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అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో నేడు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన - గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాల సమస్యకు చెక్​!

నిషేధిత జాబితా నుంచి వీటికి విముక్తి కల్పించనున్న సీఎం - రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్న సీఎం - పండువారిపేటలో భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమం

CM Chandrababu Visiting Konaseema
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో నేడు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:24 AM IST

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CM Chandrababu Visiting Konaseema : అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాల సమస్య పరిష్కారానికి కీలక అడుగు పడనుంది. అమలాపురం, అంబాజీపేట, ముమ్మిడివరం, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల్లో 22ఏ లో నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న నివాస గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలకు విముక్తి లభించే అవకాశాలున్నాయి. నేడు కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు దీనిపై కీలక ప్రకటన చేయనున్నారు. ఇది అమలైతే 1400 మందికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. దశాబ్దాల సమస్య పరిష్కారం కానుంది.

అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో నేడు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన (ETV Bharat)

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు డాక్టర్ బీఆర్​ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. రాష్ట్రంలో భూ హక్కులకు భరోసా కల్పించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమంలో భాగంగా పి.గన్నవరం నియోజకవర్గంలో జరిగే గ్రామ సభలో పాల్గొని పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలను అందజేయనున్నారు.

రైతులతో మాట్లాడనున్న సీఎం : ఉదయం పదిన్నర గంటలకు అంబాజీపేట మండలం ఇరుసుమండ గ్రామానికి సీఎం చంద్రబాబు చేరుకుంటారు. అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులతో సమావేశమవుతారు. అనంతరం రోడ్డు మార్గంలో మాచవరం గ్రామంలోని జయంతి నగర్‌ వెళ్తారు. అక్కడే రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు. వారి సమస్యలు, అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యవసాయం, సాగునీరు, భూ హక్కులు, భూ రికార్డులు తదితర అంశాలపై రైతులతో మాట్లాడనున్నారు.

అనంతరం జయంతి నగర్ నుంచి బయలుదేరి పండువారిపేట గ్రామంలో భూమి-మీహక్కు కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు. అర్హులైన రైతులు, లబ్ధిదారులకు పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలను పంపిణీ చేస్తారు. భూ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు, రీ-సర్వే సమస్యల పరిష్కారం, రెవెన్యూ సంస్కరణలు, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో భూ రికార్డుల భద్రత వంటి అంశాలను ప్రజలకు వివరించనున్నారు.

లావాదేవీలలో ఇబ్బందులు : కోనసీమ జిల్లాలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాల సమస్య పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబు పర్యటనలో కీలక అడుగు పడనుంది. అమలాపురం, అంబాజీపేట, ముమ్మిడివరం, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల్లోని కొన్ని నివాస గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలు పాత రెవెన్యూ వర్గీకరణ కారణంగా రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలోని సెక్షన్ 22-ఏ కింద నిషేధిత జాబితాలో కొనసాగుతున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ స్థలాలు దీర్ఘకాలంగా నివాసాలుగా ఉన్నాయి. అనేక చోట్ల శాశ్వత నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. 1984 నుంచే గ్రౌండ్ రెంట్ వ్యవస్థ నిలిచిపోయినా, పాత రెవెన్యూ రికార్డుల్లోని వర్గీకరణ కారణంగా ఆయా కుటుంబాలు ఆస్తి లావాదేవీలలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి.

క్షేత్రస్థాయి విచారణలు, పాత రెవెన్యూ రికార్డులు, సర్వే వివరాలు, గత రిజిస్ట్రేషన్ లావాదేవీలను పరిశీలించిన అనంతరం, నివాస గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలను గ్రామకంఠం భూములతో సమానంగా పరిగణించి 22-ఏ నిషేధిత జాబితా నుంచి ప్రత్యేక కేటగిరీగా తొలగించే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. ఈ నిర్ణయం అమలైతే 1,416 మంది నివాసితులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. 56.37 ఎకరాల భూమికి ఆంక్షల నుంచి విముక్తి లభించనుంది. అంబాజీపేట, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల కుటుంబాలకు లబ్ధి కలగనుంది. అనంతరం బుడుంగపేటలో ఏర్పాటు చేసిన కేడర్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. పార్టీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు.

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నేడు కొనసీమలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
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