపీ సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాల అభివృద్ధిని ప్రస్తావించిన సీఎం చంద్రబాబు - దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య సహకారమే లక్ష్యమని వెల్లడి

Chandrababu Pitches on Southern Economy
Chandrababu Pitches on Southern Economy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 4:35 PM IST

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Chandrababu Pitches on Southern Economy : తమిళనాడులోని మామల్లపురం (మహాబలిపురం)లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన జరిగిన 31వ సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌, కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్‌, కేరళం సీఎం సతీశన్‌, తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు, మిగిలిన ముఖ్యమంత్రులు కలుసుకున్నారు.

ఈ సమావేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కీలక అంశాలు, కేటాయింపులు, ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. ప్రధానంగా నీట్‌ వివాదం, కావేరి జలాలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై తమ అభ్యంతరాలను దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అమిత్‌ షా దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల సమగ్రాభివృద్ధిపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రతిపాదనలు చేశారు. కేంద్రం–రాష్ట్రాల మధ్య విశ్వాసం, పరస్పర సహకారంతోనే సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు.

ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడును కుప్పం మీదుగా అనుసంధానించే బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్‌తో పాటు అమరావతి–బెంగళూరు–చెన్నై రవాణా వ్యవస్థకు చంద్రబాబు ప్రతిపాదన చేశారు. ఉమ్మడి లాజిస్టిక్స్ నెట్‌వర్క్, డ్రైపోర్ట్​లు, దక్షిణాది విద్యుత్ గ్రిడ్‌ను జాతీయ గ్రిడ్‌తో అనుసంధానం, యూనివర్సిటీలు–స్కిల్లింగ్ సంస్థల ఉమ్మడి కన్సార్టియం, విపత్తుల సమయంలో పరస్పర సహకారానికి మ్యూచువల్ ఎయిడ్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. తిరుపతి నుంచి కాశీ, అయోధ్య, చార్‌ధామ్ వరకు ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక సర్క్యూట్‌ను చంద్రబాబు ప్రతిపాదించారు.

31st Southern Zonal Council Meeting : దేశ జీడీపీలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల వాటా సుమారు 31 శాతమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 2047 నాటికి దక్షిణాది ఆర్థిక వ్యవస్థ 10 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉందన్నారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో దక్షిణాది కీలక ఆర్థికశక్తిగా ఎదగాలని చెప్పారు. ఏపీకి సంబంధించిన విభజన సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. పోలవరం, సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్, అమరావతి, విశాఖ–విజయవాడ మెట్రో, దుగరాజుపట్నం పోర్టు, రిఫైనరీ, కడప జేఎస్‌డబ్ల్యూ రైల్వే లింక్‌కు కేంద్ర సహకారం కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

గోదావరి–కావేరి నదుల అనుసంధానంతో 500 టీఎంసీలకు పైగా నీటిని మళ్లించి తమిళనాడు నీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపవచ్చని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గంగా–కావేరి అనుసంధానానికి దీర్ఘకాలిక జాతీయ ప్రణాళికతో పాటు కాలపరిమితి కలిగిన డీపీఆర్‌లు, అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరారు. సహకారం, సమన్వయంతోనే దక్షిణాది రాష్ట్రాల అభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పారు. 31వ సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్ విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. చంద్రబాబు ప్రసంగాన్ని దక్షిణాది సీఎంలు ప్రశంసించారు. ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా ఆయన విశాల దృక్పథంతో అన్ని రాష్ట్రాల అభివృద్ధిపై మాట్లాడారని కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ కొనియాడారు.

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