రాష్ట్రంపై వరుస తుపాన్ల ప్రభావం - ఆర్టీజీఎస్, ప్రభుత్వ చర్యలపై స్పందించిన సీఎం
CM Chandrababu on Cyclone Effects in AP : రాష్ట్రంపై వరుస తుపాన్ల ప్రభావంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించారు. తుపాన్లు రాష్ట్రాన్ని ప్రభావితం చేసినా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటమే లక్ష్యంగా పనిచేశామని తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:35 PM IST
అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసానికి వారం గడవక ముందే మరో ముప్పు 'మురసు' రూపంలో ముంచుకొచ్చింది. ఈ తుపాను పలు జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. తీరాన్ని దాటిన తుపాను ఈదురుగాలులు, జోరువానతో తీర ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడింది. గాలిదుమారానికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగపడటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచి అంధకారం ఏర్పడింది.
రాష్ట్రంపై వరుస తుపాన్ల ప్రభావంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించారు. వరుసగా రెండు తుపాన్లు రాష్ట్రాన్ని ప్రభావితం చేసినా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటమే లక్ష్యంగా పని చేశామని తెలిపారు. అర్నబ్, మురసు తుపాన్ల ప్రభావంతో నష్టాన్ని సాధ్యమైనంతవరకు తగ్గించగలిగామని చెప్పారు. ఆర్టీజీఎస్ సాయంతో చివరి బాధితుడిని సైతం రక్షించేలా నిరంతరం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించామని, ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున సహకరించారని అన్నారు. 1996 నుంచి తుపాన్లు వస్తున్నా, అప్పట్లో ఇప్పుడున్న స్థాయిలో వ్యవస్థలు లేవన్నారు. వివిధ వ్యవస్థలను ఆర్టీజీఎస్కు అనుసంధానించడం వల్ల తుపాను ప్రభావంపై స్పష్టమైన అంచనాలు పొందగలిగామని చంద్రబాబు వివరించారు.