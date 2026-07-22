భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - ఇంటింటి వేడుకగా నిర్వహించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంపై ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ - ఆగస్టు 1న మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానున్న ఎయిర్పోర్ట్- విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:02 AM IST
Chandrababu on Bhogapuram Airport : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లపై మంగళవారం సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమయ్యే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఉత్తరాంధ్రకు గ్రోత్ ఇంజన్గా మారుతుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు తొడిగేలా దీనిని పూర్తి చేశామన్నారు.
ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తారని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్ పాసింజర్ టెర్మినల్ , ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్, ఏవియేషన్ హబ్, ఎడ్యుసిటీలను ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ విమనాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ఏపీకి ఓ లాజిస్టిక్స్ కేంద్రంగా గ్లోబల్ కనెక్టివిటీని అందిస్తుందని స్పష్టంచేశారు.
రాష్ట్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం విమానాశ్రయం ఓ గేమ్ చేంజర్ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు ఏఐ డేటా సెంటర్లు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ లాంటి ఖనిజాలు ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మారుస్తాయని తెలిపారు. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ టేకాఫ్ అయితే ఉత్తరాంధ్రతో పాటు యావత్ రాష్ట్రానికి కీలక ప్రాజెక్టుగా మారుతుందన్నారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా, చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిర్వహించుకోవాలని వివరించారు. ఇందులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లాలని, ప్రతి పౌరుడినీ భాగస్వామిని చేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు
Bhogapuram Airport Updates : ఈ ప్రాజెక్టుకు భూములిచ్చిన రైతులను, యజమానుల్ని గౌరవిస్తూ ఒకమారు ఉచిత విమాన ప్రయాణ అవకాశం కల్పిస్తున్నామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వచ్చే 9 రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రతీ ఇంటా ప్రారంభోత్సవ వేడుక స్పూర్తి చేరాలన్నారు. ఇందుకోసం ఉత్తరాంధ్రలోని 6 జిల్లాల కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించే బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పారు. అరకు కాఫీ, ఇక్కడి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు, స్థానిక కళారూపాలను కూడా ఘనంగా ప్రదర్శిద్దామని పిలుపునిచ్చారు. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్లో భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఎంతటి కీలకమైన పాత్రపోషిస్తుందో ప్రజలకు వివరించాలన్నారు. పరిశ్రమలు, టూరిజం, లాజిస్టిక్స్, ఉపాధి అవకాశాలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చే అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
ఉత్తరాంధ్రుల ఎన్నో ఏళ్ల కల భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. సుమారు రూ.4750 కోట్లతో 2203 ఎకరాలు ఎకరాల్లో దీనిని నిర్మించారు. బోయింగ్ విమానాలు ఎయిర్ బస్, బోయింగ్ విమానాలు సులభంగా ల్యాండయ్యేలా 3,800 మీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడల్పున కేట్ ఐ -1 రన్వే నిర్మించారు. ఐదు వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 25,000ల టన్నుల సరకు రవాణా టెర్మినల్ నిర్మాణం చేపట్టారు.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, అత్యాధునిక, సాంకేతికత, భారీ మౌలిక వసతులతో గడువుకు ముందే నిర్మాణం పూర్తైంది. ఆర్థిక వ్యవస్థకు గ్రోత్ ఇంజిన్లా పర్యాటకం సహా పలు రంగాల ప్రగతి సాధనకు గేమ్ ఛేంజర్గా మారనుంది. జీఎంఆర్ సంస్థ ఈ విమానాశ్రయంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపింది. సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉండటంతో ఎగిరే చేప ఆకృతిలో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ను నిర్మించింది. విమానాశ్రయ టెర్మినల్ సీలింగ్ సంప్రదాయ ముగ్గుల థీమ్తో అలరిస్తోంది. దీనికి అనుబంధంగా హోటళ్లు, కమర్షియల్ హబ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లతో జీఎంఆర్ ఏరో సిటీ అభివృద్ధి చేశారు. విశాఖ నుంచి విమానాశ్రయానికి అనుసంధానంగా చేపట్టిన ఏడు రోడ్లలో ఐదు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.
వై'భోగాపురం' - ఆధునికత, సాంకేతికతల కలబోతగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం