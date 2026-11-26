శ్రీవారి వైభవం మాటల్లో చెప్పలేనిది - ఒక భక్తుడు రూ.206 కోట్లు విరాళంగా ఇవ్వడం చరిత్ర: చంద్రబాబు
Chandrababu on 121 Kg Gold Ornaments Donated: దేశంలో ఎక్కడా లేని పచ్చదనం తిరుమలలో ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మిస్తామని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:28 PM IST
తిరుమల శ్రీవారి వైభవం మాటల్లో చెప్పలేనిదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. తిరుమల అంటే భక్తి, విశ్వాసం, ఆధ్యాత్మిక ఆనందమని చెప్పారు. ఎక్కడా దొరకని దివ్యానుభూతి ఇక్కడే దొరుకుతుందని తెలిపారు. శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు ఒక భక్తుడు విరాళమిచ్చారని వివరించారు. ఈ మహత్తర ఘట్టంలో తాను భాగస్వామి కావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. తిరుమలలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు.
'106 కేజీలతో శ్రీవారికి, 15 కేజీలతో పద్మావతి అమ్మవారికి స్వర్ణ వస్త్రం తయారు చేశారు. రూ.206 కోట్లు విరాళంగా ఒక భక్తుడు ఇవ్వడం ఒక చరిత్ర. భక్తి, విశ్వాసంతో ముందుకొచ్చి విరాళమిచ్చారు. తరాలు మారినా శ్రీవారిపై భక్తి, విశ్వాసం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పాద కవచాలు, కౌస్తుభం, నాగాభరణాలు చాలా బాగా వచ్చాయి. వజ్రాలు, రత్నాలతో ఆభరణాలను బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేశారని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
దేశంలో ఎక్కడా లేని పచ్చదనం తిరుమలలో ఉంటుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మిస్తామని చెప్పారు. ఐదు వేల దేవాలయాల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. దేవాలయం నిర్మించిన ప్రతిచోటా అన్నప్రసాదం ఉంటుందని వెల్లడించారు. మరోవైపు శ్రీవారిని రోజు 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారని అందుకే అంత మొత్తంలో ఆభరణాలను విరాళంగా అందజేసినట్లు పారిశ్రామిక వేత్త వర్ధమాన్ జైన్ తెలిపారు.
"తిరుమల శ్రీవారి వైభవం మాటల్లో చెప్పలేనిది. తిరుమల అంటే భక్తి, విశ్వాసం, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం. ఎక్కడా దొరకని దివ్యానుభూతి తిరుమలలో దొరుకుతుంది. తిరుమల శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు ఒక భక్తుడు విరాళమిచ్చారు. ఈ మహత్తర ఘట్టంలో నేను భాగస్వామి కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
అంతకుముందు తిరుమల శ్రీవారిని సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు దర్శించుకున్నారు. తొలుత ఆలయ మహాద్వారం వద్ద టీటీడీ ఈవో ఎం. రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, అర్చకులు సీఎం దంపతులకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం స్వామి వారిని చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి దర్శించుకున్నారు. రంగనాయకుల మండలంలో వారికి అర్చకులు వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో రూ.206 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామిక వేత్త వర్ధమాన్ జైన్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా టీటీడీకి అందజేశారు.
శ్రీవారికి భక్తుడి భారీ విరాళం - 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు అందజేత
ఎస్వీ అన్నప్రసాద ట్రస్టు - రూ.3000 కోట్ల మార్క్ దాటిన విరాళాలు