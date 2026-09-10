'ప్రభుత్వ భూముల లెక్క తేల్చాలి - స్ట్రక్చర్డ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయాలి'
ప్రాజెక్టు మంజూరయ్యాక భూమి కోసం వెతకుండా ముందుగానే ల్యాండ్ను గుర్తించి సిద్ధంగా ఉంచేలా వ్యవస్థను మార్చాలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం నిరుపయోగ ప్రభుత్వ భూములన్నింటి లెక్క తేల్చాలని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:37 PM IST
Chandrababu Instructions to Amaravati Collectors Conference : భూమి కొరతతో అభివృద్ధి ఆగకుండా రాష్ట్రంలోని నిరుపయోగ ప్రభుత్వ భూములన్నింటి లెక్క తేల్చి స్ట్రక్చర్డ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు మంజూరయ్యాక భూమి కోసం వెతకుండా ముందుగానే ల్యాండ్ను గుర్తించి సిద్ధంగా ఉంచేలా వ్యవస్థను మార్చాలని స్పష్టం చేశారు. ఎస్సీలకు అందుతున్న ప్రయోజనాలను బుడగ జంగాలకు కూడా వర్తింపజేసేలా తక్షణ ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని ఆదేశాలిచ్చారు.
ప్రతి శాఖ, ప్రతి జిల్లాకు మూడు నెలల యాక్షన్ క్యాలెండర్ రూపొందించి గడువులోగా ఫలితాలు సాధించాలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్పై సమీక్షలో బుడగ జంగాలకు ఎస్సీల ప్రయోజనాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, గృహాల నిర్మాణం, తాగునీటి అత్యవసర పనులు, 50 శాతం హరిత ప్రాంతం లక్ష్యంగా మొక్కల పెంపకం సహా పలు అంశాలను వేగంగా అమలు చేయాలని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. ఇప్పటికే మంజూరైన గృహాలను వేగంగా పూర్తి చేయడంతో పాటు అదనంగా రానున్న లక్షన్నర ఇళ్లను దశలవారీగా అమలు చేయాలని సూచించారు.
Chandrababu on Structured Land Bank : ఎల్నినో ప్రభావంతో తాగునీటి అత్యవసర పనులకు వేగం పెంచాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 50 శాతం హరిత ప్రాంతం లక్ష్యంగా 20 కోట్ల విత్తనాలు, మొక్కలను ప్లాంటేషన్ సీజన్కు ముందే సిద్ధం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. తక్కువ నీటితో పెరిగే మొక్కలు, నీటి సంరక్షణ పనులు, ప్రీ-మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. రెండు సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న నిర్ణయాలకు ఇక గడువు పొడిగింపులు ఉండవని, యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్లో కనిపించే ప్రతి పెండింగ్ అంశానికి వేగంగా పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్లకు సీఎం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మరోవైపు ఇంకుడుగుంతల ప్రభావం ఇప్పుడిప్పుడే ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని చంద్రబాబు అన్నారు. 36 ప్రాజెక్టులను మూడేళ్లలో పూర్తి చేయాలని అనుకున్నామని చెప్పారు. అందుకు నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు ఇచ్చామని బాధ్యతగా పని చేయాలని కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు. టెలీ కమ్యూనికేషన్లో నూతన సాంకేతికత వచ్చిందన్న సీఎం అమెరికా కంటే అత్యుత్తమ టెక్నాలజీ మనం వాడుతున్నామని పేర్కొన్నారు. రోడ్ గ్రిడ్లో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద దేశాల్లో రెండో స్థానంలో ఉన్నామని తెలిపారు. రోడ్ గ్రిడ్తో పాటు పోర్టులు, ఎయిర్పోర్టులు వస్తున్నాయని వివరించారు. నదుల అనుసంధానంతో వాటర్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేస్తే ఏ సమస్యా ఉండదని చంద్రబాబు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
'ఇగోలు పక్కనపెట్టి ప్రజాసేవకులుగా పని చేద్దాం' - కలెక్టర్ల సదస్సులో అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం
ఏపీ రైల్వే కనెక్టివిటీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ - అశ్వినీ వైష్ణవ్కు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు