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22ఏ భూములకు ఏడాదిలో పరిష్కారం చూపుతాం : సీఎం చంద్రబాబు

కుప్పం నియోజకవర్గం కంగుంది గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - దశాబ్దాలుగా సాగులో ఉన్న భూములకు డీకేటీ పట్టాలు పంపిణీ చేసిన సీఎం - ఆరు దశాబ్దాల కంగుంది భూముల వివాదానికి చట్టబద్ధమైన పరిష్కారం

Chandrababu On 22A Lands Issue
Chandrababu On 22A Lands Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:47 AM IST

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Chandrababu Kuppam Tour : 22ఏ భూములకు ఏడాదిలో పరిష్కారం చూపుతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అరాచకాలు సరిదిద్దడం సవాల్‌గా మారిందన్నారు. నేరగాళ్లను ప్రోత్సహించే రాజకీయ పార్టీలను దూరంపెట్టకపోతే సమాజం నష్టపోతుందని ప్రజలకు సూచించారు. కుప్పం నియోజకవర్గ మూడు రోజుల పర్యటనను సీఎం ఇవాళ ముగించనున్నారు.

కుప్పం నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కంగుందిలో పర్యటించారు. 460.19 ఎకరాల అటవీ భూములను 60 ఏళ్లుగా సాగు చేసుకుంటున్న 322 మంది రైతులకు ఎసైన్‌మెంట్‌ పట్టాల కింద పంపిణీ చేశారు. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారంటూ సీఎంకు లబ్ధిదారులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఓ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి భూ వివాదాలను కుటుంబసభ్యులు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని హితవు పలికారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గిట్టనివారి భూములను 22A పేరిటనిషేధిత జాబితాలో పెట్టి పైశాచిక ఆనందం పొందారని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. వాటిని సరిద్దిడానికి సమయం పడుతోందన్నారు. రాజకీయాల గురించి ప్రజలంతా ఆలోచించాలన్న సీఎం గొడ్డలి పార్టీని మళ్లీ రానివ్వద్దని పిలుపునిచ్చారు. సామాన్యుల విషయంలో తాను సౌమ్యంగా ఉంటానని, సంఘ విద్రోహ శక్తులకు మాత్రం సింహ స్వప్నాన్నని తేల్చిచెప్పారు

"శాంతికి మారుపేరు కుప్పం ఇక్కడ హింసకు తావులేదు. ఇప్పుడు కుప్పంలో రౌడీలు, గంజాయి ముఠా, స్మగ్లర్లు తయారయ్యారు. రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. పనుల కోసం బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడకే వస్తారు. కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని టూరిజం హబ్‌గా మారుస్తాం. హోటళ్లు, హోమ్‌స్టేలు వస్తాయి, యువతకు ఉపాధి దొరుకుతుంది. వాతావరణంలో పెనుమార్పులు వస్తున్నాయి. యూరప్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో జనం అవస్థలు పడుతున్నారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకునేందుకు అందరూ ముందుకు రావాలి. ఇంటిపై ఉత్పత్తి చేసే సోలార్‌ కరెంట్‌తో వంట చేసుకోవచ్చు. పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం తగ్గించాలి. అందరూ సైకిళ్లు వాడాలి. వ్యవసాయ పంపుసెట్లకూ సోలార్ పెట్టాలని రైతులను కోరుతున్నా. అన్ని ఇళ్లలో ఈవీ బైకులు, కార్లు బాగా పెరగాలి." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'పాలారు నది పక్కన రిసార్టులు కడితే బాగుంటుంది. రైతులు అందరూ సేంద్రియ సాగువైపు మళ్లాలి. గో ఆధారిత సేద్యం చేయాలని రైతులను కోరుతున్నా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో పరిస్థితులు మారాయి. ఇప్పుడు ఎవరూ ఎరువులు, పురుగుమందులు వేసిన పంటలు తినడం లేదు. కొద్ది మొత్తంలో పురుగుమందులున్నా టెస్టుల్లో తెలిసిపోతోంది. స్వయం బ్రాండ్ పేరుతో దేశ, విదేశాల్లో మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం. ఆడపిల్లను ఇవ్వాలంటే ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచిస్తారు. రాజకీయ నాయకులకు మాత్రం ఏమీ ఆలోచించకుండా ఓటేస్తారు. నేరాలు, ఘోరాలు చేసేవారు రాజకీయాల్లో ఉంటే సమాజానికి నష్టమని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

"రౌడీయిజం చేసేవారు ఉంటే పరిశ్రమలు రావు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పారిశ్రామికవేత్తలు పారిపోయారు. గత ప్రభుత్వంలో ఏపీ బ్రాండ్‌ పూర్తిగా చెడగొట్టారు. కంగుంది గ్రామానికి విదేశీ టూరిస్టులు కూడా వచ్చేలా చేస్తాం. ప్రభుత్వ సేవలు అందుతున్నాయా? లేదా? అని అడుగుతున్నా. మెరుగైన సేవలు అందించేందుకే మీ అభిప్రాయాలు అడుగుతున్నాం. ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడేందుకు పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. ప్రభుత్వ పథకాలను ఆపేందుకు గొడ్డలి పార్టీ అడ్డుపడుతోంది. ఇచ్చిన అవకాశాలు వాడుకుంటూ ముందుకెళ్దాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

Chandrababu on Kuppam Development : కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని నెట్ జీరో విధానంలో స్వచ్ఛ కుప్పం-స్వర్ణ కుప్పంగా మారుస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సోలార్ విద్యుత్ వినియోగాన్ని పెంచాలని పిలుపునిచ్చారు. డ్వాక్రా మహిళలను అంతర్జాతీయ స్థాయి పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చేందుకు స్వయం బ్రాండ్ తీసుకొచ్చినట్లు ప్రకటించారు.

అనంతరం కుప్పంలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో స్వర్ణ కుప్పం విజన్‍ 2029 పై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. కుప్పం నియోజకవర్గ మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పనపై ప్రముఖ అంతర్జాతీయ అర్బన్ ప్లానింగ్ సంస్థ సుర్బానా జురాంగ్‍, ఐఐటీ కాన్పూరు ప్రతినిధులతో చర్చించారు. ప్రశాంత, ఆహ్లాద జీవనానికి అనువైన కుప్పం బ్రాండ్ దెబ్బతినకుండా ప్రాజెక్టులు రూపొందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

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