హైదరాబాద్ను మించేలా అమరావతిని నిర్మిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu Speech at CII Summit: గతంలో హైదరాబాద్ను ఐటీ హబ్గా అభివృద్ధి చేశామని, ఇప్పుడు దాన్ని మించేలా నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని నిర్మిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:26 PM IST
‘‘సమర్థ, సుస్థిర నాయకత్వం ఉంటే ఎలాంటి అద్భుతాలైనా సృష్టించవచ్చు. ప్రజలకు మంచి చేస్తే వారే మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న సానుకూల వాతావరణం వల్లే పారిశ్రామికవేత్తల్లో నమ్మకం ఏర్పడి పెట్టుబడులతో ముందుకొస్తున్నారు’’ అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
గతంలో హైదరాబాద్ను ఐటీ హబ్గా అభివృద్ధి చేశామని, ఇప్పుడు దాన్ని మించేలా నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని నిర్మిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ‘‘ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేక నగరంగా అత్యాధునిక రహదారులు, ప్రభుత్వ భవనాలు, పర్యావరణ హిత (గ్రీన్ గ్రోత్) నిర్మాణాలతో అమరావతి రూపుదిద్దుకుంటోంది. 2027 ఫిబ్రవరి 3న అమరావతి నుంచి దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ఆవిష్కరించబోతున్నాం. దేశానికి అవసరమైన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను ఇక్కడి నుంచే ఉత్పత్తి చేస్తాం’’ అని వెల్లడించారు. మరోవైపు, విశాఖపట్నాన్ని ఏఐ డేటా సెంటర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దుతామని, 2028 నాటికి విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేవని, సోలార్ విద్యుత్ వినియోగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్పారు.
పీ4 నినాదంతో పేదరిక నిర్మూలన: సమాజంలో పెరుగుతున్న ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గించేందుకు ‘పీ3’ (పబ్లిక్, ప్రైవేట్, పార్టనర్షిప్) నుంచి ‘పీ4’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టం అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. కేవలం కుటుంబానికే పరిమితం కాకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడాలన్నారు. పేదల బాగు కోసం ‘మార్గదర్శి - బంగారు కుటుంబం’ నినాదం తీసుకు వచ్చామన్నారు. అట్టడుగున ఉన్న పేదలకు సంపన్న కుటుంబాలు తోడ్పాటు అందించాలని అన్నారు. ‘హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ’ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. ఓపీ జిందాల్ యూనివర్సిటీ నివేదిక ప్రకారం తలసరి ఆదాయంలో రాష్ట్రం 13వ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, జీవన ప్రమాణాల్లో దేశంలో రెండో స్థానంలో నిలిచిందని చంద్రబాబు వివరించారు.
బిల్గేట్స్తో నాటి జ్ఞాపకాలు: సాంకేతిక మార్పులను అందిపుచ్చుకోవడంలో నైపుణ్యం కలిగిన భారత యువత ముందుందని, ప్రపంచంలోని దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలకు భారత సంతతి వ్యక్తులే నాయకత్వం వహిస్తుండటం గర్వకారణమని చంద్రబాబు అన్నారు. ఏఐ రాకతో ఉద్యోగాలు పోతాయన్న భయాలు అక్కర్లేదని, అది మరిన్ని కొత్త ప్రత్యామ్నాయాలను సృష్టిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్గేట్స్తో తన పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ‘‘గతంలో రాజకీయ నాయకులతో మాట్లాడటానికి బిల్గేట్స్ ఆసక్తి చూపేవారు కాదు. వారాల తరబడి ప్రయత్నించగా, కేవలం 10 నిమిషాలు సమయం ఇచ్చారు. కానీ, నాతో 45 నిమిషాల పాటు మాట్లాడారు. హైదరాబాద్లో మైక్రోసాఫ్ట్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు ఒప్పుకున్నారు.. గేమ్ఛేంజర్గా మారింది" అని చంద్రబాబు వివరించారు.
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