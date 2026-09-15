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తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన చంద్రబాబు దంపతులు

తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ శ్రీవారికి సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆయన తిరుమలకు తరలివచ్చారు. సీఎం హోదాలో 16వ సారి ఆయన తిరుమలేశుడికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు.

Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:10 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 10:46 PM IST

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Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026 : తిరుమల శ్రీవారి సాల‌క‌ట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ సాయంత్రం 6.21 గంటల నుంచి 6.35 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ధ్వజారోహణ ఘట్టంతో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలయ్యాయి. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామివారి సమక్షంలో వేదగానాల మధ్య మంగళవాద్యాలు మోగుతుండగా అర్చకస్వాములు బంగారు ధ్వజస్తంభంపై గరుడధ్వజాన్ని ఎగురవేశారు. సకల దేవతలను, అష్టదిక్పాలకులను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానించేందుకు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు.

తిరుమల శ్రీవారి సాల‌క‌ట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం (ETV Bharat)

ముందుగా బంగారు తిరుచ్చిపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామివారిని, పరివార దేవతలైన శ్రీ అనంత, గరుడ, చక్రత్తాళ్వార్‌, సేనాధిపతి వారిని, ధ్వజపటాన్ని ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దజీయర్, చిన్న జీయర్, టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, కంకణ బట్టర్ వెంకట రాఘవ దీక్షితులు, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ, భాను ప్రకాశ్‌రెడ్డి, పనబాక లక్ష్మి, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

మరోవైపు శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేందుకు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. వారికి శ్రీగాయత్రీ నిలయం వద్ద దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, టీటీడీ ఛైర్మన్, ఈవోతో పాటు బోర్డు సభ్యురాలు సుచిత్ర ఎల్ల స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత బేడి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వద్దకు వెళ్లారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆంజనేయస్వామిని చంద్రబాబు దర్శించుకున్నారు.

CBN Silk Robes Offering in Tirumala : దర్శనానంతరం చంద్రబాబుకు అర్చకస్వాములు పరివట్టం కట్టారు. ఆ తర్వాత పట్టువస్త్రాలు తలపై పెట్టుకుని శ్రీవారి సన్నిధికి సీఎంతో పాటు కుటుంబసభ్యులు చేరుకున్నారు. మహాద్వారం నుంచి ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు. బంగారు ధ్వజస్తంభానికి మొక్కారు. అనంతరం స్వామి వారికి చంద్రబాబు దంపతులు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. సీఎం హోదాలో 16వ సారి ఆయన తిరుమలేశుడికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండలంలో చంద్రబాబుకు పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందజేయగా, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు, చిత్రపటాన్ని టీటీడీ ఛైర్మన్‌, ఈవో అందించారు.

అనంతరం శ్రీదేవీ భూదేవి సమేతుడైన మలయప్పస్వామి తిరువణాభరణాలను ధరించి తొలి వాహనమైన పెద్దశేష వాహనంపై విహరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు. పెద్దశేష వాహనసేవలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు పాల్గొన్నారు. టీటీడీ పాలకమండలి, అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లు చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రతి హిందువు జీవితంలో ఒక్కసారైనా తిరుమలకు రావాలని, శ్రీవారిని దర్శించుకుని, ఆయన వద్ద కొంత సమయం గడపాలన్నారు. ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందించే బాధ్యత మనదేనని స్పష్టం చేశారు.

సీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ రాత్రి తిరుమలలోని గాయత్రి భవనంలో బస చేయనున్నారు. రేపు (బుధవారం) రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా తిరుమలలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన పిల్ గ్రిమ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ సెంటర్, ఎస్వీ మ్యూజియం, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, నందకం యాప్, భక్తులకు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలను ఆయన ప్రారంభించనున్నారు.

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Last Updated : September 15, 2026 at 10:46 PM IST

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