ఇబ్బంది పెట్టడమే గొడ్డలి పార్టీ లక్ష్యం - స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమిని ఆశీర్వదించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu on Cyclone: గొడ్డలి పార్టీ చేసిన విధ్వంసం రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహమని సీఎం ధ్వజమెత్తారు. మంచిని చూడలేక, అభివృద్ధిని తట్టుకోలేక, ఫ్రస్ట్రేషన్తోనే ఎన్నికలను జగన్ అడ్డుకోవాలని చూశారని మండిపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:47 PM IST
CM Chandrababu on Local Body Elections : ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చాం కాబట్టే, స్థానిక ఎన్నికల్లో ధైర్యంగా ఓట్లు అడుగుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బాధ్యత గల నాయకులకే అధికారం అప్పగించాలని ప్రజలను కోరారు. గొడ్డలి పార్టీ చేసిన విధ్వంసం రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహమని ధ్వజమెత్తారు. మంచిని చూడలేక, అభివృద్ధిని తట్టుకోలేక, ఫ్రస్ట్రేషన్తోనే ఎన్నికలను జగన్ అడ్డుకోవాలని చూశారని మండిపడ్డారు. పోలీసులు ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి, మైకుల్లో ప్రకటించినా నామినేషన్లు వేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదని ప్రశ్నించారు. కూటమిగా ఏర్పడి గత ప్రజాకంటక పాలనకు ముగింపు పలికామని విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించేందుకు ప్రజలు అప్పగించిన బాధ్యతను సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేయడమే లక్ష్యంగా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోందని చంద్రబాబు విమర్శించారు. రాజకీయ పార్టీగా వ్యవహరించాల్సిన తీరులో ఆ పార్టీ నడుచుకోవడం లేదని, ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు 62 పిటిషన్లు దాఖలు చేసిందని ఆరోపించారు. ఎస్ఐఆర్, డీలిమిటేషన్, బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశాలపైనా కోర్టులను ఆశ్రయించిందని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థలు అభివృద్ధి చెందడం వైఎస్సార్సీపీకి ఇష్టం లేదని విమర్శించారు. నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకునేందుకు హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. గత పాలకులు ఐదేళ్ల పాటు రాష్ట్రాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టేశారని, తమది పెత్తందారుల ప్రభుత్వం కాదని, ప్రజలకు సేవ చేసే ప్రభుత్వమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
"94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించామంటే వైఎస్సార్సీపీ పాలనతో ఎంత విసిగిపోయారో అర్ధమైంది. విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని పునర్ నిర్మించే బాధ్యత మాకు అప్పగించారు. ఎల్నినో ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి అందరి సమన్వయంతో బయటపడాలి. అన్ని రిజర్వాయర్లలో నీళ్లు పెట్టుకుని తాగునీటి సమస్య లేకుండా చేశాం. అభివృద్ధికి ఆటంకం కలగకుండా శాయశక్తులా కృషిచేశాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇక్కడి డిప్యూటీ సీఎం సహకారంతో ఇవన్నీ సాధ్యమయ్యాయి" - చంద్రబాబు, సీఎం
ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చాం కాబట్టే స్థానిక ఎన్నికల్లో ధైర్యంగా ఓట్లు అడుగుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బాధ్యత గల నాయకులకే అధికారం అప్పగించాలని ప్రజలను కోరారు. గొడ్డలి పార్టీ చేసిన విధ్వంసం రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహమని ధ్వజమెత్తారు. మంచిని చూడలేక, అభివృద్ధిని తట్టుకోలేక, ఎన్నికలను అడ్డుకోవాలని చూశారని మండిపడ్డారు.
సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో 53 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైనా సమర్థ నీటి నిర్వహణతో డెల్టా ప్రాంతానికి సాగునీరు అందించగలిగామని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం, పవన్ కల్యాణ్ సమన్వయంతో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా అభివృద్ధి ఆగకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
నష్ట నివారణకు చర్యలు: అర్నబ్ తుపాను రేపు మధ్యాహ్నానికి తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపినట్లు చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. గంటకు 135 నుంచి 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని చెప్పారు. సాధ్యమైనంతవరకు నష్టాన్ని నివారించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని, ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులను అందరి సమన్వయంతో అధిగమించాలని పిలుపునిచ్చారు. అన్ని రిజర్వాయర్లలో నీటిని నిల్వ చేసుకుని తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు. పోలవరం పూర్తయితే కృష్ణా జలాలను రాయలసీమకు తరలించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
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