అభివృద్ధికి శాంతిభద్రతలే ప్రాతిపదిక - పోలీసులు మరింత చురుగ్గా వ్యవహరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
జిల్లాల ఎస్పీలు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష - శాంతిభద్రతలపై సుదీర్ఘంగా సాగిన చర్చ - మహిళా భద్రతలో మేటిగా విశాఖ, కృష్ణా, అల్లూరి జిల్లాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:22 AM IST
CM Chandrababu At District Collectors Conference: ఏపీలో నేరస్థుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టించేలా ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు పోలీసు శాఖకు పిలుపునిచ్చారు. సాంకేతికతను ఆయుధంగా మలుచుకుని నేరం జరిగిన 24 గంటల్లోనే నిందితులను పట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా యంత్రాంగం కదలాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
అదే విధంగా గత ఏడాదితో పోలిస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేరాల రేటు 11.5% తగ్గడం శుభపరిణామమని, ఇందులో శ్రీకాకుళం జిల్లా అగ్రస్థానంలో నిలవడం విశేషమని కొనియాడారు. కేవలం నేరాలను అరికట్టడమే కాకుండా, కోర్టుల్లో నేర నిరూపణ (కన్విక్షన్) శాతాన్ని 70కి పెంచడం ద్వారా చట్టంపై నమ్మకాన్ని పెంచాలని స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధికి శాంతిభద్రతలే ప్రాతిపదిక అని, పోలీసులు మరింత చురుగ్గా వ్యవహరించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
నేరాల తగ్గుదలలో శ్రీకాకుళం టాప్: సచివాలయంలో జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు అన్ని జిల్లాల ఎస్పీ లు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. శాంతి భద్రతల పై డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో నేరాల తగ్గుదలలో శ్రీకాకుళం జిల్లా 34.7 శాతంతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, నంద్యాల, మార్కాపురం, కృష్ణా జిల్లాలు తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. 2024 ఏప్రిల్ నుంచి 2026 మార్చి మధ్య డేటాను పరిశీలిస్తే, మహిళలపై జరిగే తీవ్రమైన నేరాలు (అత్యాచారం, హత్యలు) ఏకంగా 73.3 శాతం తగ్గడం పోలీసుల సమర్థతకు అద్దం పడుతోంది.
విశాఖపట్నం, కృష్ణా,అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలు మహిళా భద్రతలో మేటిగా నిలిచాయి. నేర పరిశోధనలో టెక్నాలజీ వినియోగానికి ఎన్టీఆర్ జిల్లా సీసీటీవీ 360 ప్రాజెక్టు రోల్ మోడల్గా నిలిచింది. పదివేల కెమెరాల నిఘాతో కేవలం రెండు నెలల్లోనే 58 కేసులను చేధించిన తీరును సీపీ రాజశేఖరబాబు వివరించారు. నేరం జరిగిన తర్వాత నిందితులు తప్పించుకునే అవకాశం లేకుండా వెంటనే పట్టుకోవడంపై సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ విజయవంతమైన మోడల్ను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్తింపజేయాలని ఆదేశించారు.
ఉద్రిక్తతలకు తావులేకుండా: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న సామరస్య మోడల్ ద్వారా కుల ఉద్రిక్తతలకు తావులేకుండా శాంతి కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఫలితంగా కులహింస సంఘటనలు శూన్యానికి చేరాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీలపై నేరాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 30 శాతం తగ్గడం గమనార్హం. సామాజిక మాధ్యమాలను సైతం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అశాంతికి తావులేకుండా పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి.
అద్భుత ఫలితాలిస్తోన్న రక్షిత రహదారి: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు అన్నమయ్య జిల్లా చేపట్టిన 'రక్షిత రహదారి' ప్రాజెక్టు అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తోంది. మూలమలుపుల వద్ద అడ్డంకులను తొలగించి, స్పీడ్ బ్రేకర్లకు రేడియం పూత పూయడం ద్వారా ప్రమాదాలను 20 శాతం తగ్గించగలిగారు. తిరుపతిలో రహదారి భద్రతపై ప్రత్యేక నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించటం తో పాటు, ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే బ్లాక్ స్పాట్స్ వద్ద ఇతర శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.
సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు: ఆధునిక కాలంలో పెనుసవాలుగా మారిన సైబర్ నేరాల కోసం ప్రత్యేక 'సైబర్ వార్ రూమ్' ఏర్పాటు కానుంది. సైబర్ నేరగాళ్ల బారి నుంచి రూ. 116 కోట్లను ఫ్రీజ్ చేయడంలో పోలీసులు విజయం సాధించారు. అటు ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్పై ఉక్కుపాదం మోపుతూ 50 వేల కేజీల దుంగలను పట్టుకోవడమే కాకుండా, 91 శాతం కన్విక్షన్ రేటును సాధించడం విశేషం. డ్రోన్ల నిఘా ద్వారా రక్షణ చర్యలను మరింత వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది.
"జిల్లాల్లో ఉండే ప్లానింగ్ బోర్డు ఛైర్మన్, ప్రజాప్రతినిధి కలిసి మంచిపనులకు రాజకీయంగా ఎంత వరకు కృషి చేయాలో ఆలోచించాలి. మన ప్రధాన ఉద్దేశం ప్రజలకు మేలు చేకూర్చడమే. అభివృద్ధికి శాంతిభద్రతలే ప్రాతిపదిక, పోలీసులు మరింత చురుగ్గా వ్యవహరించాలి"-చంద్రబాబు, సీఎం
