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భూ రికార్డుల్లో అక్రమాలను ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

గత ప్రభుత్వంలో భూసర్వేలో అవకతవకలు చేశారు - విధ్వంస పాలన పరిణామాలేంటో గత ప్రభుత్వంలో చూశామన్న సీఎం చంద్రబాబు

Mee Bhoomi Mee Hakku in AP
Mee Bhoomi Mee Hakku in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 4:08 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 4:15 PM IST

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Chandrababu West Godavari Tour : ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం భూ రికార్డుల్లో అక్రమాలను ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో భూముల సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఏపీని బ్రిటిష్ వాళ్లు పాలించారు కాబట్టే ఇవి తక్కువగా ఉన్నాయని, తెలంగాణలోని నిజాం పాలనలో భూ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. నిజాం పాలనలో చాలామందికి ల్యాండ్స్ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేవారని తెలిపారు. భూ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని వివరించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పెనుగొండ నియోజకవర్గ పరిధిలోని సిద్ధాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు.

గత ప్రభుత్వంలో భూసర్వేలో అవకతవకలు చేశారన్న చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు రైతులకు క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో కూడిన పాసు పుస్తకాలను అందజేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన ల్యాండ్‌ టైటిలింగ్‌ యాక్ట్‌ను రద్దు చేశామని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. బ్లాక్‌ చైన్‌ టెక్నాలజీ ద్వారా భూములను సర్వే చేశామని తెలిపారు. ఎవరైనా హ్యాక్‌ చేసినా వెంటనే తెలిసిపోతుందని చెప్పారు. అన్నదాతల సమక్షంలో సర్వే చేసి ఈకేవైసీ తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు 6688 గ్రామాల్లో రీసర్వే పూర్తి చేశామని, 26.46 లక్షల మందికి పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలిచ్చామని చంద్రబాబు వివరించారు.

Mee Bhoomi Mee Hakku in AP : ఆక్వా రైతుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. చేప ఉత్పత్తులకు వాల్యూ యాడ్ జోడిస్తే మరిన్ని ఉపయోగాలున్నాయని సూచించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఎక్కడ చూసినా నీరే ఉంటుందని కానీ విపరీతమైన కాలుష్యం వల్ల తాగడానికి పనికి రావన్నారు. అందుకే ధవళేశ్వరం నుంచి స్వచ్ఛమైన జలాలు ఇస్తామని భరోసానిచ్చారు. జిల్లాలో ఆర్​అండ్​బీ పరిధిలోకి వచ్చే రహదారులను గుర్తించి సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

'రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పెరిగిపోతున్నాయి. 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. 22 లక్షలమందికి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించి ఉద్యోగాలిచ్చాం. 16,500 మందికి టీచర్‌ పోస్టులిచ్చాం. ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా ఏడాదిలోగా పోస్టులిచ్చాం. పరీక్షలంటే తెలియనివాళ్లు మాపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. గొడ్డలి పార్టీ చేసేవన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలే. నేరాలు-ఘోరాలు చేసి ఎదుటివాళ్లపై వేస్తారు. బాబాయ్‌ను చంపేసి గుండెపోటుగా చిత్రీకరించారని' చంద్రబాబు విమర్శించారు.

ఇక్కడినుంచి గొడ్డలి పార్టీ నేతలు తెలంగాణకు కూడా వెళ్లారు. అధికారుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి రూ.1500 కోట్ల ఆస్తులు కొట్టేశారు. ఇలాంటి నేతలను పార్టీ నుంచి గొడ్డలి పార్టీ ఎందుకు సస్పెండ్‌ చేయలేదు. ఇక్కడ వాళ్ల ఆటలు సాగవని తెలంగాణలో రికార్డులు తారుమారు చేశారు. - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

గొడ్డలి పట్టుకునే చేతులకు నాగలి పట్టే రైతుల బాధలు గుర్తుకురావని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. కోడికత్తి డ్రామాలాడే వారికి వరి కోతలు తెలియవని వ్యాఖ్యానించారు. గంజాయి బ్యాచ్‌ను ఓదార్చే వారికి సాగు తెలియదన్నారు. దేవాలయాలపై దాడి చేసేవాళ్లకు ప్రజల మనోభావాలు తెలియవని చెప్పారు. తిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగించాలని చూశారని ఈ జన్మలోనే వారిని ఆ దేవుడు శిక్షిస్తాడని తెలిపారు. పీ4 ద్వారా పేదల జీవితం మార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చి సేవలు సులభతరం చేశామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

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Last Updated : June 8, 2026 at 4:15 PM IST

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