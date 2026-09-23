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పవన్‌కు చంద్రబాబు ఆత్మీయ పరామర్శ - చికిత్సలోనూ సమీక్షలు చేయడంపై ప్రశంసలు

కేరళంలో ఆయుర్వేద చికిత్స ముగించుకుని రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌కు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు.

Chandrababu inquires about Pawan health
డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కు చంద్రబాబు ఆత్మీయ పరామర్శ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:57 PM IST

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Chandrababu inquires about Pawan health : కేరళంలో ఆయుర్వేద చికిత్స ముగించుకుని రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌కు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు. సచివాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశానికి హాజరైన పవన్‌ను సీఎం ప్రత్యేకంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్​ కల్యాణ్​ యోగక్షేమాలను సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు.

భుజం నొప్పికి ఆయుర్వేద వైద్యం : గత కొంతకాలంగా పవన్ కల్యాణ్ తీవ్రమైన భుజం నొప్పితో బాధపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఆయన ఇటీవల కేరళం వెళ్లారు. కొన్ని వారాల పాటు కేరళలోని ప్రముఖ 'డాక్టర్ సీతారామ్ ఆయుర్వేదిక్ రీట్రీట్'లో ప్రత్యేక ఆయుర్వేద చికిత్స తీసుకున్నారు. నిపుణులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడటంతో పాలనా వ్యవహారాలపై దృష్టి సారించి మంత్రివర్గ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. పవన్ యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం, ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా : చికిత్స అనంతరం తొలిసారిగా పవన్ కల్యాణ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఆయనను ఆత్మీయంగా పరామర్శించారు. వైద్యానికి సంబంధించిన వివరాలు, ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. పూర్తిగా కోలుకుని, రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తిరిగి ప్రజాసేవలో నిమగ్నం కావడం పట్ల డిప్యూటీ సీఎంను చంద్రబాబు మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.

చికిత్సలోనూ తగ్గని అంకితభావం : పవన్ కల్యాణ్ పనితీరును, అంకితభావాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. కేరళంలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలోనూ పవన్ తన బాధ్యతలను ఏమాత్రం విస్మరించలేదని గుర్తుచేశారు. అక్కడి నుంచే తన శాఖలకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులతో క్రమం తప్పకుండా సమీక్షలు నిర్వహించడాన్ని సీఎం కొనియాడారు. ప్రజా సమస్యలపై పవన్ కల్యాణ్‌కు ఉన్న చిత్తశుద్ధికి, విధుల పట్ల ఆయన కనబరుస్తున్న అంకితభావానికి ఇదే నిదర్శనమని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.

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