ప్రభుత్వోద్యోగులకు దీపావళి కానుక - ఒక డీఏ ఇస్తామని ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు

ప్రభుత్వోద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త - నవంబర్‌ 1న డీఏ జమ చేస్తామని వెల్లడించిన సీఎం, ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదోన్నతులు క్లియర్ చేస్తామని హామీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:14 PM IST

CM Chandrababu On Employees DA: రాష్ట్రాభివృద్ధిలో ఉద్యోగుల పాత్ర కీలకమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు, మంత్రులతో ఉండవల్లిలోని నివాసంలో సీఎం సమావేశమయ్యారు. అనంతరం సీఎం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఉద్యోగులకు ఒక డీఏ ఇవ్వాలని నిర్ణయించామని సీఎం ఉద్యోగులందరికీ తీపికబురును తెలియజేశారు. నవంబరు ఒకటవ తేదీన వారి ఖతాల్లో జమ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ప్రభుత్వంపై ప్రతి నెలా రూ.160 కోట్ల అదనపు భారం పడుతుంది. పోలీసులకు ఈఎల్‌ ఒక ఇన్‌స్టాల్‌ మెంట్‌ ఇస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 60 రోజుల్లోపు ఉద్యోగుల మెడిక్లెయిమ్‌ సిస్టమ్‌ స్ట్రీమ్‌లైన్‌ చేస్తామని వివరించారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఒక ప్రమోషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉంది. అది కూడా క్లియర్‌ చేస్తామని సీఎం తెలిపారు.

ప్రభుత్వోద్యోగులకు తీపికబురు: ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ పోలీసుల ఈఎల్‌కు సంబంధించి రూ.105 కోట్లు ఇస్తామన్నారు. పోలీసుల ఈఎల్‌కు సంబంధించి రూ.105 కోట్లు ఇస్తామని వెల్లడించారు. పోలీసులకు మరో రూ.105 కోట్లు జనవరిలో ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదోన్నతులు క్లియర్ చేస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 180 రోజుల చైల్డ్‌కేర్‌ లీవ్స్‌ ఎప్పుడైనా వాడుకునే వెసులుబాటు ఉందని సీఎం వివరించారు. ఉద్యోగుల పీఆర్‌సీకి సంబంధించి వెసులుబాటు కావాలి. సీపీఎస్‌ అంశంపై చర్చించి త్వరలో పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు.

ఉద్యోగులందరూ ఆనందంగా దీపావళి జరుపుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. రేపటినుంచి ఉద్యోగులు మరింత ఉత్సాహంగా పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నానని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సంపద సృష్టిలో రెండో స్థానానికి వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉందని సీఎం ఉద్ఘాటించారు. సంపద సృష్టిలో వచ్చే ఏడాది తొలిస్థానానికి రావాలన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఇది ఆరంభమేనని చంద్రబాబు విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దాపరికం లేకుండా రాష్ట్ర పరిస్థితిని వివరిస్తున్నామన్నారు. ఆదాయంలో 90 శాతం సంక్షేమ పథకాలు, మానవవనరులకే ఖర్చు చేస్తున్నామన్న సీఎం గత ప్రభుత్వం 94 కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు నిధులు లేకుండా చేసిందని విమర్శించారు.

అభివృద్ధిలో ఉద్యోగులది కీలకపాత్రన్న సీఎం: ఉద్యోగులది ప్రతిష్టాత్మక గూగుల్ సంస్థ విశాఖకు రావటం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎవరికి ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవటం ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యతన్న సీఎం రాష్ట్రాభివృద్ధిలో ఉద్యోగులది కూడా ఎంతో కీలక పాత్ర ఉందన్నారు. రాష్ట్ర విభజన వల్ల ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయన్న చంద్రబాబు గత ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు డీఏలు పెండింగ్‌లో పెట్టిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తం రూ.7 వేల కోట్లు పెండింగ్‌ డీఏలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని తెలిపారు. రాష్ట్రాలన్నీ మూలధన వ్యయం ఎక్కువగా చేస్తే ఏపీలో రివర్స్ అయ్యిందని విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. మూలధనంపై చేసిన వ్యయం వల్ల పలు రాష్ట్రాలకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తోందని పేర్కొన్నారు.

