కుప్పం నుంచే వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంత్రప్రెన్యూర్ : సీఎం చంద్రబాబు
కుప్పం నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - పొగురుపల్లెలో 44.5 ఎకరాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు ప్రారంభం - కుప్పంలో రూ.9,322 కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 10:19 PM IST
Chandrababu on Kuppam Development : వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంత్రప్రెన్యూర్ విధానం కుప్పం నుంచే కార్యరూపం దాల్చాలన్నదే తన ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా సరే, పని లేదు అనడానికి వీలులేని రీతిలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు తీసుకొస్తామన్నారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనతో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నామని చెప్పారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.
అంతకుముందు చంద్రబాబు గుడిపల్లె మండలం పొగురుపల్లెలో 44.58 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఏపీఐఐసీ ఎంఎస్ఎంఈ పార్కును ప్రారంభించారు. ఈ నెల నుంచే పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్లాట్లు కేటాయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలోనే కుప్పంలో సుమారు రూ.9,322 కోట్ల భారీ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన పరిశ్రమల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు నిర్వహించారు. ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా సుమారు 39,500 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. అదేవిధంగా ప్రముఖ హస్యూంగ్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో రూ.899 కోట్ల పెట్టుబడితో అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ అడిడాస్ ఫుట్వేర్ తయారీ యూనిట్కు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. దీని ద్వారా ఏకంగా 20,000ల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
Chandrababu Kuppam Visit : దేశంలోనే మొట్టమొదటి బ్యాటరీ అనోడ్ మెటీరియల్ తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రముఖ ఆథా గ్రూప్ కుప్పంలో ఏర్పాటు చేయబోతోంది. దీనికి సీఎం భూమిపూజ చేశారు. పయనీర్ క్లీన్ ఆంప్స్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయనున్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారీ యూనిట్కు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పటికే నిర్మాణం పూర్తైన 'ఏబీఐఎస్ ప్రోటీన్స్ చికెన్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్'ను చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా 1400 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఎంతో మందికి పౌల్ట్రీ ఫామ్లు పెట్టుకునే అవకాశం వస్తుందని సీఎం తెలిపారు.
"చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడానికి ఈ పార్కు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ పరిశ్రమలను రాష్ట్రానికి, కుప్పానికి తీసుకొస్తాం. ప్రతి కుటుంబానికి ఉపాధి, ప్రతి యువకుడికి ఉద్యోగం లభించేలా చూస్తాం. పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టే పెట్టుబడులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. కుప్పం ప్రజల దీవెనలే తనకు శ్రీరామ రక్ష. దేశంలోనే ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా కుప్పాన్ని తీర్చిదిద్దాలన్నదే నా ఆకాంక్ష. త్వరలోనే స్వర్ణ కుప్పం కల సాకారం కాబోతోంది. కుప్పం నుంచి ప్రజలు విమానాల్లో తిరిగే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండే నియోజకవర్గంగా కుప్పంను తీర్చిదిద్దుతాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
'కొత్త పరిశ్రమల రాకతో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడమే కాకుండా, వ్యవసాయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారబోతోంది. రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. రాయలసీమకు పెద్దఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతానికే రూ.4.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. సీమను హార్టికల్చర్ హబ్గా మార్చబోతున్నాం. లింగాల మండలంలో హార్టికల్చర్ ద్వారా తలసరి ఆదాయం రూ.7.30 లక్షలకు చేరుకుంది. రాబోయే రోజుల్లో గ్రీన్ ఎనర్జీని మాత్రమే వినియోగించే పరిస్థితులు వస్తాయి. చెత్త నుంచి బయో ఫ్యూయల్ తయారు చేసే విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామని' చంద్రబాబు చెప్పారు.
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