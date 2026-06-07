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'సత్యనారాయణ గారూ సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం' - సామాన్యుడికి సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్

చంద్రబాబును కలవాలనుకున్న పెద్ద అభిమాని - సత్యనారాయణ గారూ సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం అని ట్వీట్ చేసిన సీఎం

Chandrababu Tweet On Oldman Satyanarayana
Chandrababu Tweet On Oldman Satyanarayana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:33 PM IST

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CM Chandrababu Tweet On Oldman Satyanarayana From West Godavari District: తనను కలవాలన్న ఓ వృద్ధుని కోరికకు స్పందిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గం కామధేనువులంక గ్రామానికి చెందిన సానబోయిన సత్యనారాయణకు సీఎం చంద్రబాబు అంటే ఎంతో అభిమానం ఒక్కసారైనా ఆయనను కలవాలని అనుకున్నారు.

సిద్ధాంతంలో జరిగే మీ భూమి మీ హక్కు కార్యక్రమానికి ఈనెల జూన్ 9న వస్తోన్న సీఎం చంద్రబాబు సభకు వెళ్లేందుకు సత్యనారాయణ సిద్ధమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని ఓ యువకుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియోలో పోస్ట్ చేశాడు. విషయం తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా స్పందించి "సత్యనారాయణ గారు రేపు కలుద్దాం" అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు: మీ మీద ఎంతో ప్రేమాభిమానాలతో మిమ్మల్ని ఏ విధంగానైనా చూడాలని ఇంత వయసులో సైతం ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ నిఖార్సైన మీ వీరాభిమానికి, మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం తప్పకుండా కల్పించండి సార్ అంటూ సీఎం చంద్రబాబు పేరిట యువకుడు సోషల్ మీడియాలో ట్యాగ్ చేయగా ఆ వీడియో ఆపై వైరల్​గా మారింది. చివరకు సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి వెళ్లి ఆయనే స్వయంగా స్పందించడం విశేషం.

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