సీఎం చంద్రబాబు పోలవరం పర్యటన ఖరారు - పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లపై అధికారుల సమీక్ష
ఈ నెల 13న పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించనున్న ముఖ్యమంత్రి - ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష - హెలిప్యాడ్, సభా ప్రాంగణం, భద్రతపై అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ లైజన్ భేటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 8:42 PM IST
CM Chandrababu Polavaram Tour : రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు పర్యటన ఖరారైంది. ఈ నెల 13వ తేదీన ఆయన ప్రతిష్టాత్మక పోలవరం ప్రాజెక్టును క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లపై అధికారులు విస్తృతంగా సమీక్ష నిర్వహించారు.
కలెక్టర్, ఎస్పీల ఆధ్వర్యంలో ఏఎస్ఎల్ భేటీ : సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా శనివారం ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్ కె.వెట్రీ సెల్వి, జిల్లా ఎస్పీ కె.ప్రతాప్ శివ కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ లైజన్ (ఏఎస్ఎల్) సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జిల్లా అదనపు ఎస్పీ వై. ప్రసాద్ రావు, ఇంటెలిజెన్స్, సెక్యూరిటీ వింగ్ అధికారులతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. సీఎం పర్యటనకు సంబంధించిన భద్రతా ఏర్పాట్లను వారు క్షుణ్ణంగా సమీక్షించారు. అడుగడుగునా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు.
భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై ఫోకస్ : ఈ ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై అధికారులు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రయాణించే మార్గాలు, సభా ప్రాంగణం, హెలిప్యాడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, వాహనాల పార్కింగ్, బారికేడింగ్ ఏర్పాటుపై పోలీసు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వీఐపీ భద్రతతో పాటు, సాధారణ ప్రజల రాకపోకలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. అత్యవసర సేవల లభ్యతపైనా సమావేశంలో చర్చించారు.
అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి : ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను విజయవంతం చేయడానికి వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం అత్యంత కీలకమని కలెక్టర్ వెట్రీ సెల్వి, ఎస్పీ ప్రతాప్ శివ కిషోర్ స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పూర్తి భద్రతతో, సురక్షితంగా పర్యటన సాగేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందన్నారు. ఇందుకోసం అన్ని శాఖల అధికారులు అంకితభావంతో, పరస్పర సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశించారు. సంబంధిత శాఖల అధికారులకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు. ఈ కీలక సమావేశంలో రెవెన్యూ, పోలీస్ శాఖల అధికారులతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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