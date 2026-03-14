కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించేలా మంత్రులకు సీఎం దిశానిర్దేశం

స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించాలన్న సీఎం - ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలన్న చంద్రబాబు - సీట్ల సర్దుబాటు తదితర అంశాలపై ఎప్పడికప్పుడు సమాచారం ఇస్తామని వెల్లడి

Published : March 14, 2026 at 8:59 AM IST

CM Chandrababu on Local Body Elections: స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించేలా ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. సీట్ల సర్దుబాటు తదితర అంశాలపై ఎప్పడికప్పుడు సమాచారం ఇస్తామని తెలిపారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వివిధ శాఖల మంత్రులు, కార్యదర్శుల పనితీరుపై ఏప్రిల్‌ రెండో తేదీన కాన్ఫిడెన్షియల్‌ రిపోర్టులు ఇస్తామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

మంత్రివర్గ సమావేశంలో అజెండా అంశాలపై చర్చ ముగిశాక మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా మంత్రులతో భేటీ అయ్యారు. దస్త్రాల పరిష్కారం, కీలక పనితీరు సూచీలు (కేపీఐ) లక్ష్యాలను చేరుకోవడం, సాధించిన విజాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తెచ్చుకోవడం, ఖర్చు చేయడంలో చూపించిన చొరవ వంటి అంశాలు ఆధారంగా శాఖల వారీగా నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్టు సీఎం తెలిపారు.

మంత్రులకు సీఎం దిశానిర్దేశం: అదే విధంగా వాటి ఆధారంగా ఎక్కడ లోపాలున్నాయో సమీక్షించుకుని, 2026-27లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు కృషి చేయాలని తెలిపారు. ఈ రెండేళ్లలో పరిస్థితులన్నీ ఒకదారికి తేగలిగామని, ఇక అభివృద్ధి ఊపందుకోవాలని, 2026-27 సంవత్సరం కీలక మైలురాయి కావాలని చంద్రబాబు అన్నారు. మంత్రులు, అధికారులు వారి శాఖలు, విభాగాలపై ఓనర్‌షిప్‌ తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

అంతేకాకుండా మంత్రులు విరివిగా క్షేత్ర పర్యటనలు చేయాలని, సమీక్షలు నిర్వహించాలని సూచించారు. చాలా మంది మంత్రులు వారి శాఖలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సాధించిన విజయాల గురించి ప్రజలకు సమర్థంగా చెప్పలేకపోతున్నారని, సామాజిక మాధ్యమాల్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోవడం లేదని సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. శాఖల పరిధిలో ఏం చేశామన్నది చెప్పుకోవాలి కదా అని మంత్రులకు హితవు పలికారు.

మంత్రి లోకేశ్‌ సూచన: వైఎస్సార్సీపీ చేసిన విధ్వంసం నుంచి రాష్ట్రాన్ని ఇప్పటికి కొంత గాడిన పెట్టగలిగామని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ఇక మంత్రులు స్పీడ్‌ పెంచాలని, పనులన్నీ టేకాఫ్‌ కావాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. సాంకేతికతను వినియోగించి మెరుగైన ఫలితాలను సాధించగలమని సీఎం తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం నుంచి పంపించిన సమాచారాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్‌ చేయడంలో మంత్రులు వెనకబడుతున్నారని, దీన్ని సరిచేసుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్‌ సూచించారు.

జూన్ నాటికి వెలిగొండ పూర్తి చేస్తామన్న సీఎం: జూన్‌కి వెలిగొండ ఫేజ్‌-1 ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర సాగునీటి ప్రాజెక్టులన్నీ షెడ్యూల్‌ ప్రకారం పూర్తి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. రేపల్లె-అవనిగడ్డ ప్రాంతంలో కొన్ని చోట్ల కృష్ణా కరకట్ట బలహీనపడిందని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకురాగా మొత్తం కరకట్ట ఎక్కడెక్కడ బలహీనంగా ఉందో గుర్తించి బలోపేతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాజధాని అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న తెలుగు సాంస్కృతిక కేంద్రానికి మంచి పేరు సూచించాలని కోరారు. ప్రపంచం నలుమూలలా తెలుగువారున్నారని తెలిపారు.

నిత్యావసరాలకు కొరత లేకుండా చర్యలు: యుద్ధాలు వంటి సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు వారు ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. వారికి అవసరమైన సహాయం అందించాలని కోరారు. దీంతో పాటు వంట గ్యాస్, ఇతర నిత్యావసరాలకు కొరత లేకుండా మంత్రులు కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడు, మనోహర్‌లతో వేసిన కమిటీ పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. రాజమహేంద్రవరంలో జరిగిన కల్తీ పాల దుర్ఘటన వంటివి పునరావృతం కారాదని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు స్పష్టం చేశారు.


తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం కాసిపెంట్ల గ్రామంలో హెరిటేజ్‌ ఫుడ్స్‌ సంస్థ మిల్క్‌ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ విస్తరణ ప్రాజెక్టుకి రాయితీల అంశం అజెండాలో చర్చకు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ బయటకు వెళ్లిపోయారు. అనంతరం దానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

