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భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఫిక్స్‌ - ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభం

ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభం అవుతుందన్న సీఎం చంద్రబాబు - చరిత్రలో నిలిచేలా ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం జరగాలన్న సీఎం - భోగాపురం విమానాశ్రయంపై చంద్రబాబు సమీక్ష

CM Chandrababu on Bhogapuram Airport Inauguration
CM Chandrababu on Bhogapuram Airport Inauguration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 10:54 PM IST

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CM Chandrababu on Bhogapuram Airport Inauguration : ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభం కానున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. చరిత్రలో నిలిచేలా ప్రారంభోత్సవం జరగాలని పేర్కొన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారం కానుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్త ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సరికొత్త అవకాశాలు తెస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పోర్టులు, హైవేలు, పరిశ్రమలు, ఎయిర్‌పోర్ట్, టూరిజం ప్రాజెక్టులతో ఉత్తరాంధ్ర ఇక అన్‌స్టాపబుల్ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సంస్కృతి, వారసత్వం చాటేలా అత్యంత కళాత్మకంగా ప్రతి విభాగం ఉండాలని భోగాపురం విమానశ్రయంపై నిర్వహించిన సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. సమీక్షలో పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఆగస్టు 1న ఉత్తరాంధ్ర, ఉత్తమాంధ్రగా నిలిచేందుకు ముహూర్తం ఆసన్నమైందని రామ్మోహన్ నాయుడు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ఓ గొప్ప క్షణం ఆవిష్కృతం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలంతా తమ మద్దతును ఈ వేడుకకు అందివ్వాలని రామ్మోహన్ నాయుడు కోరారు. ప్రధాని పర్యటన తాలుక పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

కేంద్ర హోంశాఖ కీలక గుర్తింపు : భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్ పోర్ట్‌కు ఇప్పటికే కేంద్ర హోంశాఖ కీలక గుర్తింపు ఇచ్చింది. ఇమిగ్రేషన్, విదేశీయుల చట్టం పరిధిలోకి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టును తీసుకొస్తూ అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. కేటగిరీ-1 విమానాశ్రయాల జాబితాలో 39వ స్థానంలో భోగాపురం విమానాశ్రయం చేరింది. దీంతో భోగాపురం నుంచి నేరుగా విమానాల రాకపోకలకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ అదనపు కార్యదర్శి నితేష్ కుమార్ పేరిట ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. కేంద్రం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌తో ఇమిగ్రేషన్ చెక్‌పోస్ట్‌గా భోగాపురం విమానాశ్రయానికి గుర్తింపు లభించింది.

39వ స్థానంలో భోగాపురం విమానాశ్రయం : రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఇలాంటి సేవలు అందుబాటులో ఉన్న విశాఖపట్నం, తిరుపతి, విజయవాడ సరసన ఇప్పుడు భోగాపురం కూడా చేరింది. తద్వారా ఈ విమానాశ్రయం ప్రారంభమయ్యాక అంతర్జాతీయ విమానాల రాకపోకలకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఫారినర్స్‌ యాక్ట్‌-2025 ప్రకారం విమానాశ్రయాలు, సీపోర్ట్‌లు, ల్యాండ్‌బార్డర్‌ క్రాసింగ్స్, ఇతర స్థలాల్లో అధికారిక ఇమిగ్రేషన్‌ చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసే అధికారం కేవలం కేంద్ర హోంశాఖకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ల ద్వారా దేశ, విదేశీయుల ప్రవేశం, నిష్క్రమణను నియంత్రించటానికి వీలవుతుంది. అంతర్జాతీయ విమానాలు నడపటానికి ఇది కీలకమైన నిర్ణయం.

అత్యాధునిక వసతులు:

  • రన్‌వే: ఎయిర్‌ బస్, బోయింగ్‌ విమానాలు సులభంగా ల్యాండయ్యేలా 3,800 మీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడల్పున కేట్‌ ఐ -1 రన్‌వే
  • కార్గో టెర్మినల్‌: 5 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 25 వేల టన్నుల సరకు రవాణా టెర్మినల్‌

ప్రయాణికుల టెర్మినల్‌ బిల్డింగ్‌: రెండు అంతస్తుల్లో 79 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం. చెక్‌ ఇన్, బ్యాగేజ్‌ రీక్లెయిమ్, అవుట్‌బౌండ్‌- ఇన్‌బౌండ్‌ బ్యాగేజ్‌ స్క్రీనింగ్, ఎయిర్‌లైన్‌ కార్యాలయాలు, సేవా ప్రాంతాలు ప్రయాణికుల భద్రత స్క్రీనింగ్, ఇమిగ్రేషన్, ఎమిగ్రేషన్, కార్యాలయాలు, వాణిజ్య స్థలాలు. ఆహార, పానీయాల సేవలు టెర్మినల్‌ పైకప్పు కింద ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్లాజా, సెల్ఫ్‌ సర్వీస్‌ కియోస్కులు, టికెట్‌ కౌంటర్లు, రిటైల్‌ యూనిట్లు, ఆహార పానీయాల అవుట్‌ లెట్లు, ప్యాసింజర్‌ టెర్మినల్‌ లోపల ప్రయాణికులు, సామగ్రి స్క్రీనింగ్, సిబ్బంది తనిఖీలు, వస్తువుల డెలివరీకి నిబంధనలకు అనుగుణంగా భద్రత వ్యవస్థలు.

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