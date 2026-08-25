‘అఖండ గోదావరి’ పేరుతో పుష్కరాలు - నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై సీఎం సమీక్ష
గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష- రూ.4,026 కోట్లతో 4,932 పనులు చేస్తున్నామన్న సీఎం - 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది భక్తులకు భారీ ఏర్పాట్లు - ఏఐతో రద్దీ నియంత్రణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 8:47 PM IST
CM Chandrababu on Godavari Pushkaralu : వచ్చే ఏడాది జరిగే గోదావరి పుష్కరాలను రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. ప్రకృతి ఆరాధన, ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి, పర్యాటకాన్ని మేళవిస్తూ ప్రపంచస్థాయి ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. భక్తులకు పవిత్రత, పారిశుద్ధ్యం, భద్రత, సౌకర్యాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. గోదావరి జన్మస్థానం నుంచి సముద్ర సంగమం వరకు ‘అఖండ గోదావరి’ పేరుతో పుష్కరాల నిర్వహణపై కూడా పరిశీలన చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సచివాలయంలో గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై నిర్వహించిన సమీక్షలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
వచ్చే ఏడాది జూన్ 26 నుంచి జూలై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు గోదావరి పుష్కరాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది భక్తులు రాష్ట్రానికి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. రోజుకు దాదాపు కోటి మంది పుణ్యస్నానాలు చేసే పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రస్తుతం ఉన్న ఘాట్లను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు కొత్త ఘాట్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
440 ఘాట్లు భారీ పనుల ముమ్మరం: పుష్కరాల కోసం మొత్తం రూ.4,026 కోట్ల వ్యయంతో 4,932 అభివృద్ధి పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఇప్పటికే రూ.899 కోట్లను విడుదల చేసినట్లు అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, ఏలూరు, పోలవరం జిల్లాల్లో రోడ్లు, ఘాట్లు, తాగునీటి వసతులు, విద్యుత్, పారిశుద్ధ్యం, మౌలిక సదుపాయాల పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న 259 ఘాట్లను ఆధునీకరించడంతో పాటు 181 కొత్త ఘాట్లను నిర్మించి మొత్తం 440 ఘాట్లు సిద్ధం చేస్తున్నారు. పట్టణాభివృద్ధి, ఆర్అండ్బీ, జల వనరులు, విద్యుత్, పంచాయతీరాజ్ శాఖల ఆధ్వర్యంలో పనులు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. అదనపు నిధుల సమీకరణతో పాటు కేంద్ర సాయం పొందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.
ఏఐతో భద్రత - డ్రోన్ల పర్యవేక్షణ: ఈసారి పుష్కరాల్లో సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేయనున్నారు. రద్దీ నియంత్రణ కోసం ఏఐ ఆధారిత క్రౌడ్ అనలిటిక్స్, సీసీటీవీ ఎంట్రీ-ఎగ్జిట్ మానిటరింగ్, డ్రోన్ సర్వైలెన్స్, క్యూ ఆర్ ఆధారిత వాహన గుర్తింపు వ్యవస్థలను వినియోగించనున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించేలా ప్రత్యేక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు.
పుణ్యక్షేత్రాలకు టూరిజం సర్క్యూట్: గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని ప్రముఖ దేవాలయాలను కలుపుతూ ప్రత్యేక టెంపుల్ టూరిజం సర్క్యూట్ రూపొందించనున్నారు. పిఠాపురం శక్తిపీఠం, నాలుగు పంచారామ క్షేత్రాలు, అన్నవరం, ద్వారకా తిరుమల, వాడపల్లి, అంతర్వేది వంటి పుణ్యక్షేత్రాలను ఒకే పర్యాటక మార్గంలో అనుసంధానించాలని సీఎం ఆదేశించారు. భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలతో పాటు పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే అవకాశం కల్పించేందుకు హోమ్స్టేలను ప్రోత్సహించాలని, కొత్త హోటళ్లకు త్వరితగతిన అనుమతులు ఇవ్వాలని చెప్పారు.
రాజమహేంద్రవరంలో భారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు కన్వేషన్ సెంటర్ నిర్మించాలని సీఎం సూచించారు. దేశ, విదేశాల్లోని ప్రముఖులను పుష్కరాలకు ఆహ్వానించి రాష్ట్ర ప్రత్యేకత, ప్రతిష్టను ప్రపంచానికి చాటాలని చెప్పారు. పుష్కర ఘాట్లను కలిపే రహదారులను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు పుష్కరాలు జరిగే ఆరు జిల్లాల్లో రోడ్లపై ఒక్క గుంత కూడా కనిపించకూడదని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
పవిత్రత, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి: గోదావరిలో ఒక్క చుక్క మురుగునీరు కూడా కలవకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. పుష్కరాల పవిత్రత, పారిశుద్ధ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు రవాణా, వసతి, తాగునీరు, వైద్యం, భద్రత వంటి అన్ని సౌకర్యాలు సమగ్రంగా అందేలా ప్రణాళిక చేయాలని సూచించారు.
వైద్యం, రవాణాకు సమగ్ర ప్రణాళిక: భక్తుల కోసం 30 తాత్కాలిక ఫీల్డ్ ఆస్పత్రులు, మెడికల్ క్యాంపులు, అంబులెన్సులు, ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నదిలో భద్రత కోసం 2,697 రెస్క్యూ బోట్లు, 8,955 మంది శిక్షణ పొందిన ఈతగాళ్లు అందుబాటులో ఉంటారు. పుష్కరాలను గ్రీన్ అండ్ క్లీన్ ఈవెంట్గా నిర్వహించేందుకు 487 గ్రీన్ ఎనర్జీ బస్సులు నడపడంతో పాటు 11 బస్స్టేషన్లను ఆధునీకరించనున్నారు.
గోదావరి జన్మస్థానం నుంచి సముద్ర సంగమం వరకు అనేక ఉపనదులు, వాగులు, ఏరులు కలుస్తున్న నేపథ్యంలో ‘అఖండ గోదావరి’ పేరుతో పుష్కరాలను నిర్వహించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం సూచించారు. ప్రకృతి ఆరాధన, ఆధ్యాత్మికత, పర్యాటకం, సంస్కృతి అన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాట్లు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ప్రజలను పుష్కరాల నిర్వహణలో భాగస్వాములను చేసి ఈ వేడుకను రాష్ట్రానికి ఒక గ్లోబల్ స్పిరిట్యువల్ ఆండ్ కల్చరల్ షోకేస్గా నిలపాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
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